Man City 3 – 1 C Zvezda

Notes des joueurs

Man City : Ederson (6), Walker (6), Dias (6), Ake (7), Gomez (7), Rodri (8), Matheus Nunes (7), Bernardo Silva (6), Alvarez (9), Foden (7). ), Haaland (6).

Sous-marins : Doku (8), Akanji (7), Lewis (n/d), Phillips (n/d), Bobb (n/d).

Étoile rouge de Belgrade : Glazer (8), Mijailovic (6), Djiga (6), Dragovic (7), Rodic (6), Hwang (5), Stamenic (5), Bukari (7), Ivanic (5), Mitrovic (6), Ndiaye (5).

Sous-marins : Olayinka (6), Krasso (6), Kangwa (n/a), Lucic (n/a), Degenek (n/a).

Joueur du match : Julien Álvarez.