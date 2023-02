Man City aurait enfreint les règles financières plus de 100 fois

La Premier League a accusé Manchester City d’avoir enfreint les règles financières mises en place plus de 100 fois. L’enquête de cinq ans a examiné les atteintes qui se sont produites sur une période allant de 2009/10 à 2017/18.

Selon la Premier League, Manchester City a enfreint les règles en ce sens que le club n’a pas fourni à la ligue un compte rendu précis de sa situation financière. De plus, le club a omis de divulguer les contrats monétaires délivrés aux joueurs et aux entraîneurs. Ensuite, il n’a pas aidé la ligue après enquête.

Manchester City a publié une déclaration contre les accusations. Dans ce document, le club a déclaré avoir travaillé avec des enquêteurs, leur fournissant “un engagement étendu et une grande quantité de documents détaillés”.

Les années pour lesquelles les frais découlent sont à noter. À l’été 2008, Abu Dhabi United Group a acheté City. Avant la saison 2009/10, City a commencé sa tendance aux dépenses somptueuses. Il a dépensé plus de 125 millions de dollars avant la saison 2009/10. Depuis 2012, Manchester City a dépensé plus que presque tous les autres clubs du monde. Seul Chelsea a plus de dépenses totales, soutenu par une révélation chargée des dépenses sous Todd Boehly.

Selon Le gardien, certains des problèmes financiers de la ville proviennent du groupe de propriété d’Abu Dhabi de la ville qui a déguisé son propre financement en parrainages indépendants par les sociétés commerciales de l’État. Il a utilisé l’argent sur les frais de transfert, mais aurait ensuite conclu un contrat secret pour augmenter le salaire du manager Roberto Mancini. Cette information provient d’informations que Football Leaks a trouvées en 2018.

Manchester City était auparavant puni pour avoir enfreint les règles financières en Europe. En février 2020, l’UEFA a banni City de la Ligue des champions pour plusieurs des mêmes raisons que la décision de la Premier League contre City. Des irrégularités financières et l’absence de collaboration avec les enquêteurs ont conduit à une interdiction. Cependant, City a fait appel avec succès de l’interdiction de l’UEFA, il y a donc eu une peine minimale.

Manchester City enfreint les règles financières et court le risque d’être relégué

L’UEFA a institué une suspension de deux ans pour Manchester City. Comme indiqué, cela ne s’est jamais produit, car City a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport. La punition pour City basée sur les enfreintes aux règles de la Premier League est également sévère.

Bien que les procédures et les audiences se déroulent à huis clos, les conséquences d’une violation des règles financières incluent un certain nombre de possibilités. Par exemple, si elle est reconnue coupable, City pourrait avoir une réduction de points, des amendes ou des réprimandes. Dans un cas extrême, la Premier League peut expulser City.

La Juventus a subi une déduction de 15 points pour irrégularités financières. La Vieille Dame est passée de la troisième de Serie A à la 10e, pratiquement du jour au lendemain.

Cependant, selon Martyn Ziegler de Les tempsManchester City se rendra au Tribunal arbitral du sport, comme il l’a fait pour l’interdiction de l’UEFA.

PHOTO : IMAGO / PA Images