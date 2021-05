MANCHESTER CITY est en pourparlers avancés pour signer l’arrière gauche du Sporting Lisbonne Nuno Mendes, selon les rapports.

Et les champions de Premier League seraient prêts à inclure l’arrière droit Pedro Porro dans le cadre de l’accord avec le défenseur de City déjà prêté au Sporting.

Et Pedro Porro pourrait aller dans l'autre sens dans un interrupteur permanent

Mendes, 18 ans, a joué 34 fois dans toutes les compétitions pour le Sporting cette saison alors qu’ils ont remporté leur premier titre de champion en 19 ans.

L’international portugais a marqué un but et obtenu une passe et ses performances ont permis à City de faire des progrès significatifs en essayant de le signer, selon Un bola.

Porro est prêté au Sporting depuis août 2020 et devrait rendre le déménagement permanent dans le cadre de l’accord Mendes.

L’arrière droit de 21 ans a joué 37 fois pour les champions du Portugal mais ne semble pas avoir d’avenir à l’Etihad.

Mendes aurait une clause de libération de 60 millions de livres sterling dans son contrat avec Naples, Manchester United, Arsenal, le Real Madrid et la Juventus, qui surveilleraient également la situation.

Il est largement admis que l’arrière gauche est la position la plus faible de City et il semble que Pep Guardiola ait agi rapidement pour résoudre le problème.

Les champions de la Premier League ont Benjamin Mendy et Oleksandr Zinchenko, mais aucun d’eux ne s’est approprié la position.

Joao Cancelo y joue également mais est majoritairement un joueur de droite.

Mardi, des milliers de fans du Sporting en liesse sont descendus dans la rue pour célébrer la première victoire de leur équipe en Primeira Liga depuis 2002.

Mais l’ambiance a tourné au vinaigre alors que les partisans se sont affrontés avec la police anti-émeute dans des scènes horribles où des policiers ont tiré des balles en caoutchouc et utiliser des matraques.

La formation portugaise a propulsé Porto au titre avec une victoire 1-0 sur Boavista.

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place principale de Lisbonne, Marques do Pombal, où s’est déroulé le défilé du trophée des bus à ciel ouvert.

Mais lorsque certains ont cassé des barrières métalliques les tenant à distance, la police s’est impliquée.

Plusieurs fans ont été blessés et ont dû être soignés dans des ambulances qui se sont précipitées sur les lieux.

Certains partisans ont été vus lancer des bouteilles en verre vers la police et regarder des journalistes.

Ailleurs dans la ville, la mère de Cristiano Ronaldo, Dolores – qui est un grand fan de Sporting – a promis de persuader son fils de retourner dans l’équipe où il a commencé sa carrière.

Lisez notre Blog de football en direct pour les toutes dernières nouvelles des environs

