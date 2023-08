Man City en pourparlers avec West Ham au sujet de Lucas Paqueta avec des champions prêts à payer 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain brésilien | Nouvelles du football

Manchester City et West Ham United ont eu des discussions sur le transfert potentiel de Lucas Paqueta.

Deux sources ont dit Sky Sports Nouvelles que City, champion de Premier League, est prêt à payer 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain.

Cependant, il n’y a pas encore eu d’offre officielle de la ville pour le joueur.

Paqueta a encore quatre ans sur son contrat avec West Ham. Les vainqueurs de l’Europa Conference League l’ont signé depuis Lyon pour 51 millions de livres sterling en août dernier, mais le joueur serait prêt à partir si City faisait une offre.

Les statistiques de Lucas Paqueta de sa première saison à West Ham toutes compétitions confondues, classées par rapport à ses coéquipiers





West Ham ne veut pas vendre Paqueta cet été même si le prix est correct. Ils estiment qu’ils n’auraient pas assez de temps pour signer un remplaçant avec la Premier League à partir de ce week-end.

Paqueta a une clause de rachat de 85 millions de livres sterling dans son contrat, mais elle ne peut être déclenchée que l’été prochain.

Cependant, le joueur aurait beaucoup de mal à refuser un déménagement à Manchester City, car il y avait l’opportunité de travailler avec Pep Guardiola.

West Ham a déjà perdu le capitaine et milieu de terrain Declan Rice à Arsenal cet été, l’international anglais se déplaçant pour 105 millions de livres sterling.

West Ham conclut des accords de 30 millions de livres sterling pour Maguire, Ward-Prowse

Pendant ce temps, West Ham a un accord de principe avec Manchester United pour signer le défenseur Harry Maguire dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 30 millions de livres sterling.

Les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème, mais il reste encore du travail à faire sur les détails de sa sortie de United.

West Ham, cependant, est prudemment optimiste quant à l’achèvement de la signature après avoir fait rejeter une offre de 20 millions de livres sterling pour l’international anglais le mois dernier.

Maguire s’est entraîné avec Man Utd mercredi matin avant leur match d’ouverture en Premier League contre les Wolves le Football du lundi soir.

West Ham a également conclu un large accord avec Southampton sur la signature du milieu de terrain James Ward-Prowse.

L’accord vaut les 30 millions de livres sterling qui ont été rejetés le mois dernier, mais avec des conditions de paiement plus favorables pour Southampton.

Des pourparlers sont en cours sur le moment où l’accord pourra être finalisé, car on pense que les Saints veulent qu’il joue contre Norwich ce week-end.

West Ham ne veut pas qu’il soit risqué avant un mouvement aussi important et une source a dit Sky Sports Nouvelles que Ward-Prowse tient à faire le pas le plus tôt possible mais aimerait avoir la chance de dire au revoir aux fans de Southampton.

Les termes personnels ne devraient pas poser de problème.

