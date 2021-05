Man City au bord du titre alors que Chelsea se resserre à la quatrième place

Manchester City était sur le point de décrocher le titre de Premier League après une victoire 2-0 contre Crystal Palace samedi, tandis que Chelsea a conservé sa quatrième place après avoir battu Fulham par le même score.

L’équipe de Pep Guardiola a progressé de 13 points au sommet grâce aux buts de Sergio Aguero et Ferran Torres en deuxième période à Selhurst Park.

City sera sacré champion d’Angleterre pour la troisième fois en quatre saisons si Manchester United, deuxième, perd à domicile face à Liverpool dimanche.

Si United évite la défaite, City peut sceller le titre avec une victoire contre Chelsea au stade Etihad samedi prochain.

City, qui a cédé le titre à Liverpool la saison dernière, a surmonté une première mi-temps médiocre avec deux buts en 84 secondes.

Aguero, ne faisant que son sixième début de championnat d’une saison en proie à des blessures, a brisé l’impasse à la 57e minute lorsqu’il a heurté la longue passe de Benjamin Mendy et a claqué une demi-volée dans le toit du filet à partir de 10 mètres.

Ce n’était que son quatrième but de ce que le buteur du record du club, Aguero, a annoncé être sa dernière saison avec City.

L’attaquant espagnol Torres a donné un aperçu de son potentiel lorsqu’il a tiré à la maison depuis le bord de la surface à la 59e minute.

La 11e victoire consécutive de City à l’extérieur en Premier League a égalé le record anglais de haut vol.

Ils languissaient à la 14e place fin novembre.

‘Mettez-le dans le réfrigérateur’

City a déjà remporté la Coupe de la Ligue cette saison et pourrait également ajouter la Ligue des champions à son palmarès.

Mardi, City tentera d’atteindre sa première finale de Ligue des champions en défendant une avance de 2-1 lors du match retour de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain.

«Nous pouvons commencer à y penser et le mettre au réfrigérateur. La Premier League est déjà là, elle est entre nos mains. Nous avons besoin d’une victoire de plus « , a déclaré Guardiola.

«J’en suis absolument ravi après la Ligue des champions. Nous ne pouvions pas jouer avec beaucoup de rythme. Nous avons eu un peu de mal mais en seconde période, nous l’avons mérité.

«Je vais vérifier le match de Liverpool. C’est entre nos mains et maintenant nous allons tout donner pour battre le PSG. «

Pendant ce temps, le doublé de Kai Havertz a vu Chelsea battre Fulham en difficulté dans le derby de l’ouest de Londres alors qu’ils se préparaient pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi contre le Real Madrid avec une victoire convaincante.

Le meneur de jeu allemand a marqué à chaque mi-temps à Stamford Bridge pour donner à Chelsea six points d’avance sur West Ham, cinquième, dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine via un top quatre.

West Ham, qui a un match en main, affrontera Burnley lundi.

Havertz, joué par l’impressionnant ballon traversant de Mason Mount, a ouvert le score à la 10e minute et il a scellé la victoire avec une belle finition peu après la mi-temps.

Le manager de Chelsea Thomas Tuchel, commentant Havertz, a déclaré à la BBC: «Il y a de nombreuses raisons de peut-être expliquer pourquoi c’est une situation difficile (pour lui lors de sa première saison en Angleterre), mais en fin de compte, vous êtes responsable de vous-même et il l’est. . «

La défaite a laissé Fulham dans la zone de relégation et neuf points de moins que la sécurité.

Brighton, cependant, s’est presque assuré de la survie de la Premier League avec une victoire 2-0 à domicile contre Leeds.

Le côté sud de la côte a brisé une sécheresse de trois matchs en prenant les devants grâce au penalty de Pascal Gross à la 14e minute après qu’Ezgjan Alioski eut renversé Danny Welbeck.

L’excellent effort solo de Welbeck à la 79e minute a assuré la victoire et laissé les Seagulls à 10 points d’avance sur la zone de relégation.

La poussée d’Everton pour la qualification européenne a subi un revers avec une défaite 2-1 à domicile contre Aston Villa.

Ollie Watkins a mis les visiteurs en tête à la 13e minute à Goodison Park seulement pour que Dominic Calvert-Lewin d’Everton égalise six minutes plus tard.

Mais Anwar El Ghazi de Villa a réglé le match à 10 minutes de la fin avec un superbe tir de curling depuis le bord de la surface.

La victoire a vu Villa grimper à la neuvième place du classement, juste une place derrière Everton, maintenant neuf points à la dérive des quatre premiers.

« Ce n’était pas une bonne soirée », a déclaré le manager d’Everton Carlo Ancelotti.

«La saison n’est pas encore terminée. Il y a cinq matchs et nous devons continuer à nous battre.

