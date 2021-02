LIVERPOOL, Angleterre – Le trophée de la Premier League est toujours exposé au musée du club de Liverpool à Anfield, mais ils peuvent commencer à enlever les rubans rouges et à l’étiqueter pour un retour au propriétaire précédent après la victoire effrénée 4-1 de Manchester City cette saison. course au titre une formalité et a mis fin aux espoirs des champions en titre de conserver leur couronne.

Suggérer que la victoire de City signalait un changement de garde reviendrait à sur-jouer quelque peu, étant donné que l’équipe de Pep Guardiola avait remporté des titres consécutifs avant le premier titre de Liverpool en 30 ans la saison dernière.

Pour City, ils croiront que leur victoire – une première à Anfield depuis 2003 et pour Guardiola en tant que manager – n’était qu’un signe de reprise du service normal. Ceci, cependant, était bien plus; c’était une déclaration au reste de la Premier League selon laquelle ils étaient, de loin, la meilleure équipe du pays.

« Nous avons brillamment fait, donc je ne peux pas nier à quel point nous sommes heureux », a déclaré Guardiola. « Venir ici et enfin gagner est très important. C’est une victoire importante, mais en février, personne n’est champion. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais tout ce que je peux prédire, c’est du travail et du travail. Demain, nous nous tournons vers le prochain match. «

Guardiola a raison d’être pragmatique, mais il serait insensé de sous-estimer la manière de la dernière victoire de son équipe, car ils ont déchiré Liverpool.

– Évaluations: 2/10 Alisson woeful | Foden, étoile Sterling

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

City a dominé le match, a révélé les lacunes défensives des arrières latéraux de Liverpool Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold et a embarrassé le gardien Alisson Becker en punissant cliniquement l’international brésilien en marquant deux fois de ses erreurs en deuxième période.

Pendant ce temps, une performance exceptionnelle de Phil Foden, qui a inscrit le deuxième but de City et a superbement marqué le quatrième, a souligné la raison pour laquelle le joueur de 20 ans est considéré comme le joyau de l’académie des jeunes du club. Raheem Sterling, Ilkay Gundogan et Bernardo Silva étaient également imparables au milieu de terrain.

Après avoir perdu leurs deux derniers matchs à domicile, contre Burnley et Brighton, la confiance de Liverpool dans ce match était clairement dégonflée, mais ils l’ont terminé non seulement après avoir été battus à nouveau, mais avec leurs adversaires qui les ont rendus ordinaires.

Moins d’un an après que l’équipe de Jurgen Klopp ait été saluée comme l’une des meilleures – sinon la best – équipes de l’ère de la Premier League, leur défense du titre s’est effondrée après seulement une demi-saison et l’objectif est désormais simplement de se qualifier pour la Ligue des champions.

Liverpool a 10 points de retard sur le leader City, ayant joué un match de plus que les hommes de Guardiola, ils peuvent donc oublier le titre. Garder West Ham, Everton et Chelsea à distance dans la bataille pour la quatrième est la priorité et ce n’est pas une fatalité pour une équipe qui manque d’énergie et d’idées et qui sera privée de son meilleur défenseur, Virgil van Dijk, jusqu’à la saison prochaine.

L’impressionnante victoire de Man City à Liverpool a renforcé sa position de favoris du titre de Premier League. Getty

« Il est très difficile d’expliquer que nous avons perdu 4-1 », a déclaré Klopp. « Nous avons marqué notre but et à ce moment-là, le jeu peut aller dans deux directions, mais Alisson a commis deux erreurs massives, a donné deux buts et puis il y a eu une situation de génie de Phil Foden.

« Mais nous devons juste continuer », a poursuivi Klopp. « Ce n’est pas le meilleur moment de notre vie et nous allons tout essayer (pour les quatre premiers). Il y a suffisamment de matchs pour garantir cela, mais nous devons les gagner. »

La ville n’a pas de telles préoccupations. Manchester United pourrait encore nourrir de faibles espoirs de contester le titre, mais ce résultat a éloigné ses voisins de cinq points de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et City a encore un match en main, il y a donc peu d’espoir pour le peloton de chasse.

L’équipe de Guardiola joue tout simplement trop bien pour être rattrapée, malgré l’absence persistante de Kevin De Bruyne et Sergio Aguero.

Ils ont remporté 14 matchs consécutifs toutes compétitions confondues et pourraient même se permettre de rater un autre penalty avant de sceller cette dernière victoire. Le raté de Gundogan en première mi-temps était le troisième penalty que City avait manqué contre Liverpool lors de ses quatre derniers matchs de championnat, mais cela n’avait pas d’importance à la fin.

2 Liés

C’était le contrôle du ballon par City, le mouvement dans le troisième attaquant et la détermination à viser Alexander-Arnold et Robertson qui les rendaient si dévastateurs. Liverpool n’a pas eu de réponse et avait l’air d’un rythme et prévisible, même si Mohamed Salah leur a donné l’espoir d’une victoire en marquant depuis le point de penalty à la 63e minute pour annuler le premier match de Gundogan, marqué juste après la mi-temps.

Le but de Salah était le premier de Liverpool en championnat à Anfield pendant 411 minutes, ce qui vous dit tout sur leur effondrement de forme au cours des deux derniers mois. Cependant, les hommes de Klopp n’ont pas pu prendre de l’élan après avoir égalisé et City a rapidement repris le dessus.

John Stones avait un but exclu pour hors-jeu, mais deux minutes plus tard, Gundogan a marqué 2-1 après que le dégagement d’Alisson soit tombé sur Foden, qui a dribblé dans la surface avant de lancer l’Allemand au filet de près.

Sterling rapidement 3-1, en tête dans le centre de Bernardo au deuxième poteau après une autre erreur d’Alisson, avant que Foden, devant l’entraîneur anglais Gareth Southgate, ne frappe un quatrième imparable à 83 minutes.

Les célébrations sur le banc de la ville témoignaient de l’importance du but de Foden et de la victoire qu’il confirmait. C’était un match qui aurait pu arrêter leur montée en forme, six jours avant un affrontement difficile à domicile avec Tottenham, mais au lieu de cela, ils ont traversé et confié Liverpool au rôle de champions sortants.