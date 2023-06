Man City contre Man United: les meilleurs derbies avant la finale de la FA Cup

De nouvelles terres seront franchies dans les annales du football anglais samedi lorsque Manchester United et Manchester City s’affronteront en finale de la FA Cup (10 h HE, diffusion en direct sur ESPN +) pour la première fois en 151 ans d’histoire de la compétition.

Avec le titre de Premier League déjà dans le sac, City a le match retour d’un potentiel triplé national et européen en jeu à Wembley. Pendant ce temps, United espère décrocher une deuxième coupe nationale pour s’associer à la Coupe Carabao 2023 qu’ils ont remportée en février.

Compte tenu de la nature du match, la finale de la FA Cup 2023 marque également le premier grand départ en plus d’un siècle et demi de protocole rigide, avec la FA révélant que les graveurs officiels ont pu commencer à travailler à l’avance cette saison en gravant déjà le mot « Manchester » sur le trophée. Seul le temps dira si « United » ou « City » seront tagués après le coup de sifflet final.

C’est peut-être la première rencontre des deux équipes dans une finale de la FA Cup, mais le derby de Manchester est une rivalité historique qui s’étend sur plus de 130 ans, à l’époque victorienne. En effet, le premier affrontement compétitif de la Ligue de football entre les deux clubs voisins eut lieu en novembre 1894, lorsque United gagna 5-2 sur l’ancien terrain de Hyde Road à City en deuxième division.

La célébration de l’attaquant de Manchester City Mario Balotelli après avoir marqué contre Manchester United en 2011 a été inoubliable. (Le crédit photo doit se lire ANDREW YATES/AFP via Getty Images)

Depuis lors, les deux rivaux de Manchester se sont rencontrés 189 fois dans des matches de compétition masculins, United sortant victorieux 78 fois contre 58 pour City, avec 53 nuls. Un total de 535 buts ont été marqués, United en comptant 271 et City 264.

Bien que United et City se soient rencontrés à 22 reprises dans des compétitions de coupe nationales (y compris le Community Shield), les deux équipes n’ont jamais disputé une seule finale de coupe auparavant. Cependant, il y a eu neuf demi-finales de coupe disputées depuis leur première en 1929, City en remportant six contre deux pour United et il y a eu un match nul.

United et City ont disputé des combats absolument passionnants à cette époque, les droits de vantardise locaux échangeant encore et encore. Voici notre sélection des 10 meilleurs derbies mancuniens de l’ère moderne (c’est-à-dire l’ère de la Premier League, à partir de 1992-93).

10. Manchester United 1-1 Manchester City, avril 2001 (Premier League)

Le milieu de terrain de Manchester United, Roy Keane, domine Alfe-Inge Haaland de Manchester City après l’avoir blessé en 2001. Getty

Un derby volatil dont on se souvient pour rien d’autre que l’horrible affrontement entre Roy Keane et Alf-Inge Haaland (père d’Erling Haaland) qui a contribué à ce que ce dernier soit contraint à une retraite anticipée deux ans plus tard. Le milieu de terrain de United a été expulsé, condamné à une amende et à une interdiction de trois matchs, mais la véritable controverse a éclaté un an plus tard. Écrivant dans son autobiographie, l’Irlandais a laissé entendre que son violent coup de poing sur Haaland avait été un acte de vengeance prémédité, bien que dans un livre ultérieur, il ait insisté sur le fait qu’il « ne souhaitait pas le blesser ». Il ne reste aucun amour perdu entre les deux, et ils ne se sont pas parlé bien qu’ils soient à quelques mètres l’un de l’autre alors qu’ils étaient au bord du terrain à l’Etihad la saison dernière.

9. Manchester City 2-3 Manchester United, novembre 1993 (Premier League)

Keano nous a remporté le derby à la mort en 1993 !#MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/HW9dksYJAo —Manchester United (@ManUtd) 7 novembre 2019

Dans un derby classique des débuts de la Premier League, il a fallu des contributions fougueuses d’Eric Cantona et de Roy Keane pour ramener United des mâchoires de la défaite pour sauver les trois points à City’s Maine Road. Après avoir mené 2-0 à la mi-temps, Cantona s’est rallié avec un doublé en seconde période avant que Keane ne termine son premier derby de Manchester avec le but gagnant.

Vient l’heure, vient le bouc. En effet, ce derby représente très probablement la plus belle heure de Shaun Goater en tant que joueur de City lors de la dernière rencontre entre son équipe et United à Maine Road. La journée a commencé avec Gary Neville qui a tenu à snober Peter Schmeichel, qui est revenu en Premier League avec City après avoir passé de nombreuses années réussies à s’occuper du but de United. Cependant, toutes les tensions interpersonnelles ont pâli lorsque City a terminé sur une victoire appropriée, Goater marquant deux fois pour sceller les points. dans un style emphatique pour le côté local.

7. Manchester City 6-3 Manchester United, octobre 2022 (Premier League)





Cherchant désespérément à regagner du terrain dans la course au titre, City a posé un sérieux jalon lors du premier derby de Manchester de la saison 2022-23 en écrasant systématiquement United à l’Etihad. Phil Foden et Erling Haaland ont tous deux réussi des tours du chapeau alors que l’équipe locale se déchaînait dans l’entrée la plus marquante de l’histoire du derby. En effet, City menait 6-1 et en croisière à la 84e minute avant qu’Anthony Martial n’ajoute quelques consolations tardives.

6. Manchester United 2-1 Manchester City, janvier 2023 (Premier League)

Les fans de City n’ont pas eu la chance de jubiler trop longtemps alors que United a rebondi pour remporter le match retour en 2022-23, remportant une impressionnante victoire 2-1 à Old Trafford quelques mois seulement après avoir été humilié sans relâche par leur ennemi juré à travers la ville. L’équipe d’Erik ten Hag est revenue d’un but pour gagner grâce aux frappes tardives de Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

5. Manchester City 2-3 Manchester United, décembre 2012 (Premier League)

#OnThisDay en 2012, @Persie_Official a fait sensation lors de son premier derby à Manchester… pic.twitter.com/tycjhR4voA – Premier League (@premierleague) 9 décembre 2018

Une autre affaire marquante a vu United prendre une avance de deux buts sur ses « voisins bruyants » à l’Etihad, avec Wayne Rooney inscrit deux fois sur la feuille de match pour les visiteurs dans la première demi-heure. Les champions en titre, City, se sont beaucoup améliorés en seconde période et semblaient avoir sauvé un match nul lorsque Pablo Zabaleta a égalisé à 2-2 à seulement quatre minutes de la fin. Cependant, l’équipe de Roberto Mancini a commis l’erreur fatale de permettre au débutant du derby Robin van Persie de frapper un coup franc direct dans les dernières secondes du temps additionnel.

4. Manchester United 2-1 Manchester City, février 2011 (Premier League)

Wayne Rooney a décidé du derby de Manchester avec l’un des plus grands de tous les temps #PL buts#OnThisDay en 2011… pic.twitter.com/nxwNDLFVim – Premier League (@premierleague) 12 février 2019

Alors que le jeu lui-même était assez superficiel, on s’en souviendra toujours pour Le spectaculaire but gagnant de Wayne Rooney. Niveau à 1-1 à partir de la 65e minute, Rooney s’est élevé pour rencontrer le centre arqué de Nani avec une volée instinctive de coup de pied au-dessus de la tête qui a dépassé un Joe Hart embobiné dans le fond du filet. Rooney reste le joueur le plus marquant de l’histoire du derby de Manchester avec 11 buts à son actif, sa volée contre City étant le sixième ajout à sa collection.

3. Manchester City 2-3 Manchester United, avril 2018 (Premier League)

⚽️ Kompany 25′

⚽️ Gündogan 30′ ⚽️Pogba 53′

⚽️Pogba 55′

⚽️ Petit 69′#OnThisDay en 2018, @Homme Utd ont effectué un retour époustouflant contre leurs féroces rivaux pic.twitter.com/smqNBvzUuw – Premier League (@premierleague) 7 avril 2021

City était en tête du classement lorsque United a fait le court voyage à l’Etihad vers la fin de la saison 2017-18. Treize points d’avance à l’approche du match, l’équipe de Pep Guardiola savait qu’une victoire dans le derby suffirait mathématiquement à recoudre le championnat. En fait, cela semblait être une formalité alors que City menait 2-0 à la pause au milieu des chants cacophoniques de « Campeones » du soutien à domicile. Cependant, United avait d’autres plans, et un doublé rapide de Paul Pogba allié à un vainqueur improbable de Chris Smalling a vu l’équipe renaissante de Jose Mourinho rugir du bord du gouffre pour annuler les célébrationsne serait-ce que temporairement.

2. Manchester United 1-6 Manchester City, octobre 2011 (Premier League)





Le premier derby de Manchester de la saison 2011-12 a vu City sortir des pièges pour détruire absolument ses ennemis à domicile. Mario Balotelli a marqué deux fois (y compris une frappe impudente avec son épaule) alors que City a choqué United en enregistrant sa plus grande victoire conjointe de l’histoire du derby et sa plus lourde victoire à Old Trafford depuis 1955.

1. Manchester United 4-3 Manchester City, septembre 2009 (Premier League)

Un classique #MUFC v City clash de 2009… *C’est* comme ça qu’on gagne un derby ! pic.twitter.com/xLHAiUajY5 —Manchester United (@ManUtd) 9 décembre 2017

Alors que City a dépensé beaucoup d’argent cet été et que l’équilibre mancunien commence à évoluer de manière tangible en leur faveur, les deux équipes étaient à égalité de points lorsqu’elles se sont rencontrées au début de la campagne 2009-10. Le résultat a été un match de football tendu et scintillant qui a produit sept buts le tout couronné par un vainqueur à la 96e minute de l’ancienne star de Liverpool Michael Owen, signé par United en remplacement impopulaire de Carlos Tevez, qui avait abandonné le club de manière controversée afin de signer pour City quelques mois plus tôt.