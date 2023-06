Man City: Calendrier et calendrier de la Premier League 2023/24 | Nouvelles du football

Man City lancera sa défense du titre de Premier League contre Burnley de Vincent Kompany le vendredi 11 août, en direct sur Sports du ciel.

Les triples vainqueurs de Pep Guardiola se rendront aux Clarets nouvellement promus – dirigés par leur ancien capitaine Vincent Kompany – à 20 heures le Football du vendredi soiravec des matchs contre Newcastle et Sheffield United à suivre en août.

Ce sera un mois d’octobre délicat pour Man City alors qu’ils affronteront un voyage à Arsenal le 7 octobre, suivi de la visite de Brighton puis du premier derby de Manchester de la saison le 28 octobre. Le match retour contre Manchester United aura lieu à l’Etihad. le 2 mars.

Man City affrontera Liverpool le 25 novembre à domicile, avant de se rendre à Anfield le 9 mars.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs moments de la parade des aigus de Manchester City alors que les joueurs et le personnel sont montés sur scène pour célébrer avec les fans



Cela pourrait arriver dans un mois de mars déterminant pour Man City – ils affronteront à la fois Man Utd et Liverpool lors de week-ends successifs, suivis de matchs de Premier League avec Brighton et Arsenal, avec d’éventuels matches à élimination directe en Ligue des champions entre les deux.

L’équipe de Guardiola terminera la campagne 2023/24 à domicile contre West Ham le 19 mai.

Les rencontres de Manchester City en Premier League 2023/24

Tous les luminaires sont sujets à changement

Août

11 : Burnley (a) – coup d’envoi 20h, en direct sur Sky Sports

19 : Newcastle (h)

26 : Sheffield United (e)

Septembre

2 : Fulham (h)

16: West Ham (a)

23 : Forêt de Nottingham (h)

30: Loups (a)

Octobre

7 : Arsenal (a)

21 : Brighton (h)

28 : Manchester United (a)

Novembre

4 : Bornemouth (h)

11 : Chelsea (e)

25 : Liverpool (h)

Décembre

2 : Tottenham (h)

5 : Aston Villa (a)

9: Luton (a)

16: Palais de Cristal (h)

23 : Brentford (h)

26 : Everton (a)

30 : Sheffield United (h)

Janvier

13 : Newcastle (e)

31 : Burnley (h)

Février

3 : Brentford (a)

10 : Everton (h)

17 : Chelsea (h)

24 : Bournemouth (e)

Mars

2 : Manchester United (h)

9 : Liverpool (a)

16 : Brighton (a)

30 : Arsenal (h)

Avril

3 : Aston Villa (h)

6 : Palais de Cristal (a)

13: Luton (h)

20 : Tottenham (e)

27 : Forêt de Nottingham (a)

Peut

4 : Loups (h)

11: Fulham (a)

19 : West Ham (h)

Dates des matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions :

Journée 1 : 19/20 septembre

Journée 2 : 3/4 octobre

3e journée : 24/25 octobre

Journée 4 : 7/8 novembre

Journée 5 : 28/29 novembre

Journée 6 : 12/13 décembre

Quand commencent les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Huitièmes de finale : 5/6/12/13 mars 5/6/12/13, 2024

Quarts de finale: 9/10 et 16/17 avril 2024

Demi finales: 30 avril/1er mai et 7/8 mai 2024

Final: 1 juin 2024

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 ?

Le première ligue la saison débutera le week-end du 11 au 13 août et se terminera neuf mois plus tard le 19 mai 2024.

Une pause des joueurs de mi-saison aura lieu entre le 14 et le 20 janvier et, afin de répondre au calendrier chargé de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 25 février, la Finale de la Ligue Europa aura lieu à Dublin le 22 mai et la Finale de la Ligue des Champions se jouera au stade de Wembley le 1er juin.