Man City contre Liverpool est le match déterminant du football anglais et les deux veulent l’avantage

Erling Haaland, Kévin De Bruyne, Mohamed Salah et Virgile van Dijk; deux gardiens de classe mondiale Ederson et Alisson; et sans doute les deux principaux entraîneurs du jeu à Pep Guardiola et Jurgen Klopp. Avec tant de talents de premier plan et un pedigree gagnant entre Manchester City et Liverpool, le choc de Community Shield de samedi (diffuser en direct sur ESPN + aux États-Unis à 12 HE) est plus qu’un lever de rideau pour la nouvelle saison, c’est une vitrine de l’excellence qui est devenue le jeu déterminant du football anglais.

Bien sûr, Manchester United contre Liverpool est toujours le match qui suscite le plus d’intérêt mondial que tout autre match de Premier League, mais pour le moment, c’est loin d’être un concours de niveau. Liverpool a battu United 9-0 au total sur deux matchs la saison dernière, ce qui a conduit cette rivalité à devenir quelque peu hors de propos pour décider du résultat des courses au titre et des batailles pour l’argenterie.

Il en va de même pour United contre Arsenal. Les deux clubs ont dominé la Premier League pendant près d’une décennie à la fin des années 1990 et au début des années 2000, l’un ou l’autre remportant le titre en neuf saisons consécutives entre 1995 et 1996 et 2003 et 2004, mais une génération de fans a depuis grandi sans jamais les voir se battre pour le titre. La rivalité, si elle existe toujours, a été réduite à décider de la qualification en Ligue Europa plutôt que des grands honneurs.

Liverpool contre Man City est désormais le titre de la Premier League et la réunion du Community Shield ce week-end ressemble plus à un avant-goût de l’événement principal des neuf prochains mois qu’à un échauffement sans stress pour la campagne à venir.

Dix-huit autres clubs disputeront la saison 2022-23 de la Premier League, mais il est pratiquement impossible de plaider la cause de qui que ce soit d’autre que City ou Liverpool qui deviendront champions en mai prochain. Le Community Shield nous donnera un aperçu de leur longueur d’avance sur le peloton.

Tottenham a bien investi cet été, donnant au manager Antonio Conte les renforts qu’il réclamait pour pouvoir transformer l’équipe en prétendants au titre, mais alors que les six nouveaux arrivants — Richarlison, Ivan Perisic, Yves Bissouma, Djed Spence, Fraser Forster et Clément Lenglet – ont sans doute fait des Spurs le meilleur des autres, ils sont encore loin des deux premiers. Pendant ce temps, Chelsea, sous de nouveaux propriétaires après le départ de Roman Abramovich, semble être au bord de la crise avec l’entraîneur Thomas Tuchel se plaignant du manque de nouvelles recrues et des performances de pré-saison de ses joueurs existants.

United est une quantité inconnue sous le nouvel entraîneur Erik ten Hag après la pire saison de Premier League du club. Ils ont apporté Lisandro Martinez, Christian Erikson et Tyrell Malaciamais n’ont pas encore réussi à convaincre la cible principale du milieu de terrain Frenkie de Jong quitter Barcelone, alors que Cristiano Ronaldo continue d’être une distraction en raison de son désir de quitter Old Trafford.

Et bien qu’Arsenal se soit renforcé sous Mikel Arteta, y compris les signatures de Gabriel Jésus et Oleksandre Zintchenko de City, les Gunners sont encore loin de remporter le titre pour la première fois depuis “Invincibles” d’Arsène Wenger en 2003-04.

Liverpool contre Man City est désormais l'acte phare de la Premier League.

City et Liverpool avaient déjà des kilomètres d’avance – Liverpool, deuxième, a terminé avec 18 points d’avance sur la troisième place de Chelsea la saison dernière – et ils se sont également renforcés au cours de l’été, de sorte que leur hégémonie ne devrait s’étendre qu’au cours des mois à venir. Le Community Shield offrira simplement un aperçu inquiétant pour le reste de la distance à laquelle ils se trouvent.

Les deux ont remodelé leurs équipes cet été, perdant des joueurs qui ont contribué aux succès des dernières saisons – Jesus, Zinchenko et Rahim Sterling avez quitté la ville ; avec Sadio Mané, Divock Original et Takumi Minamino quitter Anfield – mais la stabilité et la cohérence de chaque club sont telles que des remplaçants ont été signés avec un œil sur le long terme.

Haland et Kalvin Phillips sont arrivés à l’Etihad – Haaland en tant que remplaçant tant attendu de Sergio Agüero; Phillips comblant le vide laissé par le défunt Fernandinho – pour moins de 100 millions de livres sterling combinés. Les deux ont fait leurs preuves au plus haut niveau, Haaland, 22 ans, justifiant déjà sa facturation de talent générationnel avec le Borussia Dortmund et le FC Salzbourg.

Avec la menace de but de Haaland, City devra peut-être modifier sa façon de jouer et devenir plus direct pour s’assurer qu’il obtient le service dont il a besoin, mais avec un point focal aussi dangereux dans leur équipe, tout changement ne fera que les rendre meilleurs. Dans les matchs serrés – les deux matches de championnat contre Liverpool se sont terminés par un match nul 2-2 la saison dernière – Haaland pourrait être la différence décisive, en particulier en Ligue des champions.

Le grand défi de Liverpool est d’assurer une transition en douceur de Mane à Darwin Nunez, la signature estivale de 90 millions de livres sterling de Benfica. Mane a marqué 120 buts en 269 apparitions pour le club, enregistrant également 38 passes décisives, donc son départ de 27 millions de livres sterling pour le Bayern Munich sera une perte pour l’équipe de Klopp, mais Luis Díaz s’est déjà révélé être un ajout de qualité depuis son arrivée pour 37,5 millions de livres sterling de Porto en janvier et la signature de Nunez poursuit l’évolution offensive de Liverpool.

Pendant ce temps, la décision de Salah de signer un nouveau contrat cet été, mettant fin à l’incertitude quant à son avenir au club, a été un énorme coup de pouce qui garantit que Liverpool conserve un joueur qui pourrait battre Haaland et remporter un autre Golden Boot cette saison.

Il est difficile de trouver des faiblesses dans l’une ou l’autre équipe. Liverpool a failli réaliser un quadruplé sans précédent la saison dernière, tandis que City a une fois de plus fait preuve d’une qualité incroyable et de sa détermination à relever le défi de Liverpool de remporter à nouveau le titre de Premier League.

La présence l’un de l’autre en tant que concurrent les pousse sans doute à continuer – la même chose s’est produite avec United et Arsenal pendant les années de pointe de leur rivalité – la clé du succès cette saison se résumera sans aucun doute à qui fait le mieux dans le jeu les uns contre les autres . S’il y a un gagnant lors de leur rencontre à Anfield le 15 octobre ou à l’Etihad le 1er avril, ce sera un résultat capital pour le vainqueur. Et bien que le Community Shield ne soit pas classé comme un trophée majeur, le gagner comptera ce week-end.

Chaque avantage possible qui peut être gagné de part et d’autre sera bien accueilli par Klopp ou Guardiola. La rivalité entre les deux équipes a été réduite à la plus fine des marges, de sorte que le coup de fouet psychologique de la victoire de samedi ne peut être surestimé, pas plus que le coup de la défaite.

Aucune des deux équipes ne regardera par-dessus son épaule le peloton de chasse. Au lieu de cela, ils se regardent, attendant le premier clignotement ou signe de faiblesse. C’est pourquoi le Community Shield est important. Les managers et les groupes de joueurs pourraient suggérer le contraire en minimisant l’importance du jeu, mais chaque match compte désormais lorsque Liverpool affronte Manchester City et celui-ci n’est pas différent.