Aymeric Laporte a frappé tard alors que Manchester City battait Tottenham 1-0 pour remporter la Coupe Carabao, mais qui a joué et qui a eu du mal à Wembley?

MANCHESTER CITY

Zack Steffen – 7 ans

Le gardien de but américain de 26 ans a conservé la foi de Pep Guardiola pour chaque match de coupe national que Manchester City a disputé cette saison et – comme dans beaucoup de ces matches – il était peu impliqué car le match se déroulait à l’autre bout. du terrain. A frappé un centre sans faute dans la première mi-temps et a fait un bon arrêt bas à sa droite dans la seconde.

Kyle Walker – 7

L’arrière latéral expérimenté n’était pas suivi par Heung-Min Son et cela lui a permis de faire un raid en avant à volonté. Walker a toujours un rythme considérable même à 30 ans et sa course puissante était une caractéristique du jeu, nourrissant Riyad Mahrez sur ce flanc droit et achetant l’espace de l’ailier avec ses infatigables courses qui se chevauchent.

Ruben Dias – 7

Le défi pour les Portugais était d’arrêter les contre-attaques car City a campé dans la moitié de terrain de Tottenham pendant une grande partie du match. Il a été durement accusé d’avoir commis une faute sur Harry Kane en première mi-temps malgré le ballon avec sa botte tendue. Assuré qu’il n’y avait pas de frayeur tardive.

Aymeric Laporte – 7

Image:

Laporte célèbre son but en fin de seconde période



Le héros des buts. Avec la suspension de John Stones, c’était l’occasion pour le Français de se réinstaller dans la formation préférée de Guardiola mais, même si les Spurs ont eu du mal à créer, il y a eu deux moments inconfortables en première mi-temps. Heureux d’échapper à une réservation pour une faute sur Lucas Moura, il a finalement été sanctionné pour une infraction similaire plus tard dans la mi-temps. J’ai eu le dernier mot.

Joao Cancelo – 8

Cancelo a passé une grande partie de la saison à dériver de la droite, mais il s’est amusé à gauche ici. Pulvérisé une merveilleuse passe à longue portée à Mahrez sur l’autre flanc avant de forcer un arrêt intelligent de Hugo Lloris à la fin de la première mi-temps. Avait plus de défense à faire en deuxième période, mais était généralement impressionnant dans son travail tout au long.

Fernandinho – 7

Préféré à Rodri à la base du milieu de terrain, le vétéran brésilien se serait peut-être retrouvé submergé en raison de la congestion alors que les Spurs cherchaient à se défendre de justesse, mais n’ont cédé la possession que deux fois dans les 45 premières minutes. A été réservé pour avoir coupé les talons de son adversaire lors de l’arrêt d’une contre-attaque et a eu un tir cadré – une tête sauvée bas par Lloris.

Ilkay Gundogan – 7

L’impérieux Gundogan a fourni le calme au milieu du chaos d’une atmosphère frénétique de finale de coupe. Sauté un peu plus dans la surface en seconde période, se dirigeant vers le haut lors de l’étirement pour atteindre un centre de Mahrez à l’heure avant de voler au large du poteau proche avec son pied gauche en fin de match.

Kevin De Bruyne – 7

Opérant dans le rôle du n ° 10, De Bruyne avait la liberté de trouver de l’espace où qu’il se trouve et l’utilisait à bon escient en dérivant à droite et en fouettant ces dangereux croisements bas. Frappé le mur avec un coup franc et a été piraté par Sergio Reguilon. Ses passes de sondage ont continué de troubler Tottenham jusqu’à ce qu’il fournisse l’aide au vainqueur de Laporte.

Riyad Mahrez – 8

J’ai passé une grande partie de la soirée à taquiner les défenseurs de ce côté droit, comme c’est devenu son habitude. A présenté cette magnifique première touche de marque avant de tirer un tir large du poteau éloigné, puis de mettre un autre coup juste au-dessus de la barre peu de temps après. Finalement testé le gardien de but en fin de seconde période mais Lloris était à la hauteur. Une telle menace lors de l’exécution à la ligne arrière.

⭐️ @Carabao_Cup Homme final du match, @ManCityRiyad Mahrez

Terminé 40/47 passes (20/24 en 3ème finale)

3 chances créées

4 tirs, 1 cadré

A créé la plupart des applications de la Coupe de la Ligue au cours des 3 dernières saisons, c’était la première application de la finale – elle n’avait pas été utilisée au cours des 2 dernières pic.twitter.com/C01uwjgVZY – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 25 avril 2021

Phil Foden – 8

La star de la finale de la saison dernière a produit une autre performance élégante à Wembley, ses talents soyeux encore une fois une joie à regarder. Il y avait un peu d’habileté brillante à éloigner des défenseurs dès le début et il s’est approché de l’ouverture en frappant le poteau via une déviation de Toby Alderweireld. Des touches plus délicieuses ont suivi en seconde période. Si talentueux.

Raheem Sterling – 7

Ces orteils scintillants dans la zone de l’opposition peuvent être si dangereux et la simple présence de Sterling là-bas avait les Spurs sur les nerfs. Il gaspillait un peu quand les occasions se présentaient – perdant la possession lorsqu’il était bien placé et voyant un autre tir bloqué avant de faire passer le ballon au-dessus de Lloris seulement pour voir son effort dériver loin du deuxième poteau. A remporté le coup franc sur lequel City a marqué.

Subs utilisés:

Rodri – 6

Était prêt à venir attaquer le coup franc sur lequel Laporte a marqué, mais a dû se contenter de célébrer sauvagement sur la ligne de touche à la place. Le remplacement s’est déroulé et le milieu de terrain a aidé à mener à bien le travail.

Bernardo Silva – 6

Le deuxième remplacement par Guardiola a présenté un homme qui était peut-être un peu malheureux de manquer une place de départ. A apporté son énergie habituelle au match tardivement.

TOTTENHAM

Hugo Lloris – 7

J’aurais dû travailler plus dur étant donné la domination de City, mais être un pro consommé quand on l’a appelé. Assuré avec un corner précoce, a refusé Cancelo à la fin de la première mi-temps avec un arrêt de plongée intelligent et a produit une main droite forte pour refuser Mahrez après l’intervalle.

Serge Aurier – 6

Bien utilisé la force pour étouffer le danger lors du début fulgurant de City et créé la première chance de l’équipe avec une croix taquine qui a soulevé tardivement les pulsations des fans des Spurs. Performances largement mesurées d’un joueur enclin à des moments tumultueux – mais a ensuite donné inutilement un coup franc sur lequel City a marqué.

Toby Alderweireld – 8

Si le seul effort des Spurs au but en première mi-temps, traînant au large et à l’autre bout, avait fait un blocage brillant pour contrecarrer Foden – même si le ballon était envoyé s’écraser sur le poteau. Défense organisée, solide dans les airs tout au long du match et a réussi huit dégagements.

Eric Dier – 7

Coupable, avec ses coéquipiers défensifs, à des moments de pression invitante en essayant de jouer de l’arrière mais défensivement solide. Crucialement obtenu du corps dans la manière de nier Sterling en première mi-temps et Mahrez en seconde.

Sergio Reguilon – 4

A été fait plusieurs fois dans les premières étapes par Sterling, puis contraint de déséquilibrer Foden lorsqu’il a de nouveau échappé. Sloppy en possession à plusieurs reprises et manquait de sang-froid et de concentration, voyant jaune après avoir piraté De Bruyne par frustration. Semblait plus insulté que blessé après s’être retrouvé pire dans une bagarre avec Walker qui n’a pas réussi à apporter la punition qu’il espérait.

Pierre-Emile Hojbjerg – 6

Assumé une grande partie du sale boulot dans un milieu de terrain impressionnant et effectué plusieurs interceptions et dégagements clés. A donné à Reguilon un coup de langue après avoir frappé une passe à l’intérieur de la surface; bon endroit, mauvais joueur.

Harry Winks – 5

Image:

Harry Winks a commencé pour Tottenham sur Tanguy Ndombele



Fait le premier départ depuis la débâcle de Zagreb, avec Tanguy Ndombele tombant sur le banc, mais le jeu l’a largement dépassé alors que la stratégie des Spurs pour essayer de jouer au milieu de terrain s’est effondrée contre le swashbuckling City. Assez bien rangé après la pause, mais une passe lâche a suscité des acclamations sarcastiques. Comme vous nous avez manqué, fans.

Giovani Lo Celso – 5

Gaspillé en de rares occasions, il s’est retrouvé dans des positions menaçantes mais a forcé Steffen à faire un arrêt intelligent après l’intervalle. Remplacé par Moussa Sissoko au milieu de la seconde période.

Lucas Moura – 6

Le rythme et l’intention avec des courses au galop ont fait de lui la seule demi-menace des Spurs dans une première période terne. Bien combattu aussi, montrant le sens de l’occasion, mais – un peu surprenant – remplacé par Gareth Bale peu de temps après la demi-heure.

Fils Heung-Min – 4

Une passe précoce lâche a presque laissé entrer Sterling avec seulement cinq minutes au compteur. Neat comme toujours sur le ballon mais inefficace avec celui-ci et battu trop facilement dans ses duels. N’a pas rassemblé un coup.

Harry Kane – 5

Image:

Harry Kane n’a pas réussi à toucher la surface de la ville en première mi-temps



Se déclara en forme mais n’avait eu que deux touches au total – par opposition aux neuf de Sterling dans la surface des Spurs – à l’approche des 20 minutes. A fait quelques dégagements défensifs importants à partir de coups de pied arrêtés et plus impliqué en tant que meneur de jeu après la pause, mais n’a pas réussi à faire un effort au but et n’a pas l’air prêt en vérité.

Subs utilisés:

Moussa Sissoko – 5

A déclenché quelques compteurs en reprenant possession mais trop facilement battu en l’air par Laporte.

Gareth Bale – 5

Des éclairs de bon jeu de liaison mais n’ont pas réussi à avoir un impact là où cela comptait sur la grande scène.

Dele Alli, Steven Bergwijn – N / A

Fin de course pour Dier puis Aurier respectivement mais pas assez de temps pour changer la donne.

Offre triple de Man City – les dates clés

Manchester City se concentrera désormais sur la Premier League et la Ligue des champions.

Le match nul de Manchester United à Leeds signifie que City a 10 points d’avance dans l’élite et n’a besoin que de six points (en fait cinq sur la base de leur différence de buts largement supérieure) pour récupérer sa couronne de Liverpool.

Si l’équipe de Guardiola a battu Crystal Palace le 1er mai, victoire à domicile contre Chelsea le 8 mai – vivre de Sky Sports – obtiendrait le titre.

Après avoir mis fin à leur quart de finale de la Ligue des champions sous Guardiola, City se prépare également pour un grand affrontement en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, avec la demi-finale aller 28 avril et le décideur sur 4 mai.

Remportez ce match nul et ils affronteront le Real Madrid ou Chelsea au stade olympique Ataturk d’Istanbul le 29 mai.