Rico Lewis est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de son premier départ en Ligue des champions en déclenchant un retour à Manchester City lors d’une victoire 3-1 contre Séville.

L’arrière droit de 17 ans a froidement inscrit l’égalisation après que Rafa Mir ait dirigé Séville vers une avance choquante en première mi-temps.

City a dû faire appel à Kevin De Bruyne depuis le banc à la recherche d’un vainqueur et il a livré en trois minutes, préparant Julian Alvarez avec une merveilleuse passe décisive – sa 12e de la saison. Alvarez a ensuite décroché sa deuxième passe décisive de la soirée lors de la mise en place de Riyad Mahrez pour sécuriser le match alors que City terminait en tête du groupe G.

Le tirage au sort des huitièmes de finale, pour lequel Man City sera tête de série, aura lieu à midi le lundi 7 novembre.

Notes des joueurs Ville de Man : Ortega (7), Laporte (7), Lewis (8), Dias (7), Sergio Gomez (7), Gundogan (7), Palmer (6), Foden (7), Mahrez (7), Alvarez (8) , Grealish (7) Sous-marins utilisés : Rodri (7), De Bruyne (8), Silva (7), Wilson-Esbrand (7), Cancelo (N/A) Séville : Bono (6), Montiel (6), Carmona (6), Marcao (6), Rekik (6), Acuna (6), Gomez (7), Rakitic (6), Delaney (6), Isco (6), Mir (8) Sous-marins utilisés : Telles (6), Gudelj (6), Suso (6), Jordan (6), Lamela (6) Homme du match: Rico Lewis

Rico Lewis, souviens-toi du nom…

Guardiola a résisté à l’envie de ramener Erling Haaland dans le giron après que la machine à marquer des buts ait souffert d’un virus et d’une blessure au pied – il est susceptible d’être prêt pour l’affrontement avec Fulham samedi.

Nouvelles de l’équipe Pep Guardiola a effectué sept changements au total depuis la victoire à Leicester. Seuls Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan, Julian Alvarez et Jack Grealish ont conservé leurs places. Rico Lewis, 17 ans, a fait son premier départ pour le club tandis que l’excitant Cole Palmer a également eu sa chance. C’était une équipe offensive choisie par Guardiola avec Palmer, Phil Foden, Riyad Mahrez, Jack Grealish et Julian Alvarez tous sélectionnés.

Les deux derniers matchs de City en Ligue des champions se sont tous deux terminés sur un score de 0-0 et ils n’ont pas réussi à marquer lors d’une première mi-temps terne. Séville, quant à lui, portait la plus grande menace offensive et Rafa Mir avait déjà jeté deux coups d’œil au but avant d’ouvrir le score à la 31e minute. C’était vraiment une mauvaise défense du point de vue de City car Mir a été laissé à trois mètres d’un corner d’Isco pour boucler une tête dans le coin le plus éloigné.

City a réussi neuf tirs avant la pause, mais un seul a atteint la cible. Guardiola a changé de tactique à la mi-temps en éliminant Jack Grealish et en ajoutant un autre milieu de terrain central dans le match avec Rodri.

Cela a permis aux deux arrières latéraux de City de jouer davantage comme ailiers que comme milieux de terrain inversés et c’est Lewis – né en 2004 – qui a égalisé. Une pression élevée réussie a laissé Séville en infériorité numérique et Alvarez a enfilé une balle parfaitement pondérée pour Lewis, qui a gardé son sang-froid de manière impressionnante pour quelqu’un de si jeune et a marqué avec une belle finition.

C’est l’heure de Rico ! Agé de 17 ans et 346 jours, Lewis devient le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer lors de sa première titularisation dans la compétition, battant le record précédemment détenu par Karim Benzema (17 ans 352 jours pour Lyon vs Rosenborg).

Malgré le niveleur, City a eu du mal à trouver de l’espace contre le bloc bas de Séville et Guardiola a appelé De Bruyne sur le banc. Alvarez avait fait de belles courses derrière les défenseurs centraux de Séville toute la soirée, mais personne n’avait la vision de le trouver jusqu’à ce que De Bruyne récupère le ballon sur la ligne médiane et fasse tourner une balle sensationnelle derrière laquelle il s’est accroché. De là, l’attaquant a contourné le gardien de but et a tiré dans le toit du filet.

Mahrez avait parfois l’air de s’apitoyer sur son sort après un début de saison rouillé, mais son humeur s’est améliorée à huit minutes de la fin, martelant une superbe finition après avoir été trouvé par une passe désintéressée d’Alvarez.

Et après?

Man City a encore trois matchs avant la pause de la Coupe du monde. Ils accueillent Fulham en Premier League samedi; coup d’envoi 15h. Ils affronteront ensuite Chelsea lors de la Coupe Carabao le mercredi 9 novembre, en direct sur Sky Sports ; coup d’envoi 20h.

Leur dernier match avant la Coupe du monde aura lieu le samedi 12 novembre, lorsqu’ils accueilleront Brentford en Premier League ; coup d’envoi 12h30.

Séville a encore deux matches de Liga à jouer, contre le Real Betis et la Real Soceidad, avant un match de Copa del Rey contre Velarde le dimanche 13 novembre.