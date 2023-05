Man City continue de gagner alors que Gundogan surpasse Haaland

MANCHESTER, Angleterre – Le jour du couronnement en Angleterre, Manchester City s’est rapproché du titre de Premier League en prenant quatre points d’avance en tête du classement avec une victoire 2-1 sur Leeds United.

City s’est échauffé pour son voyage en Ligue des champions au Real Madrid mardi avec deux buts d’Ilkay Gundogan au stade Etihad, bien qu’il ait raté un penalty tardif qui aurait complété son tour du chapeau après avoir pris le ballon à Erling Haaland.

Rodrigo a marqué 90 secondes après l’échec de Gundogan, après une erreur de Manuel Akanji, pour créer des dernières minutes nerveuses, mais le premier match de Sam Allardyce à la tête de Leeds s’est soldé par une défaite. Leeds n’est désormais plus en dehors des places de relégation qu’à la différence de buts avec trois matchs à jouer.

Réaction rapide

1. Le doublé de Gundogan permet à City de gagner

Le train des aigus continue de rouler et City est maintenant à neuf points de remporter un autre titre de Premier League. Trois victoires de leurs matchs restants contre Everton, Chelsea, Brighton et Brentford scelleront un cinquième titre en six ans et encaisseront le match aller d’un triplé historique avant la finale de la FA Cup contre Manchester United le 3 juin et une éventuelle finale de la Ligue des champions un semaine plus tard.

Avec Arsenal en tête de la ligue pendant la majeure partie de la campagne, il y a eu récemment une montée en puissance derrière la quête de City pour l’argenterie et la victoire sur Leeds lui a valu 15 victoires lors de ses 16 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils n’ont pas perdu un match – ni même été sur le point de perdre un match – depuis leur défaite à Tottenham le 5 février.

La dernière étape vers le titre a été construite sur deux buts en première mi-temps contre Leeds de Gundogan. Le milieu de terrain allemand est entré deux fois dans la surface en l’espace de 10 minutes pour guider deux finitions bien placées dans chaque coin des passes de Riyad Mahrez. Il a effectué les deuxièmes passes les plus réussies dans un match de Premier League (170) et a contrôlé les choses du début à la fin, même si son penalty raté lui a refusé son tout premier tour du chapeau senior.

Gundogan est en fin de contrat à la fin de la saison et City le laissera décider s’il veut rester. Il y a un intérêt de Barcelone et s’il part, son expérience et sa classe sur le ballon seront un gros manque pour le manager Pep Guardiola.

Ilkay Gundogan a marqué deux fois pour aider la course victorieuse implacable de Man City à se poursuivre. Photo AP/Rui Vieira

2. Guardiola repose les joueurs clés avant le match nul contre le Real Madrid

Les managers en veulent toujours plus et malgré quelques nerfs tardifs, Guardiola peut être assez content de son week-end. City a marqué des buts tôt pour atténuer le rebond du nouveau manager de Leeds et il a également pu reposer les joueurs avant le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi.

Ruben Dias, John Stones, Rodri, Jack Grealish et Bernardo Silva – tous susceptibles de faire partie du onze de départ en Espagne – ont été laissés sur le banc tandis que Kevin De Bruyne a retrouvé du rythme après avoir raté les deux derniers matchs. Nathan Ake a obtenu plus de minutes dans ses jambes après son retour de blessure contre West Ham mercredi avant d’être remplacé par précaution au début de la seconde période.

Le repos du milieu de terrain Rodri, en particulier, est bien nécessaire après une saison au cours de laquelle il a joué plus de minutes que tout autre joueur de City. Guardiola n’a pas pu compter sur Kalvin Phillips dans le rôle de milieu de terrain, ce qui signifie que Rodri n’a réussi à démarrer que quatre matchs depuis le 8 octobre.

Haaland a, naturellement, fait la une des journaux pour son but marqué cette saison, mais il y a peu de joueurs plus importants pour City que le milieu de terrain espagnol. S’ils veulent battre le Real Madrid sur deux manches, il devra être à son meilleur contre Luka Modric, Toni Kroos et les autres.

3. La survie de Leeds dépend de la défense d’Allardyce

Le plan d’Allardyce pour sauver une équipe de la relégation commence par garder les draps propres, mais il pourrait avoir du pain sur la planche avec Leeds. Il a hérité d’une équipe qui a concédé 23 buts en sept matchs en avril – le plus par une équipe de haut niveau en un seul mois depuis que Birmingham en a laissé 23 en avril 1965 – et Leeds aurait pu être mené 6-0 en 30 minutes à Ville.

Gundogan a marqué deux fois tandis que Haaland et Julian Alvarez ont tous deux eu des occasions qui auraient dû être saisies. Haaland a également forcé le gardien de but Joel Robles – pour qu’Illan Meslier fasse son premier départ en Premier League depuis 2017 – à un bon arrêt à son poste proche et De Bruyne a fait dégager un tir hors de la ligne.

De nombreuses équipes luttent contre City mais Allardyce, qui a eu de la chance que Haaland ait eu une journée de repos, aura très rapidement une idée de la quantité de travail qu’il reste à faire avec sa défense. Ils étaient plus organisés après la mi-temps, mais la vérité est que Leeds ne s’attendait probablement pas à obtenir un résultat à l’Etihad de toute façon et leurs matchs restants contre Newcastle, West Ham et Tottenham sont plus susceptibles de rapporter les points nécessaires pour rester en place. .

Le match au stade de Londres le 21 mai semble déjà crucial, Leeds ayant désespérément besoin d’une victoire de quelque part.

Le patron de Leeds, Sam Allardyce, était en colère contre son équipe qui avait perdu deux buts. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Ilkay Gundogan, MF, Man City : A marqué deux fois et complété plus de passes (92) que Leeds n’a tenté (86) en première mi-temps.

Riyad Mahrez, attaquant, Man City : A commencé à droite des trois premiers de City et a effectué deux passes parfaites à Gundogan pour ses deux buts.

Aymeric Laporte, DF, Man City : Rappelé à la place de Dias reposé, il ne s’est pas trompé de pied.

PIRE

Patrick Bamford, ST, Leeds : N’a pas vu grand-chose du ballon mais l’a perdu quand il l’a fait.

Rasmus Kristensen, DF, Leeds : Leeds n’a pas bien défendu, en particulier en première mi-temps, et Kristensen avait l’air fragile.

Wilfried Gnonto, FW, Leeds : A à peine eu un impact et a été remplacé avant qu’une heure ne soit au compteur.

Faits saillants et moments marquants

Gundogan était sur place pour rentrer à la maison après la passe de Mahrez, puis a refait la même chose pour la seconde.

Ilkay Gündogan avec la première fois et Manchester City ont quatre points d’avance en tête du classement ! 📺 : @USANetwork | #MCILEE pic.twitter.com/16sH0xdXnL – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 6 mai 2023

Leeds en a récupéré un tard, mais ce n’était pas suffisant.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Le patron de Leeds, Sam Allardyce, a déclaré à la BBC : « Nous enlevons un peu d’espoir à aujourd’hui sur la performance de la seconde mi-temps. Pas la première, mais la seconde. Nous devons maintenant nous appuyer sur cela et essayer d’obtenir un résultat. J’avais un peu peur, mais nous avons réglé le problème pour la seconde mi-temps et leur a dit qu’ils jouaient avec trop de peur. Ils devaient se mettre en avant et essayer de les défier. À part un penalty stupide … et un superbe arrêt de Joel [Robles] cela nous a donné une chance de monter à l’autre bout et de marquer. Quand vous voyez Man City courir pendant quatre minutes à la fin, vous savez que vous vous êtes donné une chance. Nous avons bien fait jusqu’à la fin, mais cela ne s’est pas tout à fait produit. »

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré à la BBC : « Nous avons joué un match exceptionnel. Notre jeu de possession était vraiment bon. La première mi-temps a été exceptionnelle. Nous n’étions peut-être pas aussi cliniques que nous devrions l’être. La seconde mi-temps, nous ne pouvons pas oublier que c’est trois matchs en six jours avec beaucoup de pression mentale . Après Arsenal, nous étions un peu épuisés et nous avons continué contre Fulham et West Ham – des adversaires coriaces. À la fin, le match pourrait se terminer avec le penalty. Mais ils marquent et nous devons souffrir. Mais nous avons vraiment, vraiment bien joué . »

Guardiola sur le penalty raté de Gundogan : « Le match n’est pas terminé. Cela montre à quel point Erling est gentil et généreux. Si c’est 4-0 avec 10 minutes à jouer, OK. Mais à 2-0 ? Erling est le meilleur tireur de penalty en ce moment, donc il doit le prendre.

« Aujourd’hui, Erling aurait pu marquer deux ou trois buts. Il a joué incroyablement bien, dans son mouvement et tout… comment il s’est battu pour nous. J’aime féliciter Erling quand il ne marque pas. Si Gundo marque, tout le monde est ‘OK, chapeau -truc, bravo.’ Mais un preneur est un preneur. A 2-0, c’est une affaire, pas une situation où nous ne pouvons pas l’oublier. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Mahrez a enregistré quatre passes décisives lors de ses trois derniers matchs de Premier League.

– Gundogan a marqué plusieurs buts dans un match de Premier League pour la première fois depuis le 22 mai 2022 – le dernier match de la saison dernière contre Aston Villa qui a valu à City le titre.

– Gundogan a réussi plus de passes (92) que Leeds n’en a tenté en première mi-temps (86).

– Même après le penalty raté de Gundogan, Man City est la seule équipe de Premier League avec des tours du chapeau de plusieurs joueurs cette saison (Haaland 4 fois ; Phil Foden une fois.)

– Gundogan a battu son record de passes les plus réussies dans un match de Premier League (170). Seul Rodri (178) en a plus.

– Manchester City est la première équipe à avoir au moins 80% de possession et 90% de passes réussies dans un match de Premier League depuis mai 2021 (Man City a battu Newcastle 4-3.)

– Manchester City a désormais 93,7% de chances de remporter la Premier League et 36,6% de chances de remporter le triplé selon le SPI de FiveThirtyEight.

Suivant

Manchester City: Un déplacement à Madrid pour affronter le Real en demi-finale de la Ligue des champions le 9 mai, puis ils doivent se rendre à Everton, menacé de relégation, le 14 mai en Premier League.

Leeds United : Leurs espoirs de rester debout reposeront sur des matchs à domicile contre Newcastle (13 mai), à l’extérieur à West Ham (21 mai) puis à domicile contre les Spurs le dernier jour (28 mai).