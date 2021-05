Man City, au bord du titre de Premier League, fixe déjà un marqueur pour le prochain

Manchester City a battu Crystal Palace 2-0 samedi dans un résultat qui règle la course au titre de Premier League cette saison et établit un marqueur pour la prochaine.

Pep Guardiola avait un œil fermement sur le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions de mardi contre le Paris Saint-Germain en apportant huit changements avant de subir une première mi-temps sans but et de qualité inférieure, mais son équipe possédait toujours la qualité pour monter d’un niveau après la pause pour mettre fin à ce match en 83 secondes.

Aucun moment ne rivalisera jamais Sergio AgueroLe vainqueur du temps d’arrêt contre les Queens ‘Park Rangers qui a remis à City leur premier titre en Premier League en 2012, mais un sentiment de délivrance similaire a accueilli sa frappe à la 57e minute qui a brisé la résistance fougueuse de Palace. C’était aussi un objectif d’une qualité sublime. Benjamin Mendy a tiré une passe sur son chemin mais le premier contact d’Aguero était magique, lui permettant de ralentir sa foulée avant de tirer haut dans le filet de façon dévastatrice. Et ça de la part du gars qu’ils lâchent pour rien cet été.

Ferran Torres est à l’opposé de sa carrière dans la ville, arrivé de Valence l’été dernier, et il a indiqué son potentiel avec le deuxième des visiteurs moins de deux minutes plus tard, rentrant du bord de la surface pour couronner une belle performance individuelle et enregistrer son 10e objectif de la campagne.

Les autres joueurs attaquants de la ville exposés à Selhurst Park, Raheem Sterling et Gabriel Jésus, sont quelque part au milieu, le premier au milieu d’une forme inégale qui l’a vu jouer un rôle un peu moins central – donc jouer dans ce jeu – et Guardiola portant un jugement quelque peu accablant sur la capacité de ce dernier à diriger la ligne en choisissant de jouer avec deux milieux de terrain en attaque ou d’utiliser un faux n ° 9. Ce modèle est conçu pour décrocher le plus gros prix de tous, la Ligue des champions, qui a jusqu’ici échappé à Guardiola à City. Mais cela en dit long sur leur prééminence nationale que les esprits peuvent être fermement ailleurs, mais ils remportent toujours une victoire qui leur assurera une troisième Premier League en quatre saisons si Liverpool battait Manchester United à Old Trafford demain.

Étant donné que ce match est tombé entre deux rencontres gigantesques contre le PSG, City était peut-être naturellement lent dans la foulée, « à court d’essence » comme le dira plus tard Guardiola. Torres a volé large et Sterling a été refusé par un tacle de dernière minute de Tyrick Mitchell mais Palace a largement tenu City à distance dès le début.

L’entraîneur de longue date du Palace, Ray Lewington, est souvent entendu au-dessus du bruit créé par Selhurst Park lorsque le sol est plein, vous pouvez donc imaginer comment sa voix résonne avec les fans toujours absents. «Continuez à bouger», cria-t-il alors que Palace déplaçait le ballon de gauche à droite, Andros Townsend glisser dans Joel Ward pour une réduction qui Rodri seulement partiellement intercepté, permettant Christian Benteke pour ramasser le ballon perdu à trois mètres, dos au but. Il s’est retourné, a frappé la balle bas mais Ederson enregistré.

La formation très modifiée de Manchester City a eu du mal à cliquer mais a toujours suffisamment de qualité pour gagner le match en 83 secondes. Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

Palace fermait bien avec Lewington établissant la presse depuis la ligne de touche. « Le prochain ballon est à nous », cria-t-il alors que le défenseur central de City Nathan Ake débattu d’une passe avant. « C’est bon, » continua-t-il alors qu’Ake faisait un pas de côté. Dès que le ballon a avancé, ils ont été mis en action. Et pendant un moment plus longtemps que prévu, d’autant plus que les palais sont en sécurité au milieu de la table, City a été étouffé. C’était le plus long qu’ils aient dû attendre dans un match de Premier League cette saison pour un tir cadré jusqu’à l’intervention étonnante d’Aguero.

Soudain, les vannes se sont ouvertes. Torres a marqué et plusieurs autres auraient pu suivre. Sterling a frappé le poteau, Joao Cancelo a réussi un tir juste au-dessus, Aguero a eu un autre effort battu par Vicente Guaita. City a eu 12 tirs en deuxième période, plus que dans tout autre match de Premier League à l’extérieur cette saison, tous avec Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden et Ilkay Gundogan reposé en tant que substituts inutilisés.

Guardiola a salué le deuxième but les bras en l’air, tenant une pose dont tout manquait était le trophée de la Premier League. Ce ne sera pas long maintenant. « Nous pouvons commencer à mettre [the champagne] dans le frigo « , a-t-il déclaré à BT Sport. » Nous pouvons commencer à prédire notre avenir [in the Premier League]. Je vais vérifier le match de Liverpool. C’est entre nos mains et maintenant nous allons tout donner pour battre le PSG. «

Onze victoires consécutives à l’extérieur dans toutes les compétitions, obtenues avec un score total de 28-4, égalent leur propre record de haut vol anglais, City a maintenant marqué 700 buts dans toutes les compétitions sous Guardiola – 157 de plus que quiconque depuis qu’il a pris les commandes en 2016 – et deux des plus brillants espoirs d’Amérique du Sud, Kayky et Dario Sarmiento, sont déjà signés pour la saison prochaine.

« All My Life » de Foo Fighters a retenti dans le système de sonorisation du stade alors que les joueurs de City partaient à plein temps, une chanson dans laquelle Dave Grohl chante: « C’est fait, c’est fait et je passe au suivant. » Assez.