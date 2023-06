Man City 1-0 Notes des joueurs de l’Inter Milan: Rodri, Ruben Dias excellent pour Man City et Ederson effectue des arrêts cruciaux | Nouvelles du football

MANCHESTER CITY

Ederson – 8

Semblait inhabituellement nerveux au début, offrant une opportunité à l’Inter avec une passe lâche en première mi-temps, puis devant se précipiter sur sa ligne pour nier Lautaro Martinez après une panne de communication avec Manuel Akanji, mais rien de tout cela n’avait d’importance après deux arrêts exceptionnels dans la clôture étapes.

Nathan Aké – 7

Ramené dans l’équipe à la place de Kyle Walker, après avoir été sur le banc contre le Real Madrid en demi-finale, et a justifié son inclusion par une solide prestation. Rarement troublé par Denzel Dumfries, habituellement dangereux, et a utilisé le ballon intelligemment.

Rubén Dias – 8

Une superbe tête défensive dans les premières étapes a donné le ton pour une performance individuelle imposante. Dominé défensivement et toujours semblé assuré sur le ballon, malgré le pressing de l’Inter.

Manuel Akanji – 7

A produit une belle passe pour libérer Bernardo Silva avant le but, cette contribution soir quelques moments défensifs gênants. En partie responsable de la mauvaise communication qui a permis à Martinez de passer en seconde période et n’a pas réussi à dégager ses lignes avant que Federico Dimarco ne frappe la barre peu après le but.

Pierres John – 8

Encore une fois, il avait l’air extrêmement à l’aise dans son nouveau rôle de milieu de terrain, prenant joyeusement le ballon sous pression, recyclant la possession et slalomant parfois loin des défenseurs au fond de la moitié de terrain de l’Inter. A mérité une ovation debout des fans de City lorsqu’il a été remplacé.

Rodri – 9

Tristement abandonné lors de la finale de 2021, mais il n’y avait aucun doute qu’il commencerait celle-ci et sa performance a montré pourquoi. Impressionné dans et hors de possession à la base du milieu de terrain, en particulier en deuxième période, et couronné d’un affichage complet exceptionnel avec un but gagnant brillamment pris.

Bernardo Silva – 7

Enroulé un premier effort de quelques centimètres de large après avoir pénétré dans la surface de réparation de l’Inter par la droite et a contribué au vainqueur de Rodri, sa réduction a finalement trouvé son chemin vers l’Espagnol.

Kevin De Bruyne – 7

Après avoir été contraint de partir avec une blessure au visage une heure après le début de la finale de 2021, De Bruyne n’a cette fois duré que 36 minutes, un problème apparent aux ischio-jambiers le voyant remplacé par Phil Foden. Le Belge avait déjà créé une belle occasion pour Erling Haaland et son retrait a perturbé le rythme de City.

Image:

Kevin De Bruyne de Manchester City a été remplacé par son coéquipier Phil Foden





Ilkay Gündogan – 7

Le joueur de 32 ans a souvent été le vainqueur du match de Manchester City ces derniers mois mais à cette occasion, lors de ce qui pourrait être sa dernière apparition pour le club, il s’est montré plus discret. Toujours lié au milieu de terrain et à l’attaque efficacement, cependant, et également défensif.

Jack Grealish – 7

La plupart des attaques de City ont été dirigées vers son flanc en première mi-temps, mais il a rencontré une forte résistance sous la forme de Matteo Darmian et de l’arrière Dumfries. Cependant, il a travaillé dur et, comme toujours, a fourni un débouché inestimable à l’équipe de Pep Guardiola.

Erling Haaland – 7

Une nuit tranquille pour le joueur PFA de l’année. Il n’a eu qu’un seul tir au but et a repoussé cette chance, tirant trop près d’Onana en première mi-temps après avoir été mis au but par De Bruyne.

Substituts

Phil Foden – 7

Lancer plus tôt que prévu après la blessure de De Bruyne. Au départ, il a eu du mal à entrer dans le match, mais il a grandi et a presque ajouté un deuxième but après un virage sensationnel et a couru dans la surface de l’Inter.

Kyle Walker – 7

Entré à la place de Stones après avoir passé ce qui semblait être une éternité dépouillé et attendant d’entrer sur le terrain de jeu. A aidé City à voir le résultat dans les phases finales.

INTER MILAN

André Onana – 7

Il est resté sur ses pieds pour empêcher Haaland de convertir la meilleure chance de City en première mi-temps et a également fait un bon arrêt de Foden, mais n’a pas pu faire grand-chose contre le vainqueur de Rodri.

Matteo Darmien – 7

A joué principalement en tant qu’arrière latéral pendant son séjour à Manchester United, mais était stationné à droite des trois arrières de l’Inter ici et s’est bien défendu contre le Grealish, généralement dangereux.

Image:

Matteo Darmian de l’Inter Milan a bien défendu





Francesco Acerbi – 7

A fait face à une soirée décourageante contre Haaland mais a généralement tenu bon, montrant son physique et son expérience pour aider à annuler le Norvégien pendant de longues périodes.

Alessandro Bastoni – 7

Avec Acerbi, il a contribué à faire en sorte que Haaland soit rarement menacé, montrant sa force aérienne et gagnant des duels.

Denzel Dumfries – 6

A joué haut à l’arrière au début, mais a été progressivement forcé plus profondément, le Néerlandais incapable de montrer sa menace offensive habituelle.

Marcelo Brozovic – 7

Une nuit bien remplie à la base du milieu de terrain de l’Inter. A effectué d’importantes interventions défensives, travaillé sans relâche pour harceler ses homologues de City, et a dégoté un excellent centre que Romelu Lukaku aurait dû convertir sur le tard.

Nicolo Barella – 6

Comme le capitaine de l’Inter Brozovic, il était industrieux au milieu de terrain, couvrant apparemment chaque brin d’herbe alors qu’il tentait d’étouffer City. Aurait peut-être dû profiter davantage de la chance que lui offrait la mauvaise passe d’Ederson en première mi-temps.

Hakan Calhanoğlu – 6

Sélectionné à la place de Henrikh Mkhitaryan, qui n’était assez en forme pour le banc que suite à une blessure, et a fourni une combativité supplémentaire au milieu de terrain, mais a offert peu de possession.

Federico Dimarco – 7

Un départ peu propice alors qu’il reculait Silva, permettant au Portugais d’envoyer un tir juste après le poteau, mais était sans doute le joueur le plus menaçant de l’Inter à l’autre bout, frappant à un moment donné la barre avec une tête puis voyant son effort de suivi par inadvertance bloqué par son coéquipier Lukaku.

Image:

Federico Dimarco de l’Inter Milan rivalise pour le ballon





Lautaro Martínez – 6

Donner le ton à l’Inter en termes de pressing, forçant les revirements en première mi-temps et s’assurant que Manchester City était rarement à l’aise avec le ballon. Refusé par Ederson avec l’une des rares occasions de marquer.

Edin Dzeko – 6

Préféré à Romelu Lukaku aux côtés de Martinez dès le départ. Comme l’Argentin, il a travaillé dur avec le ballon, mais contrairement à son jeune coéquipier, il n’a pas pu le maintenir. Remplacé au début de la seconde mi-temps sans avoir réussi un tir.

Substituts

Romelu Lukaku – 4

Une apparition cauchemardesque de l’ancien attaquant de Manchester United. A bloqué par inadvertance un effort lié au but de Dimarco peu de temps après le but de Rodri, puis a vu sa tête sauvée à bout portant dans le temps d’arrêt.

Robin Gosens – 6

Ajout d’un peu d’élan offensif dans les phases finales mais n’a pas pu forcer une percée.

Raoul Bellanova – 6

Amené en même temps que Gosens mais a eu du mal à avoir un impact.

Henrikh Mkhitaryan – 6

Seulement assez en forme pour figurer pendant les dernières minutes et ne pouvait pas changer le résultat.

Danilo D’Ambrosio – 6

Une autre introduction tardive qui n’a pas pu modifier le résultat final.