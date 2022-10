Man City a raté un tiers des tirs au but pour Pep Guardiola

Riyad Mahrez de Manchester City regarde le Borussia Dortmund sauver son penalty, son troisième échec de conversion en quatre tentatives. Lars Baron/Getty Images

Manchester City a fait match nul mardi lors de son deuxième match consécutif de phase de groupes de la Ligue des champions alors que l’équipe de Pep Guardiola a fait match nul 0-0 au Borussia Dortmund.

Ayant également terminé sans but contre Copenhague lors de sa précédente sortie, City a subi un autre test frustrant au Signal Iduna Park, bien que cela aurait pu être différent s’ils avaient réussi à profiter d’un penalty remporté par Riyad Mahrez en seconde période. Mahrez s’est levé et a pris le coup de pied lui-même, seulement pour regarder avec désespoir alors que son effort était clairement paré par le gardien de Dortmund Gregor Kobel.

City a cultivé une réputation de pénalités bâclées ces dernières années, avec le tir infructueux de Mahrez contre Dortmund, le cinquième coup de pied que l’équipe de Guardiola n’a pas réussi à convertir en 19 tentatives depuis le début de la saison dernière.

En effet, alors que son record général de pénalités de 10 buts en 14 tentatives pour City est décent, Mahrez a maintenant raté trois des quatre derniers tirs au but qu’il a pris pour le club dans toutes les compétitions (dont un lors du match nul 0-0 susmentionné contre Copenhague ), signalant une baisse rapide de son efficacité à partir de 12 mètres.

S’exprimant après le match, Guardiola n’a pas tardé à louer le caractère de l’international algérien pour avoir été assez courageux pour revenir sur la grande scène, tout en confirmant que l’ailier serait démis de ses fonctions dans un avenir prévisible.

“Écoutez, j’admire le courage et la bravoure des gars qui tirent les pénalités. Je ne sais pas combien de millions de pénalités nous avons manquées”, a déclaré l’entraîneur-chef de City. “Nous l’avons fait plusieurs fois dans cette compétition.

“Riyad était exceptionnel il y a deux ou trois ans, il tire le stylo pour faire 1-1 ici [against Dortmund in 2021-22] pour nous aider à atteindre la demi-finale pour la première fois. Dernièrement, il a raté. Il réfléchira. Il peut faire une pause maintenant avec les pénalités.”

Les tireurs de penalty de Man City sous Guardiola Joueur Pénalités Marqué Enregistré Manqué Taux de réussite Sergio Agüero 28 20 6 2 71,4 % Riyad Mahrez 14 dix 3 1 71,4 % Gabriel Jésus dix 5 3 2 50% Kévin De Bruyne 9 sept 1 1 77,7 % Rahim Sterling sept 3 3 1 42,8 % Ilkay Gündogan 6 4 1 1 66,6 % Yaya Touré 3 3 0 0 100% Erling Haaland 2 2 0 0 100% Rodri 1 1 0 0 100%

C’est probablement aussi bien, car dans l’ensemble, City n’a pas réussi à convertir 25 des 80 pénalités qu’ils ont remportées depuis que Guardiola a pris la tête du club en 2016 – un taux d’échec de 31,25%, ce qui est pire que tout autre club de Premier League pendant cette période. même période.

Cependant, la rotation de leurs tireurs de penalty n’a pas particulièrement bien servi City non plus, avec pas moins de neuf joueurs assumant la responsabilité depuis l’arrivée de Pep à l’Etihad au début de la saison 2016-17. De ces neuf preneurs différents, Mahrez a en fait l’un des meilleurs records de pénalités.

Il y a eu des coups sûrs et des échecs notables au cours de cette période, Mahrez étant responsable de l’un des pires ratés de pénalité avec sa terrible tentative contre Liverpool à Anfield en Premier League en octobre 2018.

Dans un affrontement de poids lourds entre les champions en titre et les prétendants au titre, Mahrez a eu la chance de régler une égalité décevante et sans but à la 85e minute lorsque Virgil van Dijk a abattu le remplaçant Leroy Sane dans la surface. L’ancien attaquant de Leicester City a frappé sa pénalité sauvage sur la barre transversale à une vitesse fulgurante, laissant le match s’effondrer dans une impasse 0-0. Pour être juste envers Mahrez, il a marqué ses neuf prochaines pénalités consécutives pour City.

Bien qu’apparemment le tireur de penalty le plus fiable de City de l’ère Guardiola, Sergio Aguero n’était pas à l’abri lorsqu’il s’agissait de faire un hachage de choses à 12 mètres. Aguero a eu une première chance de mettre son équipe aux commandes contre Tottenham Hotspur lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions 2018-19 lorsque VAR a accordé à City une pénalité douteuse pour le handball.

Au lieu de cela, l’Argentin a produit un effort modéré sur le but qui a été confortablement palmé par Hugo Lloris. Pour aggraver les choses, une frappe tardive de Son Heung-Min a mis les Spurs 1-0 dans la nuit, et les Londoniens ont ensuite remporté l’égalité sur les buts à l’extérieur après un match retour rempli de buts et de drame VAR.

Kevin De Bruyne a subi un rare manque de forme lorsqu’il a été chargé de remporter une importante rencontre de haut niveau entre City et Liverpool à l’Etihad en 2020.

Alors que Mohamed Salah montrait déjà comment cela se faisait en donnant l’avantage aux Reds à la 13e minute, Gabriel Jesus a ensuite réussi une égalisation intelligente. De Bruyne a eu l’occasion de terminer le retour de l’équipe de Guardiola à partir de 12 mètres à peine trois minutes avant la pause, mais le Belge biaisé un coup de pied puissant mais capricieux au-delà du montant gauche.

Il y a eu une trahison similaire de la technique lorsque Jésus est apparu d’une manière ou d’une autre utiliser la mauvaise partie de son pied tout en se connectant avec son penalty contre l’Atalanta lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020.

L’attaquant brésilien a eu la chance de donner l’avantage à City 2-0 à Bergame mais n’a pas réussi à convertir, ouvrant ainsi la porte à l’équipe italienne pour sauver un match nul 1-1.