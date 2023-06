Man City 1 – 0 Inter

Manchester City a complété le triplé avec une victoire 1-0 âprement disputée contre l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul.

La finition latérale de Rodri au milieu de la seconde période a brisé la résistance de l’Inter et bien que Federico Dimarco ait frappé la barre transversale avec une tête avant qu’Ederson ne sauve sensationnellement de Romelu Lukaku, City a tenu bon pour entrer dans l’histoire au stade olympique d’Atatürk.

Après avoir déjà remanié Arsenal pour conserver le trophée de la Premier League et battu Manchester United pour soulever la FA Cup à Wembley, cette victoire les a vus égaler la réalisation de leurs rivaux de la ville en 1999. Pep Guardiola était en larmes par la suite.

Notes des joueurs Ville de Man : Ederson (8), Akanji (7), Dias (8), Ake (7), Stones (8), Rodri (9), De Bruyne (7), Gundogan (7), Haaland (7), Grealish (7) . Sous-titres : Foden (7), Walker (7). Inter: Onana (7), Dumfries (6), Acerbi (7), Bastoni (7), Darmian (7), Barella (7), Brozovic (7), Calhanoglu (6), Dimarco (7), Dzeko (6), Lautaro Martínez (6). Sous-titres : Lukaku (4), Gosens (6), Bellanova (6), Mkhitaryan (6), D’Ambrosio (6). Joueur du match : Rodri

L’entraîneur catalan a tout gagné à City mais c’était celui qu’ils attendaient – champion d’Europe pour la première fois. Pour Guardiola, cela met fin à ses 12 ans d’attente pour remporter la compétition une troisième fois en tant qu’entraîneur et une quatrième fois au total.

Comment Man City a marqué l’histoire en Turquie

C’était serré et c’était tendu. Péril, bien sûr, mais difficile aussi. Rendu plus difficile lorsque Kevin De Bruyne s’est blessé en première mi-temps, la deuxième fois en trois saisons qu’il a quitté une finale de Ligue des champions avec le match en jeu.

Ederson avait l’air nerveux au début, montrant des moments de négligence qui laissaient entrevoir l’ampleur de l’occasion. Rodri égarait les passes. Erling Haaland s’est dégagé une fois mais son tir a été sauvé. C’était la meilleure chance de City dans les 45 premières minutes contre un Inter organisé.

Kevin De Bruyne de Manchester City est assisté après s’être blessé lors de la finale de la Ligue des champions





Nouvelles de l’équipe Kyle Walker n’était que parmi les remplaçants, alors Nathan Ake est entré dans le Manchester City équipe dans le seul changement par rapport à la demi-finale aller-retour contre le Real Madrid. Inter est allé avec l’ancien attaquant de la ville Edin Dzeko à l’avant en partenariat avec Lautaro Martinez. L’ancien duo de Manchester United Romelu Lukaku et Henrikh Mkhitaryan étaient sur le banc.

La tâche n’est pas devenue plus facile une fois que Lukaku a remplacé Edin Dzeko et l’Inter aurait pu mener si Ederson n’avait pas refusé Lautaro Martinez sous un angle étroit après que Manuel Akanji ait inexplicablement laissé passer le ballon. Guardiola était à genoux de désespoir.

Ce fut la joie peu de temps après. Akanji a glissé une passe à Bernardo Silva et sa réduction a dévié sur le chemin de Rodri qui arrivait en sens inverse. Le milieu de terrain a mesuré sa finition, la pliant au-delà de deux défenseurs de l’Inter et dans le coin du filet pour sortir de l’impasse.

Rodri avait été laissé sur le banc pour la finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2021. Pas cette fois. Son but se classera parmi les plus importants de l’histoire de City, un moment pour rivaliser avec la frappe victorieuse du titre de Sergio Aguero 11 ans plus tôt. Mais ce n’était pas la fin.

Dimarco a profité de l’incertitude à l’intérieur de la surface de réparation de City et sa tête en boucle a battu Ederson pour revenir de la barre transversale. La deuxième chance semblait plus simple mais cette fois la tête de Dimarco a frappé les jambes de Lukaku. Une échappée heureuse.

Lukaku a eu une occasion plus claire à quelques minutes de la fin. Robin Gosens a centré le ballon et l’attaquant n’a eu qu’à battre Ederson à bout portant. Sa tête était ferme mais pas dans le coin, le gardien réalisant un arrêt étonnant pour garder le ballon à l’extérieur.

C’est une sauvegarde dont on parlera pendant des années. Une nuit dont on parlera pendant des années. Manchester City est champion d’Europe.

Les aigus sont à eux.

