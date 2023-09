Man City complote pour l’attaquant de Brighton Evan Ferguson – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux de mercredi…

L’INDÉPENDANT

Manchester City aurait prévu de recruter l’attaquant de Brighton Evan Ferguson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Redknapp a salué la performance d’Evan Ferguson après que le joueur de 18 ans ait marqué son premier triplé en Premier League. Redknapp dit qu’il voit en lui des éléments de tous les grands attaquants et qu’il ne doute pas qu’il sera une superstar



COURRIER QUOTIDIEN

Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, subit une pression croissante pour conserver sa position de gardien de premier choix, David Raya étant en lice pour une place dans la première équipe.

Sergio Ramos aurait snobé l’intérêt de dernière minute de Manchester United, selon des informations.

Image:

Sergio Ramos aurait refusé Man Utd





Le défenseur de Chelsea Levi Colwill aurait été autorisé à faire ses débuts seniors en Angleterre après qu’un scanner ait confirmé qu’il n’avait pas subi de blessure.

L’avenir de Hansi Flick à la tête de l’équipe nationale allemande pourrait dépendre de son succès contre la France et le Japon, selon certaines informations.

Joe Lewis, le milliardaire britannique dont la fiducie familiale détient une participation majoritaire dans le club de football de Premier League Tottenham Hotspur, ne devrait pas réapparaître devant un tribunal de New York avant janvier pour son rôle présumé dans un stratagème « effronté » de délit d’initié.

LES TEMPS

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Matthew Mott, a donné la plus forte indication à ce jour que le batteur Harry Brook pourrait encore être inclus dans l’équipe pour la Coupe du monde en Inde le mois prochain.

LE GARDIEN

La joueuse de cricket anglaise Sarah Glenn a appelé le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (ECB) à introduire l’égalité de rémunération pour les arbitres de cricket féminins et s’est dite « surprise » par l’énorme disparité des tarifs entre le football masculin et féminin.

LE SOLEIL

Image:

L’avenir de Nicolas Pépé est toujours incertain





Chelsea était intéressé par la signature de Jadon Sancho de Manchester United cet été, selon des informations.

Nicolas Pepe a été invité à quitter Arsenal tant qu’il le peut encore ou à passer le reste de la saison assis les bras croisés.

DAILY MIRROR

Manchester United a découvert que Sofyan Amrabat souffrait d’une légère blessure au dos avant de finaliser son transfert à Old Trafford, le jour limite.

Ronald Koeman a fustigé Ryan Gravenberch, insistant sur le fait qu’il n’est « pas satisfait » du nouveau refus de la nouvelle recrue de Liverpool de jouer pour l’équipe néerlandaise des moins de 21 ans.

EXPRESS QUOTIDIEN

Le milieu de terrain de Fulham, Joao Palhinha, aurait souhaité rejoindre Manchester United avant la date limite de transfert de vendredi dernier, mais il a finalement raté son départ de Craven Cottage.

Jesper Lindstrom a révélé qu’il avait refusé de rejoindre Liverpool alors qu’il était un supporter des Reds avant de rejoindre Naples en provenance de l’Eintracht Francfort la semaine dernière.

Le défenseur de Manchester United, Lisandro Martinez, a échappé à une grave blessure après des inquiétudes concernant son forfait lors de la défaite de dimanche à Arsenal, selon des informations.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Manchester United a ouvert des discussions sur la prolongation du contrat d’Aaron Wan-Bissaka suite à ses progrès sous la direction d’Erik ten Hag l’année dernière à Old Trafford.

La Coupe du monde de rugby a été plongée dans une controverse sur l’espionnage en raison des craintes que certaines équipes ne déploient des tactiques d’espionnage en France.

Mike Ashley est en négociations détaillées avec le Yorkshire concernant l’achat du stade Headingley dans le cadre d’un accord de plus de 22 millions de livres sterling.