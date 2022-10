Man City 6-3 Man Utd: Erik ten Hag dit qu’il n’a pas joué contre Cristiano Ronaldo dans le derby “par respect” | Nouvelles du football

Erik ten Hag dit qu’il n’a pas fait sortir Cristiano Ronaldo du banc lors de la défaite 6-3 de Manchester United à Manchester City “par respect”.

Le joueur de 37 ans était un remplaçant inutilisé pour la première fois cette saison alors que City frappait United à l’Etihad le Super dimanche.

Le retour de Marcus Rashford après une blessure musculaire a vu Ronaldo abandonner la formation de départ de United et bien que Ten Hag ait effectué cinq changements pendant le match, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’en faisait pas partie.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Manchester United en Premier League



Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Ronaldo ne figurait pas, Ten Hag a révélé qu’il ne voulait pas insulter l’attaquant en le présentant avec United déjà 4-0.

“C’était par respect pour sa grande carrière”, a déclaré le Néerlandais lors de sa conférence de presse d’après-match.

Ten Hag: Man Utd manquait de conviction

Erik ten Hag dit que ses joueurs manquaient de conviction et ont réalisé une "performance inacceptable" lors de la défaite 6-3 de Manchester United contre Manchester City



Ten Hag a admis que United “manquait de confiance” dans le derby, tandis que le patron de City, Pep Guardiola, a insisté sur le fait que certains de ses joueurs de City “doivent encore s’améliorer”.

Erling Haaland et Phil Foden ont réussi des tours du chapeau alors que City a mis fin à toute discussion sur le rajeunissement de leurs rivaux.

United est entré dans le match après avoir remporté ses quatre matchs précédents en Premier League, mais ils ont été brusquement ramenés sur terre.

Bien que deux buts tardifs d’Anthony Martial aient ajouté une certaine respectabilité au score, la compétition s’est effectivement terminée dès la 44e minute alors que City a marqué quatre fois en première mi-temps.

Le premier derby de Ten Hag à Manchester s'est soldé par une lourde défaite à l'Etihad





Ten Hag a dit Sports du ciel: “Nous avions un manque de conviction. Je suis surpris que nous ne l’ayons pas apporté sur le terrain.

“C’était il y a quatre semaines, mais j’avais vu une équipe différente avec un esprit différent et une ambiance différente. Aujourd’hui, nous n’étions pas convaincants. Dès la première minute, nous n’étions pas devant et nous n’étions pas courageux en possession .

“Il est toujours difficile de savoir pourquoi, surtout juste après le match. Je devrai parler à mes joueurs et le découvrir.

“Ils savent qu’ils peuvent faire mieux. Vous avez vu les performances contre Arsenal et Liverpool mais si vous ne vous battez pas – ce que nous n’avons pas fait – alors vous avez un problème contre une équipe comme Manchester City.

“Encore une fois, c’était un manque de confiance.”

Roy Keane a affirmé que cette équipe de Manchester City est l'une des plus grandes équipes qu'il ait jamais vues et suggère que c'était une performance extrêmement embarrassante de Manchester United.



Pep : Certains joueurs doivent s’améliorer

Malgré une performance impressionnante en première mi-temps, le manager de City, Pep Guardiola, a insisté sur le fait qu’il y avait encore place à l’amélioration de son côté.

Il a dit Sports du ciel: “C’était vraiment bien. On a marqué quatre buts en première mi-temps et on aurait pu en marquer plus vraiment. Ils ont mieux joué en seconde mi-temps et les dernières minutes ont été plates, mais c’était un bon match et tout le monde dans le stade était content .

“En première mi-temps, nous étions agressifs et avions de l’espace, et la qualité des joueurs que nous avions à l’avant a fait la différence.

“Certains joueurs n’étaient pas bons aujourd’hui et doivent s’améliorer.

Pep Guardiola revient sur la victoire 6-3 de son équipe sur Manchester United et a été étonnamment critique après la victoire



“La perfection n’existe pas, c’est impossible. Mais nous devons essayer de la chercher. Nous avons bien fait aujourd’hui, mais nous pouvons faire mieux.

“Beaucoup, beaucoup de joueurs ont fait des passes bâclées et nous l’avons perdu et ce n’est pas bon. Nous devons être plus cohérents dans nos passes.

“Dans le dernier tiers, vous pouvez avoir plus de créativité, vous pouvez prendre plus de risques, mais dans certains domaines, nous n’étions pas bons.”

“Les chiffres de Haaland font peur”

Image:

Erling Haaland a marqué 14 buts en Premier League cette saison





Interrogé sur Haaland, qui a porté son total à 17 buts toutes compétitions confondues cette saison avec un autre triplé dévastateur, Guardiola a déclaré : “Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

“Je dois dire quelque chose. Il l’a fait avant d’arriver ici – en Norvège, en Autriche, en Allemagne.

“Il marque des buts, alors nous essayons toujours de les séduire dans notre environnement et la façon dont nous jouons et l’obtenons. Il a ce sens incroyable.

“Il a toujours l’air affamé, il est tellement compétitif. Nous sommes heureux qu’il marque un autre but, les chiffres sont effrayants honnêtement.”

