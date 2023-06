Man City bat Man United 2-1 en finale de la FA Cup pour terminer le match retour du triplé

LONDRES (AP) – La mission de Manchester City de remporter un triplé de trophées majeurs est restée sur la bonne voie après avoir battu Manchester United 2-1 en finale de la FA Cup samedi, avec le premier des deux buts d’Ilkay Gundogan après un record de 13 secondes.

City ayant déjà conservé la Premier League, seul un tout premier titre de Ligue des champions se dresse entre l’équipe de Pep Guardiola et l’immortalité dans le football anglais.

Gundogan, le capitaine de City, a marqué le but le plus rapide lors d’une finale de la FA Cup – chronométré par le diffuseur britannique BBC à 12,91 secondes – uniquement pour que le milieu de terrain de United Bruno Fernandes convertisse un penalty à la 33e minute contre le déroulement du jeu après que Jack Grealish ait été jugé avoir manipulé le ballon.

Si l’ouverture de Gundogan était probablement son meilleur but pour City, son but gagnant à la 51e minute pourrait être l’un de ses plus décousus alors qu’il rencontrait un centre de Kevin De Bruyne sur un coup franc avec une volée du pied gauche qui oscillait entre deux défenseurs de United et passé. le gardien David De Gea.

United cherchait à protéger son fier statut de seule équipe à avoir remporté le triplé ligue-FA Cup-Coupe d’Europe, en 1999, mais a besoin d’une faveur de l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul le 10 juin.

C’était la 142e finale de la FA Cup et la première entre les deux clubs de Manchester, avec le prince William et le grand David Beckham parmi ceux présents au stade national d’Angleterre.

La promotion 2023 de City est devenue la 13e équipe de l’histoire du football anglais à décrocher un doublé en championnat et coupe tandis que l’équipe contrôlée par Abu Dhabi a remporté un 16e trophée depuis 2011, lorsque City a mis fin à sa sécheresse de 35 ans en remportant la FA Cup.

C’était le 13e trophée en sept ans de Guardiola au club et le 34e de sa carrière de manager.

La dernière récolte de trophées intervient au cours de la même saison que le club a été accusé par la Premier League de plus de 100 infractions aux règles financières. La ville nie les accusations.

Après le coup de sifflet final, les joueurs de City ont couru depuis la ligne médiane et ont sauté de joie devant leurs supporters agitant des drapeaux bleus et blancs.

Au cœur des célébrations se trouvait Gundogan, qui pourrait quitter City après la finale de la Ligue des champions car il n’a plus de contrat. Il partirait comme un grand club.

Lors du dernier match de City la saison dernière, il a marqué deux buts tardifs pour achever un revirement de 2-0 contre Aston Villa et décrocher la Premier League avec une victoire 3-2.

Le milieu de terrain allemand a également été sans doute le joueur vedette de City dans la dernière ligne droite de cette saison, et a donné à City ce départ époustouflant après avoir lui-même donné le coup d’envoi.

Il a renvoyé le ballon au gardien de but Stefan Ortega, qui l’a lancé en avant pour qu’Erling Haaland le lance. Le défenseur uni Victor Lindelof n’a pu que partiellement dégager Gundogan, qui a volé du pied droit depuis le bord de la surface.

United cherchait à décrocher un doublé de trophées nationaux lors de la première année à la tête d’Erik ten Hag, après avoir remporté la Coupe de la Ligue en février, mais surtout à s’assurer que son héritage de 1999 était préservé.

L’équipe de Ten Hag a cependant été dominée jusqu’aux 10 dernières minutes lorsque le remplaçant Alejandro Garnacho a fait des ravages sur l’aile gauche de United. Il a créé une chance dans le temps d’arrêt qui a vu Raphael Varane placer le ballon sur le haut de la barre transversale avant que City ne dégage.

Steve Douglas, l’Associated Press