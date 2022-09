Man City contraint à la signature de Manuel Akanji par Aymeric Laporte problèmes de blessures

Pep Guardiola a déclaré que Manchester City avait été contraint d’entrer sur le marché des transferts pour signer Manuel Akanji par crainte de la forme physique d’Aymeric Laporte.

City a conclu la signature de 17,5 millions d’euros d’Akanji du Borussia Dortmund le jour de la date limite.

Et Guardiola a déclaré que la décision était en partie due à la disponibilité de Laporte, qui n’a pas joué cette saison après avoir subi une opération au genou cet été.

“Nous avons déjà eu quatre défenseurs centraux incroyables, mais parfois nous avons eu du mal avec les blessures”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

“Certains vont mieux mais un mois ou un mois et demi [for Laporte] et Nathan [Ake] ne pouvait pas jouer [the last two games].

“Nous venons donc d’avoir deux défenseurs centraux. Nous avons eu l’occasion de le faire venir [Akanji]il reste un an à Dortmund, beaucoup d’expérience, il est parfait pour ce dont nous avons besoin et nous sommes très heureux de l’avoir ici en compétition.”

Manuel Akanji a rejoint Manchester City pour un contrat de cinq ans. Manchester City

City a compté sur John Stones et Ruben Dias lors des deux derniers matchs contre Crystal Palace et Nottingham Forest et ils seront probablement à nouveau jumelés pour le voyage à Aston Villa samedi.

Guardiola ne s’attend pas à ce que Laporte soit disponible avant la pause internationale fin septembre, mais le joueur de 28 ans pourrait éventuellement revenir pour le match à domicile contre Manchester United le 2 octobre.

“Si je dis un mois [out] ce serait fin septembre, octobre”, a ajouté le directeur de la ville.

“Je pense que peut-être après la trêve internationale [he could return]. Il ne le forcera pas. Je ne peux pas oublier d’être dans cette position – West Ham à l’extérieur et le dernier match contre Villa la saison dernière – nous n’avions pas d’autre alternative et il devait jouer.

“C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour Akanji. Après l’opération, il faut du temps.”