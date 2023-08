Man City cherche à signer pour remplacer De Bruyne blessé – Guardiola

Manchester City va puiser dans le marché des transferts pour remplacer Kevin De Bruyne, selon Pep Guardiola.

Le milieu de terrain belge a été exclu jusqu’à la nouvelle année après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer une blessure aux ischio-jambiers.

City a dépensé plus de 100 millions de livres sterling (127,3 millions de dollars) pour Mateo Kovacic et Josko Gvardiol cet été, mais Guardiola affirme que la longue mise à pied de De Bruyne signifie que davantage de nouveaux joueurs sont nécessaires.

« Nous parlons beaucoup avec [director of football] Txiki [Begiristain] sur ce que nous devons faire, peut-être devrions-nous ajouter quelqu’un d’autre », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

« Mon opinion est que j’aime une petite équipe. Mais le coup de Kevin change la perspective.

« C’est un joueur très important et ce n’est pas une ou deux semaines. C’est quatre ou cinq mois. Nous devons donc réfléchir un peu sur l’équipe et réfléchir à ce que nous devons faire. »

En plus d’un nouveau milieu de terrain, City recherche également un autre ailier pour remplacer Riyad Mahrez, qui a rejoint Al Ahli dans le cadre d’un contrat de 30 millions de livres sterling.

L’attaquant rennais Jérémy Doku est une option, mais Guardiola insiste sur le fait que City ne paiera pas trop pour les cibles, même si le temps presse jusqu’à la date limite du 1er septembre.

« Nous devons voir ce qui se passe sur le marché et si nous pouvons le faire et payer ce que nous pensons être juste », a déclaré Guardiola.

« Nous voulions [Harry] Maguire et ne l’avons pas acheté parce que nous ne voulions pas payer, nous voulions [Marc] Cucurella et n’avons pas payé, nous voulions Alexis Sánchez et n’avons pas payé. En fin de compte, nous paierons ce qui est juste pour le faire. Sinon, nous avons l’académie. »

Chelsea est le plus gros dépensier de cet été, dépensant près de 350 millions de livres sterling (445,7 millions de dollars) pour les nouveaux joueurs dans cette fenêtre.

L’accord de 53 millions de livres sterling conclu avec Southampton pour le milieu de terrain Romeo Lavia a porté leurs dépenses de transfert à près de 1 milliard de livres sterling l’année dernière – ce pour quoi Guardiola dit que City serait fortement critiqué s’ils avaient fait la même chose.

« Pour Chelsea, c’est plus facile que nous, bien sûr », a-t-il déclaré

« Je ne pourrais pas rester ici si nous dépensions ce que Chelsea a dépensé au cours des deux dernières fenêtres de transfert, vous me tueriez. Vous me tuerez, c’est sûr. Nous serions sous surveillance comme vous ne pouvez pas l’imaginer. »

« Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Je ne critique pas Chelsea une seconde. Je dis que si nous le faisons, nous sommes morts, partout dans le monde. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. »