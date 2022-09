Pep Guardiola a déclaré que l’affrontement de Manchester City contre Arsenal pourrait être interrompu en raison de l’accumulation de matchs en Premier League.

Les deux meilleures équipes de la ligue doivent se rencontrer aux Emirats le 19 octobre, mais Guardiola a suggéré que le match pourrait être reporté pour accueillir le match d’Arsenal en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven.

Le voyage du PSV à Londres, prévu jeudi, a été déplacé avant les funérailles de la reine Elizabeth II lundi.

Le match devra être joué avant le premier tirage au sort de la Ligue Europa le 7 novembre et la semaine du match de City contre Arsenal est une option pour la date réorganisée.

“Les matches ont toujours été si serrés chaque saison”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mardi.

“Après la trêve internationale, nous aurons un mois et demi avec beaucoup de matchs. Nous avons sept matchs de Premier League, cinq matchs à domicile, cela dépend si le match d’Arsenal sera reporté ou non. Ensuite, la Coupe du monde. “

City n’a pas joué depuis la victoire 4-0 sur Séville il y a une semaine après le report de la ronde des matches de Premier League de ce week-end en signe de respect pour le décès de la reine.

Guardiola, cependant, s’est dit inquiet d’être invité à jouer contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions à 20 heures mercredi, puis contre les Wolves à Molineux à 12h30 samedi.

“Nous avons besoin d’une équipe pour gagner [against Dortmund]c’est tellement important”, a déclaré Guardiola, qui a John Stones disponible après une blessure mais sera à nouveau sans Kyle Walker.

“Nous devons arriver à la Coupe du monde en étant proches du sommet et ensuite nous verrons comment nous revenons. En Ligue des champions, nous allons affronter une équipe qui a gagné le premier match, nous devons être forts à domicile et si nous sommes nous serons là.

“Jouer mercredi et samedi à 12h30 est risqué – une équipe comme les Wolves qui ont deux longues semaines pour se préparer au match.

“C’est pourquoi j’ai 20 joueurs et je suis presque sûr qu’ils joueront tous à chaque match, c’est mon sentiment en ce moment.”

Le Borussia Dortmund arrive au stade Etihad prêt à affronter son ancien attaquant Erling Haaland, qui a déjà marqué 12 buts cette saison.

Ilkay Gundogan est un autre ancien joueur de Dortmund dans l’équipe de Guardiola et, avant le match, le milieu de terrain allemand a déclaré qu’il n’était pas pressé de décider de son prochain coup malgré le début de la dernière année de son contrat à City.

“Je suis très heureux [here, like] J’ai passé tout mon temps au club, mais évidemment c’est du football et d’une certaine manière c’est aussi un business”, a ajouté Gundogan.

“Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison, mais j’essaie simplement de contribuer à l’équipe de la meilleure façon possible, puis nous verrons ce qui se passera la saison prochaine.”