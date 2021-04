Nous en sommes aux quatre derniers de la FA Cup, les deux matches se déroulant à Wembley ce week-end. Le premier samedi, c’est le Chelsea de Thomas Tuchel contre Manchester City, qui poursuit quatre fois Manchester City. Puis dimanche, 4000 fans seront présents pour voir Leicester City affronter Southampton.

ESPN décompose tout ce que vous devez savoir avant les demi-finales de cette semaine, y compris où les matchs seront gagnés ou perdus, les joueurs clés et les prédictions quant à ceux qui passeront.

Aperçu: La victoire de Chelsea au quatrième tour contre Luton Town dans la neige en janvier s’est avérée être le dernier match de Frank Lampard. Il a été limogé deux jours plus tard et remplacé par l’ancien patron du Paris Saint-Germain Tuchel, qui a fait un début remarquable dans son mandat à la tête de Chelsea. Il n’a perdu qu’un seul match – une étrange défaite 5-2 contre West Bromwich Albion à Stamford Bridge – et a façonné une équipe défensive stable et déterminée à provoquer autant de claustrophobie que possible pour l’opposition. Les Bleus poursuivent toujours une place parmi les quatre premiers de la Premier League et sont en demi-finale de la Ligue des champions, après avoir battu 2-1 au total contre le FC Porto.

Tuchel n’a pas encore affronté City en tant que patron de Chelsea, mais il connaît bien Pep Guardiola. Il l’a affronté en tant que patron de Mayence puis du Borussia Dortmund à l’époque de Guardiola à la tête du Bayern Munich et les deux sont restés en contact. S’exprimant au début du mois de mars, Tuchel a déclaré avoir appris « tout sur [football] »du côté de Barcelone de Guardiola et a déclaré qu’il avait eu une » grande influence « sur sa philosophie. Mais il y aura peu de place pour le sentiment samedi lorsque les deux se rencontreront.

City est toujours dans le mélange pour un quadruple remarquable après sa victoire globale 4-2 contre Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions. Ils ont la finale de la Coupe Carabao le 25 avril et ont 11 points d’avance en tête de la ligue, mais Guardiola voudra remettre la main sur la FA Cup après l’avoir remportée une seule fois depuis qu’il a pris la direction de City en 2016.

Chelsea a réservé sa place en demi-finale grâce à une victoire 2-0 contre Sheffield United tandis que Manchester City a battu Everton 2-0 à Goodison Park pour garder en vie leur rêve d’un balayage propre.

Où Chelsea gagnera ou perdra: Chelsea sera bien structuré et cherchera à contrôler la possession. Mais cette défaite écrasante face à la WBA a montré que malgré une bonne organisation, ils peuvent encore capituler si l’opposition parvient à créer un chaos offensif. Chelsea semblait vulnérable aux centres et il peut souvent y avoir de l’espace disponible en arrière sur les flancs si leurs ailiers offensifs sont pris hors de position plus haut sur le terrain.

Les malheurs de Timo Werner devant le but continuent, mais Christian Pulisic et Kai Havertz impressionnent et constituent une menace à l’avant. Beaucoup dépendra de la façon dont ce double pivot de Mateo Kovacic, Jorginho ou N’Golo Kante peut dicter les choses depuis le milieu du terrain.

Où Manchester City va gagner ou perdre: Manchester City a une journée de moins de repos entre les matches, après avoir disputé son quart de finale de Ligue des champions en Allemagne mercredi. La fatigue est un problème potentiel à surmonter pour City, car une chasse au trophée à quatre peut être épuisante, mais attendez-vous à ce que Guardiola mélange son pack en conséquence. City n’a pas réussi à marquer une seule fois cette année (contre Manchester United en mars), alors attendez-vous à ce qu’ils testent la résolution défensive de Chelsea.

Ils peuvent parfois avoir l’air troublés quand ils descendent un but, et Chelsea notera comment Leeds a réussi à les battre 2-1 le week-end dernier, malgré une baisse à 10 hommes. Ils ont effectivement construit un mur devant leur but, ont laissé le temps aux joueurs défensifs de City sur le ballon mais les ont empêchés de libérer plus d’options d’attaque, puis les ont frappés sur le comptoir en jouant directement au-dessus de la ligne de fond de City.

N’Golo Kante et Mateo Kovacic auront la tâche peu enviable d’essayer de ralentir Raheem Sterling et Man City samedi. Photo de SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP via Getty Images

Joueurs clés: Mason Mount est le cœur de cette équipe de Chelsea et est l’un des joueurs en forme de la Premier League. L’Angleterre est sixième en xA (passes décisives attendues) avec 5,49 et a créé le troisième plus grand nombre de chances (73). Pulisic joue bien avec trois buts en deux matches de Premier League et a été nommé Homme du match pour sa performance de deux buts contre Crystal Palace samedi dernier. Mais Chelsea devra contenir le pouvoir créatif de City, donc Kante sera la clé, tout comme la stabilité défensive avec Cesar Azpilicueta, l’homme qui ancre tout cela ensemble. Ils chercheront à attraper City lors de la contre-attaque, alors gardez vos yeux Werner, Havertz et Hakim Ziyech.

Pour City, Ruben Dias a été la clé pour renforcer leur défense et quel que soit le partenaire avec lui à l’arrière central, il fait partie intégrante de tout ce qu’ils font bien. Joao Cancelo et Kyle Walker sont sans doute le meilleur duo d’arrière latéral de la Premier League à l’heure actuelle, tandis que le milieu de terrain Ilkay Gundogan est sous la forme de sa vie. Mais Kevin De Bruyne et Phil Foden sont au centre de tout ce que City fait bien. De Bruyne a marqué cinq buts lors de ses six derniers matches de City, tandis que Foden a marqué un superbe vainqueur contre BVB mercredi. Chelsea sait que s’ils veulent bien s’en sortir samedi, ils doivent les arrêter.

Prédiction: Ce sera une affaire nerveuse et à faible score, avec du temps supplémentaire une réelle possibilité, mais nous soutenons City pour venir à bout et continuer sa charge pour le quadruple.

Aperçu: Les deux équipes entrent en jeu après de douloureuses défaites, mais avec des perspectives et des objectifs différents pour le reste de la saison. Leicester City de Brendan Rodgers est toujours fermement dans le peloton pour une place en Ligue des champions malgré sa défaite 3-2 ce week-end contre West Ham United. Mais ils ont également dû faire face à des conflits hors du terrain la semaine dernière, trois de leurs joueurs ayant démissionné pour le voyage à West Ham en raison de violations du protocole COVID-19. Hamza Choudhury et James Maddison ont raté ce match après avoir appris qu’ils avaient assisté à une fête chez Ayoze Perez. Le trio est de retour dans le mix pour ce week-end, mais c’était une distraction dont Rodgers aurait pu se passer.

Southampton est une quantité imprévisible pour le moment. L’équipe de Ralph Hasenhuttl a perdu 3-0 contre West Brom ce week-end, ce qui signifie qu’elle a perdu 11 de ses 14 derniers matches de haut niveau. Hasenhuttl a averti ses joueurs que s’ils jouent contre Leicester comme ils l’ont fait contre la WBA, ils n’ont « aucune chance » de passer après ce qu’il a qualifié de « non-performance » contre l’équipe de Sam Allardyce.

Leicester a réservé sa place dans les quatre derniers grâce à une victoire 2-1 contre Manchester United, tandis que Southampton a battu Bournemouth 3-1. Ce match a l’avantage d’être joué devant 4000 habitants de Wembley dans le cadre de l’un des événements tests du gouvernement pour attirer une plus grande foule cet été.





Où Leicester City va gagner ou perdre: Leicester a perdu deux sur deux depuis les internationaux et n’a pas eu l’intensité qui leur a permis de battre United en quarts de finale le week-end avant la pause. Ils se retrouvent dans des positions solides sur le terrain, mais ont également semblé vulnérables à l’arrière.

Ils sont habitués à dominer la possession et le territoire et profiteront probablement de beaucoup de temps sur le ballon ce week-end. Ils ont également l’un des joueurs en forme de la Premier League en ce moment, avec Kelechi Iheanacho sur une série de neuf buts en six matches. Les présages sont bons pour les Foxes – ils n’ont jamais perdu trois sur le rebond sous Rodgers – mais ils ont besoin que toute l’équipe se réunisse après une semaine difficile sur et en dehors du terrain alors qu’ils disputent la première demi-finale de la FA Cup du club depuis 1982. .

Brendan Rodgers peut-il mener Leicester Ciy à sa première apparition en finale de la FA Cup depuis 1969? Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Où Southampton va gagner ou perdre: Le 2021 de Southampton a été médiocre. Ce football fluide et rock’n’roll gegenpressing que nous avons vu dans les dernières étapes de 2020 a été remplacé par des performances erratiques et frustrantes dans la ligue. Mais leur forme en FA Cup a été la plus aberrante. Ils ont été magnifiques contre Bournemouth en quarts de finale – avec Nathan Redmond exceptionnel – et ils espéraient surfer sur cette vague jusqu’à la demi-finale de dimanche, seulement pour que la WBA les ramène sur terre.

La confiance en soi pourrait être un gros problème dimanche, compte tenu de leur forme récente, et si Che Adams et James Ward-Prowse ont gardé leur forme à un niveau constamment élevé, trop de leurs coéquipiers ont connu une baisse depuis le nouvel an. Si Southampton retrouve son meilleur milieu de saison (comme nous l’avons vu lors de sa victoire contre Liverpool en janvier), alors Danny Ings (dont l’avenir à long terme commence à avoir plus de temps d’antenne à St Mary’s étant donné que son contrat est en cours en 2022), Adams et Ward-Prowse peut causer des maux de tête à Leicester. Cela dit, ils auront besoin d’une performance d’équipe complète s’ils veulent se qualifier pour leur première finale de la FA Cup depuis 2003.

Joueurs clés: Iheanacho joue superbement en ce moment pour Leicester, et ses deux buts les ont aidés à remporter leur victoire 3-1 contre United en quarts de finale. Youri Tielemans est excellent au milieu du parc, et il s’accorde bien avec Wilfred Ndidi alors attendez-vous à ce qu’ils voient beaucoup de balle dimanche. Ils seront probablement sans Harvey Barnes pour le week-end, mais devraient retrouver leur trio discipliné dans le mélange. Gardez également un œil sur Wesley Fofana à l’arrière, car le jeune défenseur français a été l’un des joueurs de la saison et a vu son stock monter en flèche.

La prouesse de Ward-Prowse est une arme clé dans l’arsenal de Southampton, et il mène la Premier League avec quatre buts sur coups francs ce trimestre. Il est le point focal de leur équipe et a contribué le plus de passes décisives (cinq) dans la ligue, a le deuxième plus grand nombre de récupérations (234) et a tenté le sixième plus grand nombre de passes (2022 en Premier League). Ings a neuf buts pour la saison, alors ne l’oubliez pas, tandis qu’Adams impressionne également à l’avant. Enfin, Redmond a retrouvé une forme avec trois sur trois tandis que les défenseurs centraux Jan Bednarek et Jannik Vestergaard sont solides.

Prédiction: Leicester City devrait en avoir trop pour les Saints et réserver une place pour leur première finale de la FA Cup depuis 1969. Ils devront se réunir après une semaine difficile mais seront à la hauteur de leur tag en tant que favoris d’avant-match.