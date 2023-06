Man City décroche un triplé en Ligue des champions face à l’Inter

Manchester City a remporté le trophée de la Ligue des champions avec une victoire 1-0 sur l’Internazionale au stade olympique Atatürk d’Istanbul.

Après une première mi-temps sans but, Rodri a marqué le seul but du match de samedi alors que l’équipe de Pep Guardiola a complété le triplé, après avoir également remporté le titre de Premier League et la FA Cup.

Le remplaçant de l’Inter Romelu Lukaku a eu une chance en or d’égaliser tard mais Ederson a en quelque sorte gêné sa tête. Les Italiens ont poussé au but vers la fin mais City a tenu bon pour être sacré champion d’Europe pour la première fois de son histoire.

Réaction rapide

1. City complète le triplé avec un triomphe en Ligue des champions

Manchester City est le roi de l’Europe et triple vainqueur. La Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions réunies en une seule saison écrivent cette équipe dans l’histoire et font de Pep Guardiola sa plus grande réussite dans une carrière d’entraîneur déjà brillante.

City a été mis au travail pour sa courte victoire sur l’Inter à Istanbul. Rodri a marqué le seul but d’un match à court de qualité et d’occasions nettes tandis que City avait également besoin de deux arrêts spectaculaires en retard d’Ederson avant de soulever le trophée.

Pour Guardiola, c’est l’aboutissement d’une quête d’une autre médaille en Ligue des champions qui a duré 12 ans. La question qui s’est posée sur son chemin de Barcelone au Bayern Munich puis à City est de savoir s’il pourrait le gagner sans Lionel Messi et il y a enfin répondu. L’équipe de Manchester United 1998-99 était la seule équipe anglaise à remporter le triplé et l’attente de près de 25 ans pour une autre vous montre exactement à quel point c’est difficile.

City a résisté à Arsenal en Premier League, a battu United en finale de la FA Cup et a pris le dessus sur le Real Madrid et le Bayern Munich en Ligue des champions. Ils ont mérité leur place de champions d’Europe et de meilleure équipe du monde.

Manchester City a réalisé le triplé en remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. David Ramos/Getty Images

2. Rodri arrive en grand

La décision de Guardiola de retirer Rodri de son équipe pour la finale de la Ligue des champions 2021 contre Chelsea est toujours un tel sujet de discussion qu’elle a été à nouveau évoquée lors d’une conférence de presse avec le manager de City la semaine dernière. Peut-être alors était-ce le destin que le milieu de terrain espagnol marque le premier but crucial contre l’Inter.

Le premier but de Rodri en Ligue des champions était important, contre le Bayern Munich en quarts de finale, mais son deuxième était encore plus important. Il ne marque pas beaucoup – seulement quatre cette saison – mais il était au bon endroit au bon moment pour se heurter à la réduction de Bernardo Silva pour passer son arrivée dans le filet. Ce fut un rare moment de calme au cours d’un jeu frénétique qui, pendant de longues périodes, s’est senti précipité et chaotique.

La saison de City restera dans les mémoires pour les trophées et aussi pour les buts d’Erling Haaland, mais Rodri a été l’un des meilleurs joueurs de City cette saison. Avec Fernandinho parti et Kalvin Phillips ayant du mal à s’adapter après son départ de Leeds United l’été dernier, Rodri a dû jouer presque tous les matchs et il n’a pas laissé tomber Guardiola une seule fois. City n’a concédé que cinq buts en Ligue des champions cette saison et cela doit autant aux performances de Rodri qu’à Ederson et à sa défense.

3. L’Inter peut être fier de sa performance finale

Personne n’avait l’Inter à Istanbul et une fois qu’ils l’ont fait, presque tout le monde a prédit une victoire confortable pour City. Au final, le résultat était très attendu mais Simone Inzaghi et ses joueurs reviendront en Italie la tête haute.

Le Real Madrid, le Bayern Munich et Arsenal sont parmi les meilleures équipes du monde, mais ils ont tous été battus lors de la charge de City vers le triplé. Peu de gens cette saison les ont rendus mal à l’aise, mais la presse agressive de l’Inter a semblé faire perdre à City son rythme pendant une grande partie du match.

La chance de Lautaro Martinez après une mauvaise communication entre Manuel Akanji et Ederson avec le score à 0-0 et Federico Dimarco frappant la barre avec une tête quelques instants après l’ouverture du score de Rodri ont été deux moments énormes pour les Italiens qui n’ont pas suivi leur chemin.

Ce sera une petite consolation pour l’Inter après avoir perdu une finale de Ligue des champions, mais ils auront gagné beaucoup de fans avec leur performance. Il était prévu que ce soit 90 minutes de trafic à sens unique, mais l’Inter a plus que joué son rôle dans ce qui était une bataille tactique fascinante. City et Guardiola ont été mis au travail pour le trophée de la Ligue des champions.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Ederson, GK, Manchester City

A effectué deux arrêts tardifs pour remporter le trophée pour City.

Rodri, MF, Manchester City

Composé au milieu de terrain et a marqué le but de la victoire en seconde période.

Marcelo Brozovic, MF, Inter

Le pressing de l’Inter au milieu de terrain était élevé et agressif et le Croate en était la clé.

PIRE

Romelu Lukaku, ST, Inter

L’attaquant belge aurait dû marquer avec une tête tardive qui a canonné Ederson.

Edin Dzeko, ST, Inter

L’ancien attaquant de City n’a pas vu grand-chose du ballon et a été remplacé au début de la seconde période.

Manuel Akanji, DF, Man City

S’en est sorti avec quelques erreurs en seconde période mais a joué son rôle dans le but de Rodri.

Faits saillants et moments marquants

Peu de gens s’attendaient à ce que Manchester City lutte autant du côté offensif tout au long de la nuit, et certainement moins pensaient que ce serait Rodri qui marquerait le vainqueur éventuel.

RODRI AVEC LA GRANDE PERCÉE DANS LE #UCLFINAL. pic.twitter.com/sQBFFDg9VK – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 10 juin 2023

Romelu Lukaku est venu en tant que sous-marin d’impact et est venu ce près de lier le match. Ce fut une performance frustrante pour l’attaquant de l’Inter.

EDERSON AVEC UN ÉNORME ARRANGEMENT À LA 88E MINUTE. 🧱 pic.twitter.com/morFPdofIm – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 10 juin 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Manchester City est la 10e équipe différente (et le 8e club différent) dans l’histoire du football masculin à remporter le triplé européen (ligue nationale, coupe nationale primaire, Coupe d’Europe). Barcelone et l’Ajax Amsterdam sont les clubs qui l’ont fait deux fois.

– Manchester Cit rejoint Manchester United en 1998-99 en tant que seules équipes anglaises masculines à avoir remporté le triplé européen.

– Pep Guardiola est le premier entraîneur masculin à remporter le triplé européen à plusieurs reprises après l’avoir fait lors de la saison 2008-09 avec Barcelone. Il rejoint également Carlo Ancelotti (4), Zinedine Zidane et Bob Paisley en tant que seuls managers avec trois titres de Coupe d’Europe.

– Les clubs italiens ont perdu les trois finales européennes cette saison (Inter Milan en Champions League, AS Roma en Europa League, Fiorentina en Europa Conference League).

– Erling Haaland est le premier vainqueur de la Premier League Golden Boot à remporter également la finale de la Ligue des champions depuis que Cristiano Ronaldo l’a fait avec Manchester United en 2007-08. Haaland est également le premier joueur à remporter deux fois le Soulier d’or de la Ligue des champions avant d’avoir 23 ans, rejoignant Lionel Messi.