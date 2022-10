Man City 5 – 0 FC Copenhague

Erling Haaland a marqué deux fois alors que Manchester City a remporté une victoire 5-0 en Ligue des champions contre le FC Copenhague au stade Etihad.

Le Norvégien a marqué avec sa première touche du match et a doublé l’avance en première mi-temps pour son 19e but en seulement 12 apparitions pour le club.

Un but contre son camp de David Khocholava et un penalty de Riyad Mahrez ont aggravé la misère des Danois dans un match à sens unique avant que Julian Alvarez ne marque cinq buts en fin de match avec son premier but en Ligue des champions après un excellent travail de Jack Grealish. C’était si facile pour City.

Haaland a été remplacé à la mi-temps avec le match déjà gagné et l’équipe de Pep Guardiola progresse sereinement dans les huitièmes de finale après avoir récolté neuf points lors de ses trois premiers matchs. Ils sont en tête du groupe G, avec huit points d’avance sur Séville à la troisième place.

Plus à venir…

Et après?

Manchester City retour à l’action de Premier League samedi alors qu’ils accueillent Southampton à 15 heures, avec l’équipe de Guardiola se rendant ensuite à FC Copenhague mardi.