Man City bat le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions

Manchester City a dominé le Real Madrid 4-0 mercredi au stade Etihad pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Les hôtes étaient facilement la meilleure équipe de la nuit, en particulier dans la première moitié. Bernardo Silva a marqué un doublé en première mi-temps pour donner le ton à l’équipe de Premier League.

Le match de mercredi a été particulièrement massif étant donné que l’égalité était à égalité après le match aller. Les deux équipes ont terminé 1-1 la semaine dernière au Santiago Bernabeu de Madrid. pour les géants espagnols quelques minutes avant la pause de la mi-temps. Cependant, City a récupéré un but en seconde période grâce à un .

Le patron de la ville, Pep Guardiola, nommerait exactement le même onze de départ que lors du match aller en Espagne. Le défenseur central Eder Militao est revenu après un carton jaune suspendu pour le Real. Carlo Ancelotti a choisi de faire entrer le Brésilien directement dans sa formation de départ à la place d’Antonio Rüdiger.

Les hôtes ont dominé les premières étapes de la première mi-temps mercredi. En fait, City a enregistré 80% de possession pendant les 20 premières minutes du match. Ils ont également eu les six coups pendant cette période. Pour mettre en perspective les premiers malheurs du Real, Vinicius Junior, Rodrygo, Federico Valverde et Dani Carvajal se sont combinés pour effectuer une seule passe totale au cours des 20 premières minutes.

Erling Haaland a eu deux énormes premières occasions de donner l’avantage à son équipe dans le match nul. Thibaut Courtois a effectué un arrêt à bout portant sur une tête de Haaland à la 13e minute. Le ballon a ensuite été dégagé de la ligne par David Alaba. L’attaquant superstar a ensuite vu une autre tête sauvée par le grand Belge huit minutes plus tard. Ce bloc était encore meilleur que le premier arrêt.

Silva marque deux fois en 14 minutes pour donner l’avantage

La domination de City a pu porter ses fruits à la 23e minute grâce à un but de Bernardo Silva. De Bruyne a trouvé le milieu de terrain en quelque sorte banalisé à l’intérieur de la surface de réparation du Real. Le meneur de jeu portugais a habilement ouvert son corps pour faire deviner à Courtois qu’il irait à droite; cependant, Silva a envoyé le tir du côté opposé du but.

Silva a doublé l’avance de City à la 37e minute. Le but est venu quelques instants après que Toni Kroos a frappé la barre transversale d’Ederson avec une frappe vicieuse à longue portée. Après que la défense du Real ait bloqué un tir d’Ilkay Gundogan, Silva a bondi sur le rebond pour marquer son deuxième but du match. Alors que le premier but du milieu de terrain était un tir magnifiquement placé, son deuxième était une tête beaucoup plus simple à quelques mètres.

Manchester City domine pour atteindre la finale de la Ligue des champions

Malgré la domination de City lors de la première période, le Real est bien meilleur en attaque. Même s’ils n’auraient vraiment pas pu être pires. Alaba a forcé Ederson à faire un gros arrêt sur un tir à distance à la 52e minute. Le gardien brésilien a fait basculer le ballon au-dessus de la barre après que l’Autrichien ait tenté sa chance sur un coup franc. Néanmoins, City a ajouté un autre but pour essentiellement mettre le jeu hors de portée.

De Bruyne a lancé un coup franc dangereux dans la surface de réparation du Real à la 76e minute. Manuel Akanji a ensuite été en mesure de monter sur la fin de la passe avec une tête vers le but. Militao a finalement dévié le ballon passé par Courtois et au fond des filets pour ajouter à la misère du Real.

Les remplaçants tardifs Phil Foden et Julian Alvarez se sont associés pour mettre la cerise sur le gâteau pour les hôtes. Foden a trouvé son coéquipier avec un magnifique ballon en profondeur pour couper la défense adverse. L’Argentin a passé le ballon au fond des filets sur une occasion en tête-à-tête avec Courtois. City gagnerait le match 4-0 dans la nuit.

L’équipe de Premier League affrontera désormais l’Inter Milan pour le titre de la Ligue des champions le mois prochain. L’Inter a battu mardi l’AC Milan pour se qualifier pour la finale. Le match devrait se jouer à Istanbul le 10 juin. City peut encore remporter trois trophées majeurs cette saison pour ne compléter que le deuxième triplé de l’histoire du football anglais.

PHOTO : IMAGO / PA Images