Man City avance en Coupe Carabao après avoir battu Liverpool

Manchester City a réservé sa place en quarts de finale de la Coupe Carabao jeudi soir en battant Liverpool 3-2. Ce fut un match passionnant impliquant cinq buteurs différents. Cependant, c’est le maestro du milieu de terrain de City, Kevin De Bruyne, qui a dirigé le spectacle.

Avant le match, les tensions étaient vives entre les deux clubs. En fait, les deux équipes, ainsi que des groupes de supporters, ont prévu une réunion pendant la pause de la Coupe du monde pour atténuer la pression entourant le match. En dehors d’une petite poussière entre Fabinho et Rodri en seconde période, les esprits ne se sont pas beaucoup enflammés sur le terrain. Les deux joueurs ont été avertis pour leurs rôles dans le match de bousculade.

Haaland a encore frappé

L’attaquant superstar Erling Haaland a ouvert le score de manière prévisible dans le match. Et il lui a fallu moins de 10 minutes pour le faire. L’attaquant de City a eu raison de Joe Gomez pour inscrire son 24e but de la campagne en cours. Haaland n’a disputé que 18 matchs au total cette saison.

Liverpool a rapidement riposté avec un but à peine 10 minutes plus tard. Fabio Carvalho a passé le ballon proprement au fond des filets après un bon travail de James Milner et Joel Matip.

Riyad Mahrez a de nouveau donné l’avantage à City à peine deux minutes après le début de la seconde période. L’international algérien a marqué grâce à une première touche fantastique et une finition parfaite dans le coin inférieur du filet.

Cependant, Liverpool a de nouveau rapidement marqué pour égaliser à nouveau une minute plus tard. Mohamed Salah a marqué l’un de ses buts les plus faciles de la campagne en cours après une belle course sur le flanc par Darwin Núñez. Tout ce que l’Égyptien avait à faire était d’entrer dans un but grand ouvert de City.

Aké trouve le vainqueur de City contre Liverpool en Coupe Carabao

City a repris la tête, cette fois pour de bon, à peine 10 minutes plus tard. Le défenseur central Nathan Ake a placé une tête en arrière sur le but de Liverpool et dans le filet. De Bruyne a mis un centre parfait pour le but.

L’international belge n’a peut-être pas marqué, mais il a récolté deux passes décisives dans le match. En plus des passes décisives, De Bruyne a également accumulé cinq passes clés au total.

La défaite de Liverpool signifie qu’il y aura un nouveau vainqueur de la Carabao Cup cette saison. Les Reds avaient déjà remporté la coupe en février. Avant le succès de Liverpool la saison dernière, City a remporté quatre titres consécutifs de la Coupe Carabao.

