Man City 1-0 Arsenal: la frappe de Nathan Ake en seconde période permet à l’équipe de Pep Guardiola de gagner la FA Cup contre ses rivaux en titre de Premier League | Nouvelles du football

Nathan Ake a été le vainqueur improbable de Manchester City lors de sa victoire 1-0 sur Arsenal au quatrième tour de la FA Cup, aidant son équipe à porter un coup psychologique aux leaders de la Premier League avant leur affrontement de haut niveau le mois prochain.

Mikel Arteta a donné la priorité au défi du titre d’Arsenal avec sa sélection d’équipe, reposant six habitués pour le voyage à l’Etihad, mais un fort City XI a eu du mal à trouver un chemin jusqu’à ce que le défenseur Ake passe le ballon dans le coin inférieur (64) après que le sous-marin Julian Alvarez avait heurté un poteau.

Guardiola avait semblé moins qu’impressionné par la performance de son équipe en première mi-temps, qui a vu Leandro Trossard attirer l’attention sur son premier départ à Arsenal et s’est terminé avec John Stones semblant souffrir d’une blessure aux ischio-jambiers. Mais l’entraîneur-chef de City a finalement eu raison de son ancien assistant Arteta alors que l’équipe locale s’en sortait.

Après une sortie choc à Southampton en Coupe Carabao, City sera désormais favori pour remporter cette compétition et ajouter à ses six succès en FA Cup avec un deuxième sous Guardiola. Le tirage au sort du cinquième tour aura lieu lundi, avec des matchs nuls dans la semaine commençant le 27 février.

C’était loin du concours passionnant qu’Arsenal avait eu avec les voisins de City, Manchester United, le week-end dernier, mais cela a ajouté une intrigue supplémentaire à leur prochain affrontement en Premier League, le 15 février étant encerclé comme date clé pour la destination de la couronne 2022/23.

Comment City a éliminé Arsenal de la coupe…

L’expert de Sky Sports, Roy Keane, a qualifié la sélection de l’équipe d’Arteta de “pari énorme” avant le coup d’envoi, critiquant le nombre de changements que l’entraîneur-chef d’Arsenal a apportés à sa défense au milieu des suggestions qu’une lourde défaite pourrait ébranler l’état d’esprit des Gunners pour leur campagne de Premier League. Les fans d’Arsenal se souviendront d’un défi pour le titre 2007/08 qui s’est effondré après qu’une équipe affaiblie ait lourdement perdu en coupe à Manchester United.

Nouvelles de l’équipe Manchester City a aligné une équipe solide, avec seulement deux changements depuis sa victoire en Premier League contre les Wolves. Stefan Ortega a remplacé Ederson dans le but et Nathan Ake a remplacé Aymeric Laporte.

Arsenal a reposé six titulaires pour ce match nul, avec Aaron Ramsdale, Ben White, Oleksandr Zinchenko, William Saliba, le capitaine Martin Odegaard et Gabriel Martinelli sur le banc. Leandro Trossard a pris son premier départ.

Mais les visiteurs re-jiggés se sont bien équipés, bien que Rob Holding ait dû être remplacé à la mi-temps après que son approche physique pour marquer Erling Haaland l’ait amené à être réservé et à marcher sur une corde raide disciplinaire pendant les dernières étapes de la période d’ouverture.

Rob Holding a été réservé lors d’une bataille physique en première mi-temps avec Erling Haaland





Il avait bien fait de limiter le meilleur buteur de City à un effort acrobatique ambitieux et à un lob au-dessus de la barre dans les 45 premiers, mais Arteta avait peut-être en tête le derby du nord de Londres la saison dernière, lorsque Holding a été licencié lors d’une défaite dommageable.

Kevin De Bruyne est venu le plus près pour City avant la pause, pliant une beauté au-delà du poteau. Mais c’était Arsenal qui constituait la véritable menace à cette période, avec Trossard impressionnant sur la gauche alors qu’il affrontait Takehiro Tomiyasu et Eddie Nketiah et testait Stefan Ortega lui-même.

John Stones a été expulsé blessé avant la pause





C’est City qui a finalement fait la percée en seconde période, cependant, Alvarez a lancé un effort contre la base d’un poteau peu de temps après avoir été envoyé et Jack Grealish s’est ensuite tordu et tourné avant de nourrir Ake pour faire rouler calmement le ballon au-delà de la portée de Matt Turner. .

Arteta a envoyé des hommes clés Oleksandr Zinchenko – de retour dans son ancien club – et Gabriel Martinelli et les Gunners ont presque répondu quelques instants plus tard, lorsque la passe de Granit Xhaka semblait parfaite pour Nketiah avant que le remplaçant de Stones, Aymeric Laporte, n’intervienne.

Martinelli semblait être la voie la plus probable pour Arsenal vers le but dans les phases finales, mais il n’y avait pas de retour en arrière pour les 14 fois vainqueurs de la FA Cup. Ils se concentreront désormais fermement sur leur défi en Premier League pour les semaines à venir jusqu’à la reprise de la compétition européenne, tandis que City rêve de succès nationaux sur plusieurs fronts.

Quand a lieu le tirage au sort et quand ont lieu les matchs nuls du cinquième tour de la FA Cup? Le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup aura lieu lundi soir et les matchs nuls auront lieu la semaine commençant le 27 février.

Et après?

celui de Manchester City prochain match est en Premier League, avec un voyage à Tottenham le dimanche 5 février, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 16h30.

dimanche 5 février 16h00



Coup d’envoi 16h30





L’équipe de Pep Guardiola a ensuite une semaine de pause avant d’accueillir Aston Villa le dimanche 12 février, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 16h30.

d’Arsenal prochaine sortie est également en Premier League, avec un voyage à Everton le samedi 4 février; coup d’envoi 12h30.

Les Gunners affrontent leurs rivaux londoniens Brentford le samedi 11 février ; coup d’envoi 15h.