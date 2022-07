Man City a maîtrisé la fenêtre de transfert en réalisant des bénéfices tout en se renforçant avec Haaland, Phillips

Il n’y a pas de trophée pour “gagner la fenêtre de transfert”, ce qui est peut-être tout aussi bien pour les clubs qui tentent d’attraper Manchester City, car les champions de Premier League ont déjà établi une nouvelle norme pour faire avancer les affaires cet été.

Alors que beaucoup de leurs rivaux continuent de lutter pour négocier les tenants et les aboutissants – Manchester United n’a fait sa deuxième signature de la fenêtre que vendredi et ils n’ont levé que 10 millions de livres sterling grâce aux départs de joueurs – City a pu signer la propriété la plus chaude de football mondial (Erling Haaland) et un milieu de terrain international anglais établi (Kalvin Phillips) et finissent toujours par gagner 26 millions de livres sterling de leurs transactions de transfert à ce jour.

Le transfert de 47,5 millions de livres sterling de Raheem Sterling à Chelsea cette semaine, à la suite de l’accord de 45 millions de livres sterling qui a vu Gabriel Jesus quitter l’Etihad pour Arsenal plus tôt ce mois-ci, est le dernier exemple de la capacité de City à échanger des joueurs contre des frais importants ayant déjà recruté un remplaçant sans se ruiner pour le faire.

Liverpool et Tottenham Hotspur ont bien investi jusqu’à présent au cours de cette fenêtre, mais ils ont tous deux dépensé bien plus qu’ils n’ont récupéré. Il en va de même pour Chelsea et Arsenal. United, quant à lui, continue de lutter pour montrer tout signe qu’il a un plan cohérent pour reconstruire l’équipe d’Old Trafford.

City, cependant, est maintenant devenu si habile avec ses transactions de transfert, dirigées par le directeur du football Txiki Begiristain, qu’ils semblent avoir non seulement atteint le point idéal lorsqu’il s’agit de signer des joueurs au bon moment pour des frais raisonnables, mais aussi de les décharger. au moment parfait.

Lorsque la montée en puissance de City a commencé en 2008 après la prise de contrôle du club par Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, équilibrer les livres en termes de transferts était un rêve lointain pour ceux chargés de construire une équipe capable de gagner au plus haut niveau. À ces débuts, City s’est lancé dans ce que le directeur général de l’époque, Garry Cook, a décrit comme une “stratégie d’acquisition accélérée” conçue pour accélérer leur élévation à la participation à la Ligue des champions.

Au cours de leur première saison complète sous la propriété d’Abu Dhabi, en 2009-2010, City a dépensé 132 millions de livres sterling et levé 28 millions de livres sterling. L’année suivante, l’écart était encore plus grand, avec 165 millions de livres sterling mis en place et 36 millions de livres sterling. Cet été, cependant, c’est une autre histoire et c’est celle qui inquiétera tous les rivaux de City, au niveau national et européen. En janvier de cette année, City a enregistré des revenus record de 569,8 millions de livres sterling pour la saison 2020-21, prenant pour la première fois ses revenus annuels devant ses voisins United.

United devrait récupérer cette fois la première place des revenus des clubs anglais, en raison du retour à la normale du football après la pandémie de COVID-19, mais la croissance hors terrain de City en a maintenant fait une force avec laquelle il faut compter sur le plan commercial et ils ne comptent plus sur la richesse de Cheikh Mansour pour financer leurs ambitions. City s’appuie fortement sur les riches soutiens de sponsors et de partenaires des Émirats arabes unis, mais malgré l’essentiel de leurs revenus commerciaux provenant de la même région que Sheikh Mansour, aucun de ces accords n’a été identifié comme enfreignant la Premier League et l’UEFA. règlement du parti.

Erling Haaland (au centre) est la signature phare de Manchester City cet été, mais l’attaquant n’est qu’un des nombreux transferts que le club a supervisés au cours de ce qui a été un été rentable. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Pourtant, comme United l’a montré, d’énormes revenus n’offrent aucune garantie de succès. Cela nécessite la présence d’opérateurs intelligents à des postes clés pour s’assurer qu’un club réussit dans tous les domaines et City récolte désormais les bénéfices d’avoir certains des meilleurs au monde dans ces domaines.

À Pep Guardiola, City emploie sans doute le meilleur entraîneur du jeu, tandis que Begiristain et le directeur général Ferran Soriano se sont également taillé une grande réputation en travaillant ensemble à Barcelone. À leur tour, Begiristain et Soriano ont construit un modèle de recrutement qui permet au club d’identifier les meilleurs talents et de se déplacer pour eux rapidement et efficacement. Et cet été est un exemple du fonctionnement du modèle de recrutement de City ainsi que de l’équipe de Guardiola.

Haaland a été signé du Borussia Dortmund pour seulement 51 millions de livres sterling en raison du déclenchement par City de la clause de libération de l’attaquant. Ils ont battu la concurrence du Real Madrid pour signer le joueur de 21 ans, qui pourrait devenir l’avant-centre du club pendant les 10 prochaines années. Si tel est le cas, cela se décomposerait à 5,1 millions de livres sterling par an pour potentiellement l’une des plus grandes stars de la prochaine décennie. L’accord pour Phillips, 26 ans, est un autre exemple d’investissement astucieux dans un joueur avec ses meilleures années encore devant lui. En investissant 14 millions de livres sterling dans l’attaquant de River Plate Julian Alvarez, 22 ans, City a également pris un pari à faible risque sur un joueur considéré comme l’un des meilleurs jeunes espoirs d’Amérique du Sud. Ils ont même trouvé le temps de recruter un nouveau gardien de réserve, en recrutant Stefan Ortega en tant qu’agent libre.

City est toujours intéressé par l’arrière gauche de Brighton & Hove Albion Marc Cucurella, 23 ans, mais s’ils déménagent pour l’Espagnol, il est probable qu’ils auront levé plus de fonds d’ici là. Oleksandr Zinchenko devrait passer à autre chose, Chelsea et Arsenal étant intéressés par l’international ukrainien. Nathan Ake, le défenseur néerlandais, est un autre qui a été lié à un déménagement, bien que les derniers rapports suggèrent qu’il pourrait rester à l’Etihad pour la saison à venir.

Jusqu’à présent cet été, City a réalisé un bénéfice de 26 millions de livres sterling sur le marché des transferts. Et tandis que les accords avec Sterling et Jesus ont généré l’essentiel des fonds entrants, City a en quelque sorte réussi à lever 43,5 millions de livres sterling en déchargeant cinq joueurs qui n’ont jamais joué en Premier League pour l’équipe de Guardiola. Gavin Bazunu (15 M £, Southampton), Romeo Lavia (12 M £, Southampton), Pedro Porro (7,2 M £, Sporting CP), Darko Gyabi (5 M £, Leeds United) et Kou Itakura (4,3 M £, Dortmund) ont tous a quitté la ville pour des frais importants cet été et tout s’additionne.

Si Zinchenko et Ake franchissent également la porte de sortie d’Etihad, City pourrait réaliser plus de 70 millions de livres sterling de profit grâce à leurs échanges d’été et ils l’auront fait malgré l’ajout de Haaland et Phillips à l’équipe.

Si City continue de gagner sur le terrain et d’augmenter ses revenus, réaliser un profit sur le marché des transferts cet été ne fait que les rendre plus capables de battre leurs rivaux contre les meilleurs joueurs et les plus gros trophées dans les années à venir.