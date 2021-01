Alimentés par un affichage offensif étincelant, les joueurs de Manchester City ont atteint le sommet de la Premier League pour la première fois cette saison et même l’opposition s’arrête pour admirer leur travail.

Dans une exposition comique pour la bobine de temps forts de VAR, qui ne cesse de s’allonger, les défenseurs de West Bromwich Albion se sont pratiquement arrêtés sur leur lancée et ont regardé Joao Cancelo réussir un tir dans le coin supérieur pour le deuxième des buts de City dans une déroute 5-0 mardi.

Après tout, l’arbitre assistant avait levé le drapeau pour le hors-jeu quelques instants plus tôt, mais City, contrairement à West Brom, a continué à jouer alors que Bernardo Silva récupérait le ballon et nourrissait Cancelo, qui sans contestation a choisi sa place du bord de la surface.

Une critique vidéo a montré que Silva était réellement d’accord et que le but était autorisé. City était sur la bonne voie pour égaler sa plus grande victoire en championnat de la saison et, d’après les preuves de ce match et des deux derniers mois, l’équipe de Pep Guardiola va être difficile à arrêter.

Faites sept victoires consécutives dans la ligue et 11 dans toutes les compétitions pour City dans une série de résultats inquiétants. City est devenu la neuvième équipe à terminer une journée à la première place cette saison. Même si Manchester United reprend la tête mercredi en battant Sheffield United, City semble être l’équipe à battre.

West Ham a grimpé à la quatrième place en gagnant 3-2 à Crystal Palace, tandis que Newcastle en difficulté s’est effondré à une défaite 2-1 à domicile contre Leeds.

Arsenal a vengé une défaite contre Southampton en FA Cup ce week-end en battant les Saints 3-1 en championnat.

