Man City cible Gvardiol si Laporte quitte le club – sources

Le défenseur central du RB Leipzig, Josko Gvardiol, est une cible de transfert pour Manchester City si Aymeric Laporte part cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Gvardiol est sur une liste restreinte de joueurs pour éventuellement remplacer Laporte, qui est prêt à quitter le stade Etihad.

Un point de friction, cependant, est l’évaluation du défenseur croate par le RB Leipzig. L’équipe de Bundesliga a déjà perdu Christopher Nkunku contre Chelsea et Konrad Laimer contre le Bayern Munich cet été et préférerait garder Gvardiol pendant au moins un an de plus.

Des sources ont déclaré à ESPN que RB Leipzig pourrait demander des frais de transfert pouvant atteindre 100 millions d’euros (108,9 millions de dollars) car Gvardiol, 21 ans, n’a signé un nouvel accord qu’en septembre 2022 et est sous contrat jusqu’en 2027.

Laporte évalue ses options avant un éventuel départ de City. Le joueur de 29 ans a pris du retard Rubén DiasJohn Stones, Manuel Akanji et Nathan Aké dans l’ordre hiérarchique la saison dernière et a donc été limité à seulement 12 apparitions en Premier League.

Laporte a un contrat à l’Etihad jusqu’en 2025 et City demandera des frais importants avant de lui permettre de partir.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que le milieu de terrain de City, Bernardo Silva, avait une offre d’Al Hilal, du côté de la Saudi Pro League.

Silva, selon des sources, a été informé qu’il pouvait partir cet été si l’évaluation de City était respectée et à part Al Hilal, le Paris Saint-Germain et Barcelone sont également intéressés.

Silva, selon des sources, préférerait rester en Europe s’il quittait l’Etihad mais n’a pas encore exclu l’offre d’Al Hilal. Le coéquipier de Silva’s City, Riyad Mahrez, a également été sondé sur un éventuel transfert en Arabie saoudite.