Man City domine, mais pas de place pour Foden; Kane élimine Salah

La sélection d’un meilleur XI de la saison de Premier League ne fera que provoquer des disputes, c’est une affaire tellement subjective. Alors peut-être que ce n’est pas nécessairement une équipe des joueurs les plus doués, plutôt ceux qui ont excellé dans cette campagne très étrange et difficile. Les rois des « Ghost Games », si vous voulez.

En formation 4-3-2-1, voici la composition d’un commentateur qui a couvert une cinquantaine de matchs cette saison. N’hésitez pas à vous disputer entre vous, mais cette équipe pourrait prendre quelques coups.

Kasper Schmeichel | Gardien de but | La ville de Leicester: Magnifiquement cohérent depuis 10 ans et plus de 400 matches pour Leicester. Il a décroché sa place dans mon équipe après ses deux arrêts époustouflants à Wembley, où il a dirigé les Foxes vers une toute première victoire émouvante en FA Cup (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Matty Cash | Defender | Aston Villa: Il travaillait auparavant dans un magasin de jouets, mais maintenant son travail quotidien est encore plus amusant car il est un membre pour Aston Villa à l’arrière droit. Le déménagement de l’ailier converti de Nottingham Forest l’été dernier est passé sous le radar, mais le travail rapide et décisif de Cash lors de sa première saison de Premier League a attiré l’attention.

John Stones | Defender | Manchester City: Il a perdu la confiance de l’entraîneur Pep Guardiola et était hors de compte à Manchester City. Mais il a travaillé dur pour revenir et, lorsque l’occasion s’est présentée, Stones a mis en scène l’une des grandes histoires de retour de la saison. Une présence élégante pour les champions qui, à moins d’une grosse erreur pour l’Angleterre, perd cette mauvaise habitude de surjouer dans les zones dangereuses.

Ruben Dias | Defender | Manchester City: « Il joue à chaque match comme si c’était le dernier et améliore tout le monde autour de lui », dit Guardiola à propos d’un leader né qui a formé un « Wonderwall » à l’arrière avec Stones. Dias a ajouté de l’acier vital à toute cette soie au stade Etihad et s’est avéré un succès instantané depuis son arrivée de Benfica.

Luke Shaw | Defender | Manchester United: Peu de joueurs ont connu une période aussi difficile à Old Trafford, confrontés aux critiques publiques d’au moins deux managers et souffrant d’une jambe cassée. Mais Shaw a tout traversé pour avoir l’air solide défensivement et dangereux à l’avenir, comme en témoigne son score de but lors de la victoire de mars contre City au derby.

John Stones et Ruben Dias ont formé le fondement du troisième titre de Premier League de Manchester City en quatre ans. Matt McNulty / Manchester City FC via Getty Images

Kevin De Bruyne | Milieu de terrain | Manchester City: D’un commun accord, le meilleur footballeur technique de la Premier League, De Bruyne a ajouté des qualités de leadership à cette brillante capacité de voir et d’exécuter de magnifiques passes et centres. City n’allait pas trop se disputer lorsqu’il a renégocié son contrat sans avoir recours à un agent. Un bon pari qu’un jour, il sera un des meilleurs entraîneurs.

Declan Rice | Milieu de terrain | West Ham United: La principale raison du défi de West Ham pour une place européenne. Rice est rapide et alerte et, avec une vieille tête sur de jeunes épaules alors qu’il opère devant la défense, est susceptible d’être un homme clé dans la candidature de l’Angleterre pour remporter le championnat d’Europe. Les Hammers devront repousser les admirateurs cet été.

Ilkay Gundogan | Milieu de terrain | Manchester City: L’homme qui vit dans un appartement voisin de son manager dans le centre-ville de Manchester a été dans une forme magistrale et, remarquablement, est le meilleur buteur de la ligue de City cette saison avec 12 buts. Invitant, cajolant, liant, créant et marquant, l’international allemand a fait le lot.

Mason Mount | Milieu offensif | Chelsea: Pour la deuxième saison consécutive, il a fait plus d’apparitions que tout autre joueur de Chelsea. Mount a le tempérament idéal, savoure chaque jeu et ajoute généralement du dynamisme et des idées. Thomas Tuchel l’a laissé en dehors de sa première sélection, mais s’est vite rendu compte que ce n’était pas la meilleure idée.

Bruno Fernandes | Milieu offensif | Manchester United: À peine un match se passe sans qu’il marque ou marque un but. Il joue rarement une passe carrée, cherche toujours à faire bouger les choses et n’a pas peur de réprimander ses coéquipiers qui ne respectent pas ses normes élevées. Fernandes, qui a terminé sa première saison complète au club en remportant le prix du joueur de l’année Sir Matt Busby, est probablement la signature la plus importante de United depuis Eric Cantona il y a près de 30 ans.

Harry Kane | Avant centre | Tottenham Hotspur: Même en jouant dans une équipe frustrante des Spurs et malgré ces chevilles suspectes, le capitaine de l’Angleterre est le meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts. Il dirige également le tableau des passes décisives (13), ayant ajouté une autre dimension à son jeu en plongeant plus profondément pour créer. Des sources ont déclaré à ESPN que Kane avait informé le club qu’il voulait sortir cet été. Près de 28 ans, il ne pouvait pas être blâmé s’il décidait de passer dans un club avec plus de potentiel de remporter des trophées.

Suppléants: Emiliano Martinez (gardien de but, Aston Villa), Wesley Fofana (défenseur, Leicester), Ezri Konsa (défenseur, Aston Villa), Ben White (défenseur, Brighton & Hove Albion), Phil Foden (milieu de terrain, Manchester City), Stuart Dallas (milieu de terrain) , Leeds United), Matheus Pereira (milieu de terrain, West Brom), Ollie Watkins (attaquant, Aston Villa), Marcus Rashford (attaquant, Manchester United), Mohamed Salah (attaquant, Liverpool).