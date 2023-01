Man City bat Chelsea 4-0 en FA Cup

Manchester City s’est qualifié pour le quatrième tour de la FA Cup en battant Chelsea 4-0 à l’Etihad dimanche soir.

L’équipe de Pep Guardiola a dominé de bout en bout et attendra désormais les vainqueurs d’Arsenal et d’Oxford au quatrième tour de la compétition.

Chelsea, cependant, a maintenant perdu cinq de ses sept derniers matchs et c’était la première fois qu’il était éliminé de la FA Cup au troisième tour en 25 ans, le dernier ayant eu lieu lors de la saison 1997-98.

Riyad Mahrez a ouvert le score à la 23rd minute avec un sublime coup franc hors de portée de l’impuissant Kepa Arrizabalaga. Mahrez est en pleine forme et c’était son troisième but contre les visiteurs cette saison.

Quelques minutes plus tard, Kai Havertz a bizarrement frappé le ballon tout en essayant de le dégager dans la surface de réparation menant à un coup de pied de City. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde, Julian Alvarez, est passé à 2-0 et il sentait déjà que le match était au-delà de Chelsea après la demi-heure.

Les hommes de Graham Potter ont à peine pris pied dans le jeu car ils ont été dominés dans chaque brin d’herbe par City. L’équipe locale a encore marqué en 38e minute pour porter le score à 3-0 avec Phil Foden terminant un délicieux mouvement d’équipe.

Rodri a joué un long ballon vers Mahrez sur la droite qui l’a placé sur le chemin de la course en dessous de Kyle Walker; la croix basse de l’arrière droit a trouvé Foden qui l’a habilement dirigé vers la maison. Coty aurait pu en faire quatre juste avant la pause, mais Alvarez était à quelques centimètres du centre bas de Mahrez depuis l’aile droite.

Chelsea a été hué par les fans à l’extérieur et leur performance était à peu près la même après la pause. L’équipe de Potter avait l’air piétonne malgré les changements apportés et n’a guère troublé Stefan Ortega dans le but de City.

L’équipe locale a encore marqué à la 85e minute après que Mahrez a converti le deuxième penalty de City de la nuit. Kalidou Koulibaly a été imprudent en faisant tomber Foden avec un tacle inutile après la brillante passe inversée de Bernardo Silva.

Les fans à l’extérieur ont encore une fois montré leur frustration à plein temps en huant leur équipe. La terrible saison de Chelsea s’est poursuivie alors qu’ils occupent la dixième place du classement de la Premier League et se rendront à Fulham pour un derby londonien jeudi.

