Man City contre Chelsea, l’un des CINQ affrontements de la Premier League lors du tirage au sort du troisième tour de la FA Cup

Un affrontement de poids lourds a émergé du tirage au sort du troisième tour de la FA Cup lundi soir lorsque Manchester City a été opposé à Chelsea.

Les deux gros frappeurs de Premier League s’affronteront au stade Etihad au début de l’année prochaine, les matchs devant se jouer du 6 au 9 janvier.

Chelsea a atteint les trois dernières finales de la FA Cup d’affilée mais les a toutes perdues, le plus récemment aux tirs au but contre Liverpool la saison dernière.

La plus récente victoire des Blues, et leur huitième au total, remonte à 2017/18, un an avant le dernier triomphe de City.

Les détenteurs de Liverpool affronteront les Wolves à Anfield, alors qu’il y avait trois autres affrontements de Premier League à venir du tirage au sort.

Manchester United a opposé Everton à Old Trafford, tandis que Crystal Palace accueillera Southampton et West Ham se rendra à Brentford.

Tottenham et Arsenal affrontent tous deux une opposition de Ligue 1, les Spurs accueillant Portsmouth et les Gunners faisant face à un court voyage au nord vers Oxford United.

Parmi les autres affrontements intrigants figurent les leaders du championnat Burnley se rendant à Bournemouth et le troisième niveau Sheffield mercredi hôte de Newcastle United en forme.

Les trois clubs non-Ligue restants dans le tirage au sort, Wrexham, Boreham Wood et Dagenham & Redbridge, ont été tirés au sort respectivement contre Coventry City, Accrington Stanley et Leicester City – bien que Dag & Red aient encore une rediffusion au deuxième tour contre GIllingham à venir.

Tirage au sort du troisième tour de la FA Cup