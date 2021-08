Mamta Sharma, Shaheer Sheikh recréent la chanson ‘Saajan’ comme une ode à Madhuri, Sanjay Dutt | Nouvelles des gens

Bombay: La chanteuse de play-back Mamta Sharma et l’acteur de télévision Shaheer N. Sheikh ont recréé la célèbre chanson du film ‘Saajan’ ‘Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai’ comme une ode à Madhuri Dixit et Sanjay Dutt.

Mamta et Shaheer partageront l’espace d’écran dans le clip du morceau repris qui a été réalisé par Ashraf Ali.

À propos de la chanson reprise, Mamta, mieux connue pour ses morceaux « Munni Badnaam Hui » et « Fevicol Se » dans « Dabangg », a déclaré : « Étant une fervente fan de Madhuri Dixit, c’est un projet qui me tient à cœur et mon humble ode à son héritage. J’ai passé un bon moment à monter ce projet. Shaheer est extrêmement travailleur, humble et coopératif. Bad-Ash a fait un travail impeccable avec les paroles tandis qu’Ashraf Ali a brillamment capturé l’essence du morceau dans la vidéo. J’espère que les auditeurs adoreront cette version recréée du morceau.’

Shaheer est connu pour avoir joué des rôles clés dans des séries télévisées telles que « Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi » et « Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke ». Il est populaire pour son rôle d’Arjuna dans ‘Mahabharat’.

Partageant son expérience sur la vidéo, Shaheer a déclaré: » J’ai passé un bon moment à tourner la vidéo avec Mamta Sharma car la chanson est l’une de mes préférées. Une chanson qui est sortie il y a 3 décennies a donné à la romance un tout nouveau sens à cette époque et jusqu’à aujourd’hui, elle vit dans nos cœurs. Je me souviens avoir regardé le film pour la première fois et je suis totalement tombé amoureux des personnages à l’écran. Mamta et moi avons essayé de capturer tous les sentiments attachés à la chanson, en recréant ce morceau populaire de ‘Saajan’ et espérons que nos fans apprécieront l’effort.’

Shaheer sera bientôt vu dans la suite de « Pavitra Rishta 2 », la populaire émission télévisée de feu Sushant Singh.

La version reprise de ‘Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai’ a été publiée jeudi sur la chaîne YouTube d’Ishtar.