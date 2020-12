MANCHESTER, Angleterre – Après tout le bruit qui a entouré le début de saison de Manchester City, c’est devenu inquiétant au stade Etihad. L’avenir de Pep Guardiola est réglé, l’équipe est presque pleine, City marque à nouveau et, surtout, ils gagnent. Régulièrement.

La dernière victoire, 2-0 contre Fulham samedi lors du 700e match de Guardiola en tant qu’entraîneur, était attendue, mais elle a été faite de manière tellement contrôlée qu’elle devrait inquiéter toutes les autres équipes de Premier League avec des ambitions de titre. C’est maintenant une défaite lors de leurs 14 derniers matchs toutes compétitions confondues – une course qui remonte à septembre – et quatre feuilles blanches d’affilée.

Après 10 matches de championnat dans cette campagne inhabituelle, City n’est plus qu’à trois points des leaders Tottenham et Liverpool, qui jouent tous les deux dimanche. L’équipe Shark, comme Benjamin Mendy aime les appeler, sentira le sang.

« Nous avons eu du mal en début de saison pour de nombreuses raisons, maintenant quatre matchs, quatre draps propres, c’est tellement important pour nous de maintenir cette solidité », a déclaré Guardiola.

« Cette saison il semble qu’il y aura beaucoup d’équipes en lice. Tout le monde peut battre tout le monde. Ce mois-ci, il était important de se qualifier pour la Ligue des champions, maintenant nous nous concentrons sur la Premier League. Ce sera une longue saison. »

C’était l’un de ces jours qui sont devenus courants pendant le règne de Guardiola où le seul point négatif était que City aurait probablement dû marquer plus. Ce qu’ils n’ont pas fait était dû au gardien de but de Fulham Alphonse Areola, prêté par le Paris Saint-Germain, qui a effectué trois arrêts d’experts rien qu’en première période.

« Ce fut une grande performance », a déclaré le manager de Fulham Scott Parker. « Il a fait de gros arrêts et c’était nécessaire. Quand vous venez dans des endroits comme City, vous avez besoin d’une grande performance de votre gardien de but et il l’a fait. »

Pourtant, l’international français est parti à la mi-temps par un après-midi glacial à Manchester avec son équipe déjà 2-0. Raheem Sterling a obtenu le premier après cinq minutes, son premier but en championnat depuis octobre, puis a tiré un penalty pour le deuxième après avoir été trébuché dans la surface par Joachim Andersen.

Kevin De Bruyne qui (surprise, surprise) a créé la chance pour Sterling, a intensifié pour envoyer Areola dans le mauvais sens de l’endroit pour marquer le 400e but de Premier League depuis la nomination de Guardiola en 2016. Guardiola a montré son intention avant qu’un ballon ne soit botté par ordonnant à son arrière droit, Joao Cancelo, de commencer le match à mi-chemin, et au moment où Jon Moss a sifflé pour la mi-temps, City avait enregistré neuf tirs, dont cinq étaient cadrés.

Man City est une équipe différente avec un Kevin De Bruyne en bonne santé, et comme ils l’ont montré lors de leur victoire 2-0 contre Fulham, cela crée des problèmes pour le reste de la Premier League. Photo de Dave Thompson / PA Images via Getty Images

En revanche, Ederson n’a eu à effectuer aucun arrêt avant la 76e minute. De Bruyne, qui a été sélectionné cette semaine comme le meilleur milieu offensif du monde au FC 100, a frappé la barre en seconde période et a forcé un autre bon arrêt d’Areola lors d’un de ces après-midi où il semblait juste planer et causer des ravages pour l’opposition. Son aide pour Sterling était sa sixième de la saison et son numéro 72 en Premier League, huit de plus que tout autre joueur depuis ses débuts dans la compétition pour Chelsea en 2013. La ville doit le garder en forme s’ils veulent remporter le titre. Liverpool.

« Nous connaissons la qualité de Kevin dans les buts et les passes décisives », a déclaré Guardiola. « Il est si important pour nous. Il suffit de regarder comment il court et se bat en tant que footballeur moderne aujourd’hui. Il est un exemple de cela. Il a mis tout cela ensemble et chaque saison c’est énorme. »

C’était le début parfait d’une semaine qui se terminera par le premier derby de Manchester de la saison à Old Trafford. Alors que Manchester United se préparera en se battant pour sa vie en Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi, Guardiola peut faire tourner son équipe contre Marseille mercredi sachant que la première place du groupe C est déjà dans le sac.

L’Espagnol a montré la force de son équipe contre Fulham, laissant Kyle Walker et 40 millions de livres sterling pour l’été à Nathan Ake. Même quand même, il a pu aligner un quatre arrière qui a coûté 224,5 millions de livres sterling à assembler. Sergio Aguero est le seul joueur senior actuellement blessé mais son problème de genou n’est pas grave et il pourrait jouer contre United samedi.

Ce n’est pas dans la nature de Guardiola d’annuler des matchs même si le résultat n’a pas d’importance, mais il était clair quand il n’a pas fait de remplacement contre Fulham qu’il avait déjà décidé que De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus et Ruben Dias le feraient. pas besoin contre Marseille.

« En Ligue des champions, nous avons fait le travail, mais il y a encore du prestige à jouer et des bonus si nous gagnons », a-t-il déclaré.

« Nous devons respecter la compétition et vous devez le faire sérieusement, mais nous nous concentrons sur la Premier League. Ce qui est important, c’est le sentiment dans l’équipe. Nous allons nous améliorer. »

Omineux en effet.