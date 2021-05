Man City atteint la première finale de la Ligue des champions, avance à une étape de l’achèvement de son ambitieux projet

C’est le moment où Pep Guardiola a su que la mission était (presque) accomplie. Alors que Riyad Mahrez célébrait son deuxième but et celui de Manchester City de leur victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Guardiola s’est détourné du terrain, a cherché Ferran Soriano dans la boîte des réalisateurs et, le poing serré, a fait un signe de tête. le directeur général du club.

Les deux hommes, qui ont connu deux fois la gloire de la Ligue des champions avec Barcelone, ont tous deux été embauchés par les propriétaires de City à Abu Dhabi pour reproduire leur succès au Camp Nou dans la moitié bleue de Manchester. Il n’a pas été simple de naviguer dans cette compétition pendant les neuf années de Soriano à l’Etihad et à Guardiola, mais ce regard averti du manager au PDG l’a dit: City est maintenant à un pas de la réalisation de son rêve ultime de soulever la Coupe d’Europe. après une victoire confortable 2-0 (4-1 au total) sur un PSG mal discipliné et surpassé.

Pour que la mission soit accomplie pour City, Guardiola, Soriano et, bien sûr, le propriétaire Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, ils devront battre Chelsea ou le Real Madrid à Istanbul le mois prochain pour remporter la Ligue des champions pour la première fois. Mais City n’avait jamais dépassé les demi-finales auparavant – ils ont perdu 1-0 au total contre le Real Madrid sous Manuel Pellegrini lors de leur seule apparition précédente à ce stade en 2016 – ils ont donc innové en atteignant la finale.

Et pour Guardiola, n’ayant pas atteint une finale de Ligue des champions depuis 2011, ce succès met fin à sa course stérile, seuls Louis van Gaal et Jupp Heynckes (14 ans) comblant un plus grand écart entre les finales de la compétition.

« C’est pour nous tous et pour le club », a déclaré Guardiola. «Je suis incroyablement fier et mes premières pensées vont aux joueurs qui n’ont pas joué aujourd’hui.

« Ils méritaient tous de jouer, tout le monde a apporté sa contribution et maintenant il est temps d’en profiter. Nous devons gagner le championnat et nous avons deux ou trois semaines pour préparer la finale.

« Nous nous sommes battus ensemble et nous sommes en finale de la Ligue des champions et ce sont de beaux mots.

« Les gens pensent qu’il est facile d’arriver en finale de la Ligue des champions. Arriver à la finale donne maintenant un sens à ce que nous avons fait ces quatre ou cinq dernières années. »

La progression de City vers la finale ne sera cependant pas saluée par tous. Le régime d’Abou Dhabi ayant dépensé plus d’un milliard de livres sterling pour les joueurs depuis l’achat du club en 2008, les anciennes accusations de dopage financier seront à nouveau diffusées.

C’est un club, bien sûr, qui a été initialement banni de la Ligue des champions cette saison par l’UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. City a réussi à renverser l’interdiction d’appel devant le Tribunal arbitral du sport, donc s’ils gagnent la compétition le mois prochain, ils la considéreront comme un double triomphe après avoir remporté aussi bien hors du terrain que sur lui.

Mais si les dépenses et les contacts de City avec l’UEFA sont bien documentés, ils ne sont pas le seul club à dépenser des fortunes à la poursuite d’un rêve. Le PSG a atteint la finale de la saison dernière après avoir emprunté un chemin similaire au plus grand match de football de clubs, tandis que tous les vainqueurs de la Ligue des champions depuis le succès surprise de Porto en 2004 l’ont fait après avoir investi massivement dans leurs équipes.

De nos jours, les seuls contes de fées de la Ligue des champions sont ceux qui ont été payés.

Cela n’a pas été facile, mais Man City est enfin en finale de l’UCL et n’est plus qu’à une victoire pour atteindre son objectif ultime. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

City a certainement dû prendre ses médicaments au fil des ans dans cette compétition. Lors de leurs premiers assauts en Ligue des champions, ils ont eu du mal à dépasser la phase de groupes et, lorsqu’ils l’ont finalement fait, se sont retrouvés éliminés deux ans consécutifs lors de défaites humiliantes contre Barcelone en huitièmes de finale.

Il y a également eu des sorties choquantes vers Monaco et Lyon, et des échecs à vaincre Liverpool et les Spurs, rivaux de la Premier League, en quarts de finale mémorables. À chacune de ces occasions, Guardiola a été à juste titre critiqué pour ses erreurs tactiques et ses sélections controversées. L’homme engagé par Sheikh Mansour pour livrer la Ligue des champions semblait tout simplement incapable de reproduire sa magie de Barcelone.

Mais cette saison, ça a été une autre histoire, avec cette victoire battant un record anglais de victoires consécutives dans la compétition avec sept. Manchester United (1965-66), Leeds (1969-70) et Arsenal (2005-06) en avaient auparavant réussi six de suite.

City a traversé un groupe de Porto, Marseille et Olympiakos avant de faire un travail facile du Borussia Monchengladbach en huitièmes de finale. Le Borussia Dortmund a ensuite fait peur à City avant de tomber au bord du chemin dans les quarts puis est venu le PSG – vainqueur des champions en titre Le Bayern Munich au dernier tour et dirigé par le duo superstar de Neymar et Kylian Mbappe.

Mais après une première mi-temps difficile à Paris au match aller, City a dominé ce match nul sur les 135 minutes qui ont suivi, faisant notamment exploser les champions de France en seconde période la semaine dernière au Parc des Princes. Mahrez, né à la périphérie de Paris, a marqué trois des quatre buts de City dans le match nul et son doublé dans ce match restera dans l’histoire du club comme celui qui a remporté une toute première finale de Ligue des champions.

L’absence de supporters a refusé à City et à ses supporters la possibilité de célébrer correctement cet exploit. Mais alors que les demi-finales ont tendance à être tendues et méfiantes, celle-ci n’était que imprévisible en termes de temps, la neige et la grêle offrant une toile de fond inhabituelle début mai.

C’était également confortable pour City car ils étaient de loin l’équipe supérieure. Le PSG n’avait pas de plan B au-delà de son jeu de passes latérales édenté, surtout sans Mbappe, qui ne figurait pas en raison d’une blessure au mollet. Même dès les premiers stades, les joueurs de Guardiola ont réussi à gérer l’égalité en deuxième vitesse.

Les quatre arrière de City ont été exceptionnels, la signature estivale de Ruben Dias avec et l’arrière gauche Oleksandr Zinchenko profitant de sa meilleure performance pour le club dans leur plus grand match. Sa course et sa croix dans la préparation du premier but de Mahrez ont donné le ton à la victoire de City. Le deuxième de Mahrez était à la fin d’une autre échappée, avec l’Algérien convertissant le centre de Phil Foden à bout portant, et la marge de 2-0 aurait pu être beaucoup plus grande.

Mais City n’avait pas besoin de pousser plus loin, surtout avec le PSG perdant la tête – leur manque de discipline entraînant un carton rouge pour Angel Di Maria pour avoir expulsé Fernandinho à la 69e minute. À ce stade, le match était dans le sac et City pouvait se préparer pour la finale et cette occasion, le 29 mai, est désormais la seule chose qui compte pour Guardiola et tous les membres du club.

Si l’Espagnol peut guider City vers la gloire à Istanbul, il aura fait tout ce pour quoi il avait été embauché en 2016. Mais ce n’est pas encore fait. Chelsea ou le Real Madrid se soutiendront tous deux pour gagner aussi, mais City est la meilleure équipe qui reste en Ligue des champions et n’est plus qu’à 90 minutes de remporter le Saint Graal qui leur a échappé jusqu’à présent.