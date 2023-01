Man City devance Chelsea pour combler l’écart dans la course au titre

Manchester City a fait ce qu’Arsenal n’a pas pu faire mardi : ils ont gagné même s’ils n’ont pas joué à leur meilleur niveau. Les champions en titre de la Premier League ont battu de justesse Chelsea à Stamford Bridge 1-0 dans la nuit.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a parlé de la nécessité d’être “presque parfait” pour attraper les Gunners avant le match. Bien qu’ils soient loin d’être parfaits, City a récolté les trois points.

L’aspect peut-être le plus surprenant du match de jeudi a été le fait qu’Erling Haaland n’a pas marqué. L’attaquant superstar compte déjà 21 buts en championnat. C’est plus que toute l’équipe de Chelsea pendant la campagne en cours.

Les Bleus actuellement en crise de blessures

Chelsea est entré dans le match massif avec huit joueurs écartés en raison de diverses blessures. Ruben Loftus-Cheek, Reece James, N’Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Armando Broja, Edouard Mendy et Mason Mount ont tous raté le match contre City. Mount était une égratignure tardive en raison d’un coup à l’entraînement la veille.

Les problèmes de blessures des Bleus ne feraient qu’empirer jeudi. Raheem Sterling et Christian Pulisic ont tous deux été remplacés au début de la première mi-temps en raison de blessures. Le duo d’attaquants semblait tous deux avoir des problèmes de muscles du bas du corps.

Malgré les blessures, Chelsea a plutôt bien commencé le match. Ils étaient la meilleure équipe pendant les 30 à 40 premières minutes. En fait, Haaland n’a touché le ballon qu’après 20 minutes de jeu et City n’a enregistré aucun tir avant la 33e minute.

Néanmoins, City s’est finalement réveillé et a rapidement mis la pression. Avec le niveau de score après 60 minutes de jeu, Guardiola a fait venir Jack Grealish et Riyad Mahrez. Les deux joueurs s’associeraient pour le seul but de la nuit. L’international anglais a placé un centre bas directement devant le gardien Kepa Arrizabalaga. Tout ce que Mahrez avait à faire était de se connecter avec le ballon pour le mettre dans le filet à quelques mètres seulement.

Bien que ce fût une bonne passe de Grealish, des questions doivent sûrement être posées à Kepa. Le gardien espagnol était figé en regardant le ballon passer juste devant lui. Il semblait certainement que Kepa aurait pu tenter de récupérer ou de dégager le ballon.

Man City et Chelsea se dirigent dans des directions différentes

La défaite signifie que Chelsea reste à la 10e place. Ils sont actuellement derrière les autres clubs londoniens Fulham et Brentford pour le moment. Les Bleus n’ont désormais récolté que six points lors de leurs huit derniers matches de championnat.

City, en revanche, n’a plus que cinq points d’avance sur Arsenal, leader de la ligue. Les deux clubs doivent encore s’affronter deux fois dans l’élite cette saison.

