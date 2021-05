Man City 1 – 2 Chelsea

Chelsea a une fois de plus tourmenté Manchester City en retardant sa fête des vainqueurs du titre et en renforçant ses propres espoirs dans le top quatre avec l’aide d’un terrible penalty raté par Sergio Aguero lors de leur victoire 2-1 à l’Etihad samedi.

Hakim Ziyech, qui avait mis fin aux quadruple rêves de City en demi-finale de la FA Cup le mois dernier, était à nouveau sur le point d’annuler le match d’ouverture de Raheem Sterling pour les hôtes très changés, avant que Marcos Alonso (90 + 2) ne décroche un temps d’arrêt mérité. vainqueur pour les visiteurs face à une équipe qu’ils rencontreront en finale de la Ligue des champions le 29 mai.

Un mauvais contrôle d’Aguero – le champion du titre le plus célèbre de City – avait permis à Sterling de trouver le filet pour la première fois en 13 matchs en 44 minutes, mais une autre erreur de l’attaquant quelques instants plus tard s’est avérée beaucoup plus coûteuse, avec sa faiblesse. spot-kick facilement enregistré.

Chelsea a capitalisé et a eu le dessus tout au long de la deuxième période, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi voyant des efforts exclus pour hors-jeu après le niveleur de Ziyech à la 63e minute, et ils ont fait passer Leicester à la troisième place de la Premier League avec l’arrivée au dernier souffle d’Alonso. de près.

Chelsea a maintenant six points d’avance sur West Ham, cinquième, dans la course des quatre premiers, tandis que City – qui a été lésé de ne pas avoir reçu de pénalité tardive lorsque Sterling a été renversé par Kurt Zouma – pourrait encore récupérer la couronne ce week-end si Manchester United perdre à Aston Villa dimanche, en direct Sky Sports.

Notes des joueurs Man City: Ederson (6), Cancelo (6), Dias (6), Laporte (6), Ake (6), Mendy (5), Rodri (5), Torres (6), Sterling (7), Aguero (4), Jésus (7). Sous-marins: Gundogan (6), Foden (6), Zinchencko (6) Chelsea: Mendy (7), Azpilicueta (7), Christensen (4), Rudiger (7), James (8), Kante (7), Gilmour (6), Alonso (8), Ziyech (8), Werner (7), Pulisic (6). Sous-marins: Zouma (7), Jorginho (6), Hudson-Odoi (7) Homme du match: Reece James (Chelsea)

Comment Chelsea a reporté les célébrations de City

Les efforts déployés pour atteindre la finale de la Ligue des champions se reflétaient sur les deux feuilles d’équipe, Man City apportant neuf changements et laissant complètement de côté l’homme clé Kevin De Bruyne, tandis que Mason Mount, Thiago Silva et Ben Chilwell ont également reçu la soirée de Chelsea l’entraîneur Thomas Tuchel.

Ce remaniement a vu Pep Guardiola aligner son équipe de City dans une formation 5-1-4 non conventionnelle, bien que ce soit une erreur d’Andreas Christensen, l’un des six partants de Chelsea après sa victoire en milieu de semaine contre le Real Madrid, qui a présenté la première chance du match à Ferran Torres, qui a tiré sous la pression d’Antonio Rudiger. Une erreur similaire du défenseur à la fin de la mi-temps ne resterait pas impunie.

Avec City sur le pied avant, Benjamin Mendy a tiré large, bien que les hôtes aient eu peur lorsque VAR a examiné de plus près le tacle élevé de Sterling sur Werner, avant que les officiels de Stockley Park ne décident de passer son carton jaune à un rouge.

Actualités de l’équipe Man City a effectué neuf changements depuis sa victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre le PSG, seuls Ederson et Ruben Dias conservant leurs places, tandis que Kevin De Bruyne a complètement raté l’équipe. John Stones n’était pas disponible car il a terminé une suspension de trois matchs.

Chelsea a fait cinq changements depuis sa victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Mason Mount, Thiago Silva et Ben Chilwell étant exclus de l’équipe. Billy Gilmour a commencé des matchs successifs de Premier League.

Alors que les visiteurs commençaient à se familiariser avec la configuration de City, il y avait une sorte d’impasse jusqu’à ce que Werner voit une grève exclue pour hors-jeu juste après la demi-heure, après avoir tourné le tir raté de Reece James.

Cela a déclenché une vague d’efforts au but, avec une volée de Sterling éraflée et un effort de Ziyech à longue portée n’ayant pas dérangé l’un ou l’autre gardien – mais avec la moitié qui semblait finir sans but, le drame a frappé juste avant la pause.

À la 44e minute, Christensen a obtenu son dégagement tout faux d’un ballon dans le canal de Ruben Dias et Gabriel Jesus a joué pour Aguero. L’attaquant habituellement clinique a laissé le ballon s’échapper de lui, mais Sterling était là pour frapper City devant et mettre fin à sa sécheresse de buts personnels.

Image:

Raheem Sterling célèbre après avoir fait 1-0



L’action n’était pas terminée cependant, et, alors que Chelsea tentait de remplacer Christensen, qui s’était blessé aux ischio-jambiers, Jésus a été ramené dans la surface par Billy Gilmour.

Aguero avait semblé moins qu’impressionné par le bond de Sterling sur son erreur pour le match d’ouverture, mais il a spectaculairement réduit sa chance de figurer sur la feuille de match avec le coup de pied, ébranlant le ballon docilement pour que Mendy se rassemble sur le coup de la mi-temps.

Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mon personnel et de mes supporters pour avoir raté le penalty. C’était une mauvaise décision et j’en assume l’entière responsabilité. – Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 8 mai 2021

Cette faute s’est avérée coûteuse car Chelsea a pris le contrôle au début de la seconde mi-temps et a transformé sa domination en possession en un égaliseur lorsque Rodri a cédé le ballon et que Ziyech a frappé du bord de la surface du centre de Cesar Azpilicueta.

Image:

Hakim Ziyech célèbre l’égalisation avec Billy Gilmour (AP)



Avec l’élan du côté des visiteurs, Reece James a effectué deux méchants centres, le premier était juste au-delà de la portée de Werner et le second enlevé de la tête de l’attaquant par un coup d’Aymeric Laporte. La frustration de Werner a continué lorsqu’il a trouvé le filet pour la deuxième fois et a de nouveau été déclaré hors-jeu – un problème dans le jeu de l’attaquant qu’il devra résoudre.

Le remplaçant Hudson-Odoi est allé de la même manière avec 10 minutes à jouer, repliant un autre beau centre de James avant de voir le drapeau de hors-jeu arrêter ses célébrations.

City a toujours menacé à la pause, le remplaçant Zouma produisant un tacle brillant pour refuser Sterling avant de pousser un soupir de soulagement lorsque VAR l’a jugé ne pas avoir commis de faute sur l’attaquant peu de temps après lorsque l’international anglais est tombé dans la surface.

















2:25



Jamie Redknapp et Micah Richards discutent de la question de savoir si Manchester City aurait dû recevoir un penalty lorsque Kurt Zouma a fait tomber Raheem Sterling dans la surface de réparation.



Cette décision s’est avérée cruciale alors que Chelsea montait à l’autre bout, s’échappait avec Werner et attrapait les trois points avec la finition écorchée d’Alonso avec 92 minutes au compteur.

La question est maintenant de savoir si Chelsea peut battre City pour la troisième fois consécutive lors de leur rencontre en finale de la Ligue des champions …

VAR 😂😂😂😂😂 – Jamie Carragher (@ Carra23) 8 mai 2021

Ce que les gérants ont dit …

















2:17



Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, affirme que c’était une erreur des officiels de ne pas accorder à son équipe une pénalité pour une faute sur Raheem Sterling par Kurt Zouma lors de leur défaite en Premier League contre Chelsea.



Le patron de Man City, Pep Guardiola: « C’était un match serré mais en général nous avons très bien joué. Nous avons raté notre chance à la dernière minute de la première mi-temps avec le penalty. C’est la décision de Sergio. [to take a Panenka], le preneur doit prendre cette décision. Je dis toujours «décidez et prenez-le pleinement convaincu», il a décidé de le faire de cette façon. Rien à ajouter.

« C’était une pénalité [Zouma on Sterling]. C’est une pénalité, c’est tout. Dans le football, cela se produit. La prochaine fois, nous essaierons de marquer notre pénalité et c’est tout. L’avis d’Anthony [Taylor] et les fonctionnaires, ils le savent et c’est tout ce que je peux dire. Parfois, nous faisons des erreurs, peut-être pensent-ils qu’ils ne l’ont pas fait, c’est OK. Je l’ai vu à la télé, c’est une pénalité, c’est tout. «

















3:08



Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, s’adresse à Sky Sports pour donner sa réaction à la victoire de son équipe sur Man City.



Le patron de Chelsea Thomas Tuchel: « Quelle performance en seconde période. C’était plus ou moins égal en première période, mais nous avons presque donné le match dans les cinq dernières minutes. S’ils marquaient le penalty, peut-être que le match aurait été terminé avant qu’il ne commence vraiment. . Si nous étions à 2-0, peut-être que nous n’aurions pas eu la chance de revenir. C’était très difficile, nous étions 1-0 et avions un joueur blessé, je suis absolument impressionné par la performance et la réaction en la seconde mi-temps et nous méritions de gagner la seconde mi-temps.

« Si vous voulez voler les trois points à l’Etihad dans cette situation, bien sûr, vous avez besoin d’un peu de chance, d’élan et de décisions de l’arbitre. Mais nous avons eu beaucoup d’occasions en seconde période, donc une grande, très grande félicitations à Nous étions plus confiants en seconde période, le but nous a beaucoup aidés et du coup nous étions plus physiques et avons récupéré les balles plus haut. C’était une bataille physique et nous n’avons jamais reculé ou abandonné, au contraire nous avons augmenté notre motivation. Je suis absolument ravi de la performance. «

















0:49



Sergio Aguero a raté l’occasion de doubler l’avance de Manchester City contre Chelsea avec cette tentative de pénalité ratée de Panenka.



Opta Stats – Chelsea laisse ça tard

Manchester City a perdu huit points par rapport à ses positions gagnantes lors des matchs à domicile de la Premier League cette saison, en perdant pour la dernière fois plus à domicile dans la compétition en 2008-09 (12).

Après avoir perdu ses trois premières rencontres managériales avec Pep Guardiola toutes compétitions confondues, le patron de Chelsea Thomas Tuchel est invaincu lors de ses quatre dernières rencontres avec l’Espagnol (W2 D2).

Pep Guardiola de Man City a perdu quatre matchs de championnat à domicile cette saison, deux fois plus qu’il en avait perdu dans n’importe quelle autre campagne de sa carrière de manager.

Manchester City a perdu des matchs consécutifs à domicile de Premier League grâce à un but marqué à la 90e minute – autant qu’ils en avaient lors de leurs 235 matchs précédents de Premier League au stade Etihad.

À 91 minutes et 54 secondes, le vainqueur de Marcos Alonso était le dernier but de la victoire inscrit dans un match de Premier League à l’extérieur contre Manchester City depuis Paul Scholes pour Man Utd en avril 2010 (92:41).

Et après?

Manchester City se rendra à Newcastle vendredi à 20h, en direct sur Sky Sports, tandis que Chelsea sera le prochain en action à domicile contre Arsenal mercredi, en direct sur Sky Sports à 20h15.