Mamoudou Athie rejoint Zendaya dans le film ‘The Drama’ à A24

EXCLUSIF: Mamoudou Athie est en dernières négociations pour rejoindre l’ensemble d’A24 et Kristoffer Borgli Le drameavec Zendaya et Robert Pattinson à bord pour jouer. Borgli réalisera à partir d’un scénario qu’il a écrit. Alana Haim est également en pourparlers pour rejoindre le casting.

Les détails du projet sont secrets, mais les rumeurs suggèrent qu’il s’agit d’une histoire d’amour qui prend une tournure inattendue avant le grand jour du couple.

Ari Aster, Lars Knudsen et Tyler Campellone produiront sous leur bannière Square Peg.

Il s’agit d’une autre collaboration cinématographique entre Square Peg et A24 qui avait précédemment abouti à Héréditaire, Midsommar, Scénario de Rêve ainsi que les films à venir Mort d’une licorne avec Paul Rudd et Jenna Ortega et Eddington avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone.

Athie vient de tourner le dernier drame de Yorgos Lanthimos Sortes de gentillesseprésenté en première au Festival de Cannes de cette année et mettant en vedette Stone, Jesse Plemons et Margaret Qualley. Ses autres crédits récents incluent la voix d’un rôle dans le film Pixar Élémentaire ainsi que la photo Netflix Débouché.

Il est remplacé par WME et Sugar23.

