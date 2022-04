Man City 4-3 Real Madrid: les notes des joueurs alors que Kevin De Bruyne et Karim Benzema éblouissent mais Aymeric Laporte a du mal | Nouvelles du football

Manchester City et le Real Madrid ont servi un classique de la Ligue des champions alors que l’équipe de Pep Guardiola est sortie vainqueur 4-3 lors de leur demi-finale aller, mais qui étaient les vedettes ?

Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus ont donné aux hôtes une avance de deux buts en 11 minutes au stade Etihad, mais le Real Madrid a refusé de se coucher, ripostant par Karim Benzema, qui a ensuite ajouté son deuxième but avec un penalty de Panenka.

Phil Foden et Bernardo Silva étaient également sur la cible pour City, qui estimera qu’ils auraient dû gagner avec une plus grande marge, mais Vinicius Junior a marqué une superbe frappe en solo entre les deux efforts de Benzema.

Le résultat laisse l’égalité en suspens avant le match retour de la semaine prochaine au Bernabeu, mais comment avons-nous évalué les joueurs lors d’une soirée palpitante à l’Etihad ?

HOMME VILLE

Ederson – 6

A montré son fanfaron habituel sur le ballon, attendant la dernière seconde avant de lâcher ses passes, mais se sentira déçu d’avoir encaissé trois fois. Rendu ridicule par le penalty impudent de Benzema et aurait pu faire mieux avec son premier.

Pierres John – 6

A confié la tâche peu enviable de remplacer l’arrière droit contre Vinicius Junior en raison de la blessure de Kyle Walker et de la suspension de Joao Cancelo. Il a relativement bien résisté au début avant d’être expulsé sur blessure après seulement 36 minutes et remplacé par Fernandinho.

Rubén Dias – 6

Seulement son deuxième départ depuis début mars suite à une blessure aux ischio-jambiers et, peut-être sans surprise, a montré des signes de rouille. A lutté pour exercer son autorité habituelle dans la défense de City.

Aymeric Laporte – 5

A eu des moments difficiles contre Benzema et coupable d’avoir concédé le penalty du troisième madrilène avec un handball inutile. Il est apparu occasionnellement à l’autre bout et a eu une chance de marquer en seconde période, mais a dirigé le centre de Zinchenko directement sur Courtois.

Oleksandr Zintchenko – 7

Généralement bien géré avec Rodrygo à l’arrière gauche et a aidé à construire des attaques efficacement lors de la dérive vers le milieu de terrain. Aurait dû faire mieux sur le but de Benzema, lorsque le Français l’a battu sur le centre de Ferland Mendy, mais a aidé à préparer Bernardo Silva pour le quatrième de City.

Rodri – 7

A aidé City à contrôler les procédures en première mi-temps, complétant 49 de ses 51 tentatives de passes. Pas aussi influent en deuxième période que le Real Madrid s’est battu pour revenir dans le match, mais solide dans l’ensemble.

Image:

Man City a eu des chances d’étendre encore son avance





Kevin de Bruyne – 9

Exceptionnel. Sa course pour le premier but a été brillante, tout comme la finition. De là, il a tourmenté le Real Madrid. A créé le deuxième but de City avec un beau centre en diagonale pour Jesus et a créé une succession d’autres occasions pour ses coéquipiers.

Bernardo Silva – 8

Une performance classique de Bernardo Silva. Il n’a jamais cessé de courir et a été impliqué dans pratiquement toutes les attaques de City. A montré une vigilance impressionnante pour continuer à jouer dans la préparation de son but et a saisi sa chance de manière clinique, dépassant Courtois à son poteau proche.

Riyad Mahrez – 8

Une excellente passe décisive pour l’ouvreur alors qu’il coupait à l’intérieur depuis la droite, passait devant une foule de défenseurs et traversait pour De Bruyne. A failli se marquer à de nombreuses reprises par la suite, frappant le poteau, faisant dégager un effort de la ligne, puis tirant à quelques centimètres de large après un dribble à la Lionel Messi.

Image:

Phil Foden a marqué le troisième but de Manchester City contre le Real Madrid





Phil Foden – 8

A produit des moments éblouissants d’habileté sur la gauche de City, en particulier en première mi-temps. A raté quelques occasions, tirant de peu à côté d’une passe de De Bruyne et voyant un effort à bout portant dégagé de la ligne, mais au bon endroit au bon moment pour le troisième but et était une menace tout au long.

Gabriel Jésus – 7

A gardé sa place dans la formation de départ après ses quatre buts contre Watford samedi et a immédiatement justifié sa sélection en écartant David Alaba et en glissant le deuxième de City. A travaillé dur tout au long mais s’est un peu estompé dans un sens offensif.

Image:

Gabriel Jesus a poursuivi sa série de buts pour mettre Manchester City 2-0





SOUS

Fernandinho – 6

Une nuit mouvementée pour le joueur de 36 ans après avoir été jeté pour les Stones à l’arrière droit. A produit une course et un centre brillants pour établir le but de Foden, mais battu beaucoup trop facilement par Vinicius Junior alors que Madrid a riposté quelques minutes plus tard.

Rahim Sterling – 6

Jeté pour Jésus dans les phases finales mais a eu peu de temps pour avoir un impact sur le match.

REAL MADRID

Thibaut Courtois – 5

Impuissant car sa feuille blanche a été gâchée en deux minutes. N’a rien pu faire pour le deuxième but, qui est arrivé neuf minutes après le premier ou, plus tard, la tête de Foden. La frappe mal jugée de Bernardo Silva qui s’envole haut à son premier poteau.

Daniel Carvajal – 5

Il a laissé trop d’espace derrière Eder Militao pour que De Bruyne se précipite et rentre le premier de City. L’arrière droit n’a ensuite pas fermé De Bruyne assez rapidement en délivrant le centre pour le deuxième. A fait un dégagement sur la ligne de but de Foden au début de la seconde mi-temps, mais a ensuite été hors de position alors que l’attaquant se dirigeait facilement vers la maison en troisième.

Eder Militao – 5

De retour dans l’équipe suite à une blessure qui l’avait tenu à l’écart depuis le match aller des quarts de finale et avait l’air rouillé. Le Brésilien n’a jamais été à l’aise avec Gabriel Jesus qui bourdonnait autour de lui. Presque commis une erreur coûteuse dans le temps additionnel de la première mi-temps lorsqu’il a donné le ballon dans sa propre moitié de terrain et a de nouveau été relâché au début de la seconde lorsqu’il a raté un dégagement, permettant à Mahrez d’entrer au but.

Image:

Eder Militao a eu du mal à son retour de blessure





David Alaba – 5

En faute pour le deuxième but, faute d’avoir dégagé le centre de De Bruyne qui a laissé Gabriel Jesus avec une simple finition. A failli en retirer un en première mi-temps avec une tête difficile qui est passée de peu à côté. Remplacé à la mi-temps.

Ferland Mendy – 6

A permis à Riyad Mahrez de couper facilement à l’intérieur depuis la droite lors de la préparation du premier match de City et a joué une mauvaise passe qui a permis à Fernandinho d’intercepter et de livrer le centre pour le but de Foden. Cependant, il a aidé la volée de Benzema en première mi-temps avec un centre maladroit et a également joué une bonne passe à Vinicius Junior, ce qui lui a permis de tromper le ballon devant Fernandinho et de percer pour le deuxième du Real.

Federico Valverde – 6

Collé à sa tâche et s’efforçant d’égaler l’intensité de City au milieu de terrain, il a tout simplement été surclassé par De Bruyne, comme le reste de ses coéquipiers.

Toni Kroos – 5

A joué un corner court épouvantable avec Carvajal lors d’une mauvaise performance en première mi-temps car le rythme du jeu semblait trop lourd pour lui. A continué jusqu’à la fin mais loin de son meilleur. A commis une faute sur Zinchenko dans la préparation du quatrième but de City alors que l’avantage était joué.

Luka Modric – 6

A lutté au milieu de terrain pendant les 45 premiers, mais a remporté le ballon avec un tacle glissé au bon moment qui a conduit au premier de Benzema. Tourné large tard avec son dernier acte avant d’être remplacé. A passé de bien meilleures nuits.

Image:

Vinicius Junior a marqué le deuxième but du Real Madrid en solo





Rodrygo – 6

A été largement empoché par Zinchenko, qui l’a percuté après 30 minutes avec un bon tacle, bien qu’il ait forcé Ederson à son seul arrêt de la période d’ouverture. Remplacé après 70 minutes.

Karim Benzema – 8

Privé de service lors de sa 600e apparition au Real, il a tout de même marqué avec une superbe volée pour la première fois sur une demi-chance. A également livré une bonne croix à partir de laquelle Alaba s’est dirigé largement. A montré sa classe tout au long avant de marquer brillamment son penalty au milieu pour garder Madrid à égalité.

Image:

Karim Benzema a marqué deux fois pour garder le Real Madrid à égalité





Vinicius Junior – 7

Aurait dû faire plus pour empêcher Mahrez de couper à l’intérieur et d’aider l’ouvreur de City dans une performance tranquille en première mi-temps. Il a pris vie en seconde période avec un magnifique but en solo et a été battu par Fernandinho.

SOUS

Nachos – 5

Remplacé à la mi-temps mais n’a pas pu calmer une ligne de fond chaotique.

Eduardo Camavinga – 6

Introduit avec 20 minutes restantes pour rafraîchir le milieu de terrain, ce qu’il a fait avec beaucoup d’énergie.

Dani Ceballos – n/a

A remplacé Modric pendant les 10 dernières minutes et était vif.

Marco Asensio – n/a

Entré avec des minutes restantes. J’aurais aimé monter plus tôt.