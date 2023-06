Man City a souffert pour la victoire en Ligue des champions contre l’Inter Milan

ISTANBUL – Quoi qu’ils puissent dire d’autre sur le tout premier triplé de Manchester City (le premier d’une longue série ? Nous le découvrirons…), qu’ils ne disent pas que c’était indolore. Ou que cela n’impliquait pas de souffrance. Et peut-être même un soupçon de doute de soi. Nous sommes arrivés à la conclusion la plus attendue : une victoire de City sur l’Inter Milan.

Mais le voyage que nous avons fait pour y arriver était inattendu et, pour City, inconfortable et désagréable et rempli de bien plus d’adversité que quiconque ne pouvait l’imaginer. C’est une de ces choses qui se passe dans le sport. C’était le bon résultat en termes de couronnement de la meilleure équipe du monde. Mais, dans la nuit, cela a rappelé qu’un outsider méchant et affamé peut ébranler même le favori le plus grand et le plus fort.

D’un autre côté, Simone Inzaghi et ses joueurs de l’Inter peuvent dire qu’ils ont égalé City malgré la défaite 1-0 en finale et, en fait, les ont surpassés dans un tas de catégories statistiques (buts attendus : 1,80 à 0,93 ; tirs au but : 14- 7 ; tirs cadrés : 6-4 ; grosses occasions manquées : 4-2).

Ce dernier fera mal et piquera Romelu Lukaku, qui s’est autrefois adapté au rival de City, Manchester United, plus que la plupart. Il a par inadvertance gêné la tête du but de Federico Dimarco alors qu’il restait 20 minutes à jouer. Puis, à la 89e minute et avec tout le but à viser, il a planté une tête apprivoisée là où Ederson, avec des réflexes ultra-rapides, pouvait le parer.

City est entré dans le chaudron du stade olympique d’Atatürk comme probablement le plus grand favori depuis deux décennies. Aux yeux de beaucoup, y compris les bookmakers, c’était le destin manifeste. Les vainqueurs de la Premier League et de la FA Cup contre une équipe qui a terminé troisième de loin en Serie A. Heck, même leur propriétaire titulaire, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, s’étaient présentés pour regarder leur rendez-vous avec l’histoire. Ce qui est assez important si l’on considère que – bien que ses proches insistent sur le fait qu’il est un grand fan – il n’avait vu l’équipe pour laquelle il a dépensé plus d’un milliard de dollars en personne qu’une seule fois auparavant depuis son achat en 2008.

Même leur entraîneur, Pep Guardiola, normalement si circonspect, a déclaré que malgré tous les succès nationaux de l’équipe, « il manquerait quelque chose » s’ils ne parvenaient pas à remporter la Coupe d’Europe. C’était tout un départ pour un gars qui dit normalement toutes les choses rationnelles d’un entraîneur – de « nous voulons juste nous améliorer chaque année » à « la performance est ce qui compte » et « la ligue est le véritable test, tout peut arriver dans un tasse » – mais à cette occasion, il laissa son cœur et son âme parler plus fort que son esprit. Il a également dit ce que pensent la plupart des fans et des médias : l’argenterie compte.

Et pourtant, la nuit, c’était loin d’être facile. Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter avec l’expression de chien battu et la manière discrète (certains pourraient dire milquetoast), a creusé profondément dans sa boîte à outils tactique et a contenu City jusqu’au milieu de la seconde mi-temps. Et puis, dans une finale frénétique, a vu son équipe créer – et rater – un trio d’occasions massives d’égaliser. Vous vous attendez à ce que les favoris restent fidèles à leur jeu et que les outsiders s’adaptent à l’opposition, à la recherche d’un avantage. Dans le passé, Guardiola avait payé un lourd tribut pour ne pas s’en tenir à cette sagesse conventionnelle.

jouer 0:59 Guardiola : « La victoire en Ligue des champions était écrite dans les étoiles » Le patron de Man City, Pep Guardiola, récapitule son équipe en complétant le triplé après avoir battu l’Inter 1-0 en finale de la Ligue des champions.

Bon nombre de ses précédentes tentatives infructueuses pour remporter la Ligue des champions après avoir quitté Barcelone (et Lionel Messi) en 2012 avaient été marquées par une balle courbe inattendue alors qu’une balle rapide aurait plus que suffi, qu’il s’agisse de laisser tomber des joueurs clés à l’improviste (Rodri dans le 2021 la finale contre Chelsea me vient à l’esprit) ou l’abandon soudain d’une formation éprouvée.

Pas cette fois. City s’est mis en place comme tout le monde l’attendait et c’est l’Inter qui s’est adapté, non pas en changeant de schéma ou de personnel, mais plutôt en lisant City et en faisant des ajustements sans se déformer. La contre-attaque allait toujours faire partie du plan, mais le risque était d’être aspiré trop profondément et de se laisser exposer à la possession étouffante de City, qui, quand vous avez autant de vainqueurs de matchs individuels, est un jeu dangereux à jouer.

Inzaghi a eu le courage de déployer un bloc moyen. Plutôt que de faire équipe double ou triple avec Erling Haaland – qui a terminé la saison en marquant 52 buts en 53 matches disputés dans toutes les compétitions – il a laissé le vieux guerrier Francesco Acerbi sur lui, le protégeant avec le milieu de terrain en direct Marcelo Brozovic devant et balayeur-gardien Andre Onana pour couvrir le terrain derrière. Cela a permis à Matteo Darmian d’aider Denzel Dumfries avec Jack Grealish à droite et Alessandro Bastoni pour reprendre les courses de Kevin De Bruyne (pendant les 35 minutes environ qu’il était sur le terrain avant de sortir avec une blessure aux ischio-jambiers) et Bernardo Silva entrant à l’intérieur sur la gauche.

Le plan a émoussé les possessions de City en première mi-temps au point que, à part une incursion de Haaland qu’Onana a sauvée, les champions de Premier League ont créé très peu d’occasions. Ils n’ont pas été aidés quand ils ont perdu De Bruyne, mais le thème plus large était celui d’un côté de la ville qui semblait imprécis et, parfois, même distrait.

Guardiola a déclaré à ses troupes que l’Inter « était vraiment bon » et que City « devait être patient ». Mais ce doute de soi était-il en train de s’installer ? Avaient-ils été trop confiants ? Peut-être que le signal d’alarme est venu à la 58e minute, lorsque l’erreur de Manuel Akanji a libéré Lautaro Martinez, en tête-à-tête avec Ederson. L’Argentin était en feu depuis ses performances décevantes à la Coupe du monde, marquant 20 buts dans la seconde moitié de la saison, mais Ederson s’est tenu debout et a contrecarré son arrivée.

Guardiola, dans sa zone technique, était en fait tombé à genoux et était à quatre pattes quand Ederson a effectué son arrêt. Vous vous demandez s’il savait que cela aurait pu être le moment où tout s’est effondré. En se levant, son expression vous a rappelé cette scène dans « Pulp Fiction » où le gars décharge son arme sur John Travolta et Samuel L. Jackson et, d’une manière ou d’une autre, les rate. Inzaghi a également réagi, avec une pirouette et un crochet droit de l’ombre.

Le football est le sport le plus superstitieux. Manquez une chance et vous serez puni. Et c’est ce qui s’est passé 10 minutes plus tard, lorsque Rodri a saisi le recul dévié de Bernardo Silva et l’a percuté devant Onana. Cela aurait dû être quand les choses sont devenues beaucoup plus faciles. L’Inter devant chasser, les passeurs supérieurs de City gardant le ballon, libérant Haaland pour faire des dégâts, l’Inter devenant désespéré. Mais moins de trois minutes plus tard, alors que la défense de City était désemparée, Dimarco frappait la barre transversale et, sur le rebond, frappait le gros cadre de Lukaku. Puis, après qu’Onana ait étouffé la chance de Foden, est venue la méga-miss de Lukaku (bien qu’une grande partie du mérite revienne à Ederson).

Il y a dix-huit ans, dans une autre finale de Serie A-Premier League, dans ce même stade, dans la même fin, Jerzy Dudek de Liverpool avait refusé à Andriy Shevchenko de l’AC Milan une opportunité tout aussi colossale, préparant le retour le plus improbable en finale de la Ligue des champions. histoire. Cette fois, Ederson avait nié un retour, mais sa contribution était tout aussi importante. Et le grand gardien brésilien s’est à nouveau montré massif à la toute fin du temps additionnel, avec un arrêt rapide comme l’éclair sur la tête de Robin Gosens.

Ederson, qui est parfois oublié pour la simple raison que City est si complet qu’il fait face à très peu de tirs, était l’un des héros incontestés de la nuit, avec John Stones.

« Je repense à ces occasions, de frapper la barre transversale, à l’opportunité de Lukaku, à la tête des Gosens et je me demande comment le ballon n’est pas entré », a déclaré Inzaghi après le match. « Et je me sens physiquement malade. J’aurais voulu jouer la prolongation, je pense que nous l’avons mérité. »

Peut-être pas aussi malade que Guardiola s’est senti dans la finale palpitante. Quand, pour tout le travail acharné, pour toutes les distinctions, pour tout le sens d’une marche inévitable (et méritée) dans l’histoire, le destin de son équipe ne tenait qu’à un fil d’araignée.

« Il faut avoir de la chance », a-t-il déclaré, après avoir admis que City n’était pas à son niveau habituel. « Ederson [saves] ou ils le manquent, cela pourrait [have been] un tirage au sort. Cette compétition est un coin flip. »

Peut-être que oui, mais cette fois la pièce tomba sur son chemin. Et quand vous regardez au-delà d’Istanbul au cours des neuf derniers mois – diable, au cours des dernières années – c’était pleinement mérité. Et le fait qu’il soit venu avec tant de souffrance et d’incertitude à la fin peut être tourné dans les deux sens, selon qui fait le tour : c’est soit un signe que vous avez eu de la chance, bien sûr, ou, si vous êtes intelligent — et Guardiola peut faire tourner le docteur avec les meilleurs d’entre eux – un rappel de ne jamais se reposer sur ses lauriers et de se pousser aussi fort que possible, car la chose que vous tenez et que vous avez construite peut s’effriter et couler entre vos doigts comme de la poussière.

S’ils ne l’ont pas fait, a déclaré Guardiola, c’est parce que c’était « écrit dans les étoiles ». Ses bonnes étoiles. Et peut-être, comme cela arrive parfois, la douleur la rend plus réelle. Un rappel de l’immensité de ce qui a été réalisé, non pas dans la nuit, mais tout au long de la saison.

Quant à l’Inter, la blessure et le sentiment de « malade » ressentis par Inzaghi persisteront. Mais ils quittent Istanbul la tête haute. Cette équipe bricolée avec des transferts gratuits et des prêts, ce club perpétuellement à vendre, cette base de fans qui a donné tant d’amour non partagé, ces joueurs dont beaucoup font face à un avenir incertain … ils ont montré qu’ils pouvaient s’unir et pousser l’un des meilleures équipes que le football européen a produites en une décennie au bord du gouffre.

Cela veut dire quelque chose. À tel point que quand Inzaghi dit que l’Inter « a toutes les chances de revenir en finale l’année prochaine », vous ne voulez pas lui dire qu’il se trompe.