Man City arrache la tête de la Premier League à Arsenal avec une victoire

Manchester City a battu Arsenal, 3-1, à l’Emirates Stadium mercredi dans l’un des matchs les plus attendus de la campagne actuelle de Premier League. Arsenal est entré dans le match avec trois points d’avance sur City pour la tête du championnat. Les deux clubs ont remporté 31 victoires combinées en seulement 43 matches de haut niveau jusqu’à présent cette saison.

Arsenal était la meilleure équipe dans les 20 premières minutes du match. Les hôtes ont eu la majorité du ballon et ont eu une très bonne occasion d’ouvrir le score. Eddie Nketiah a envoyé une tête ouverte à côté du poteau à la 22e minute après qu’Oleksandr Zinchenko ait mis le ballon sur un plateau. Néanmoins, City a frappé en premier.

Les défenseurs d’Arsenal ont donné le ballon trop facilement dans la nuit

Le défenseur des Gunners Takehiro Tomiyasu a tenté une passe en retrait vers le gardien Aaron Ramsdale. Le ballon, cependant, a été joué bien en deçà du gardien et Kevin De Bruyne a sauté sur l’occasion. Alors que le ballon était remis directement au milieu de terrain vedette, De Bruyne a très bien terminé le but. Le Belge a dû lever le ballon au-dessus d’un Ramsdale pressé pour donner l’avantage à son équipe.

Les Gunners écopent d’un penalty 15 minutes plus tard. Anthony Taylor a accordé le coup de pied aux hôtes après qu’Ederson ait heurté Nketiah, ne réussissant pas à obtenir le ballon. Bukayo Saka s’est alors levé pour prendre le tir et égaliser le score. Le but était le huitième but de l’ailier en Premier League cette saison.

City a ensuite écopé d’un penalty à la 57e minute. Gabriel a essentiellement lutté contre Erling Haaland au sol à l’intérieur de la surface de réparation. Le défenseur d’Arsenal a également été averti pour le tacle. Cependant, la décision a été annulée après une intervention du VAR. Haaland était hors-jeu lorsqu’il a initialement reçu le ballon. Le carton jaune de Gabriel a également été annulé.

Grealish place City au sommet d’Arsenal en Premier League

Néanmoins, Jack Grealish a donné l’avantage aux visiteurs 14 minutes plus tard. Tout comme le premier but de City, Arsenal a donné le ballon pour commencer le mouvement. Cette fois, c’est Gabriel qui a donné la possession directement à l’opposition. Bernardo Silva a joué à Haaland, qui a trouvé Ilkay Gundogan à l’entrée de la surface. L’Allemand a ensuite joué une passe intelligente vers un Grealish grand ouvert pour terminer le but.

Haaland a couronné la victoire avec son 26e but en tête de la ligue lors de sa première campagne en Premier League. Sans surprise, De Bruyne a donné le ballon au Norvégien pour la passe décisive. Le duo s’est maintenant associé six fois dans l’élite anglaise au cours de la campagne en cours.

Les deux meilleures équipes de Premier League se rencontreront encore une fois en championnat. City accueillera les Gunners le 26 avril. Arsenal tentera de récolter trois points contre City en Premier League pour la première fois depuis 2015.

De plus, alors que City termine la soirée à venir sur la table, Arsenal en a joué un de moins. Ce match de maquillage est contre Everton, relégué par la relégation, le 1er mars. Cependant, le prochain match d’Arsenal en championnat est sur la route contre Aston Villa. Manchester City cherche à conserver sa nouvelle place au sommet lorsqu’il affronte Nottingham Forest. Les deux matchs auront lieu le samedi 18 février.

