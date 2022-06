Mammographie du cancer du sein vs thermographie

Selon la FDA et d’autres experts du cancer du sein, les femmes devraient continuer à passer des mammographies régulières pour dépister le cancer du sein et ne pas recourir à la thermographie, car la thermographie ne s’est pas avérée efficace pour détecter le cancer du sein.

Certaines stations thermales, cliniques homéopathiques et autres ont vanté l’utilisation de la thermographie comme alternative à la mammographie. La FDA et les experts du cancer affirment qu’il n’y a aucune preuve qu’il puisse détecter ou détecter le cancer du sein. En fait, la FDA a émis des avertissements et des amendes aux prestataires de soins de santé qui font des déclarations trompeuses sur la thermographie.

Le plus grand risque est que si vous subissez un test dont l’efficacité n’a pas été prouvée, cela pourrait signifier que votre cancer du sein est diagnostiqué plus tard, lorsque le traitement est plus difficile et que les chances sont pires.

“Les preuves les plus complètes dont nous disposons nous indiquent que la mammographie est le meilleur outil dont nous disposons pour sauver des vies, c’est pourquoi elle est préconisée et conseillée par presque toutes les organisations médicales”, déclare Lars J. Grimm, MD, MHS, FSBI, un radiologue du sein au Duke University Medical Center et professeur agrégé de radiologie à la Duke University School of Medicine. “Le cancer du sein touche 1 femme sur 8 et la mammographie est le seul moyen pour nous de le détecter précocement.”