Man City confiant sur le transfert de Jack Grealish

Manchester City est convaincu d’avoir fait assez pour attirer Jack Grealish d’Aston Villa, ont déclaré des sources à ESPN.

Grealish, selon des sources proches du milieu de terrain, a été déchiré par sa décision de quitter son club d’enfance cet été, mais on croit de plus en plus au stade Etihad que le joueur de 25 ans sera leur joueur avant le début du nouveau saison.

L’équipe de Pep Guardiola entame sa campagne de Premier League contre Tottenham Hotspur le 15 août.

City devrait payer 100 millions de livres sterling à Grealish pour activer une clause de libération dans son contrat à Villa Park. Des sources ont déclaré à ESPN que l’idée d’inclure l’ailier de 19 ans très bien noté Morgan Rogers dans l’accord avait été lancée, mais Villa a indiqué que sa préférence était une offre en espèces directe.

Grealish a rapporté s’être entraîné avec Villa dimanche après des vacances avec des amis après l’Euro 2020.

L’arrivée potentielle de Grealish a conduit à des points d’interrogation sur l’avenir de Bernardo Silva à City, mais l’international portugais s’est présenté à l’entraînement lundi.

Des sources ont déclaré à ESPN que la possibilité de jouer au football en Ligue des champions et de remporter des trophées à City est la clé de la volonté de Grealish de quitter Villa.

Villa travaille déjà à faire venir des renforts et a annoncé samedi avoir conclu un accord avec le Bayer Leverkusen pour l’ailier Leon Bailey.

Pendant ce temps, les espoirs de City d’ajouter Harry Kane à l’équipe de Guardiola ont été renforcés après que l’attaquant n’ait pas repris l’entraînement avec Tottenham lundi.

City a fait de Kane sa principale cible pour remplacer Sergio Aguero, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’elles ne respecteraient pas le prix demandé par les Spurs de plus de 150 millions de livres sterling.

City évalue Kane à près de 100 millions de livres sterling, mais le club accepte qu’un accord sera difficile à conclure étant donné qu’il a un contrat à Tottenham jusqu’en 2024.