Mammifère féroce et sa proie de dinosaure fossilisée dans une éruption volcanique

Il y a plus de 100 millions d’années, un mammifère ressemblant à un blaireau est mort en mordillant les côtes d’un malheureux dinosaure mangeur de plantes à cornes qui luttait pour s’échapper. Le couple était parfaitement conservé, toujours enfermé au combat, dans le « dinosaure chinois Pompéi », rapportent les chercheurs.

Datant de la période du Crétacé, le fossile dramatique découvert dans le nord-est de la Chine montre le mammifère à quatre pattes Repenomamus robustus – de la taille d’un chat domestique – férocement empêtré avec le dinosaure à deux pattes à bec Psittacosaurus lujiatunensis, aussi gros qu’un chien de taille moyenne.

Les scientifiques soupçonnent qu’ils ont été soudainement engloutis dans une coulée de boue volcanique et enterrés vivants lors d’un combat mortel.

« Les dinosaures dépassaient presque toujours leurs contemporains mammifères, donc la croyance traditionnelle était que leurs interactions étaient unilatérales – les plus gros dinosaures mangeaient toujours les plus petits mammifères », a déclaré le paléobiologiste Jordan Mallon du Musée canadien de la nature à Ottawa, qui a aidé à diriger l’étude publiée dans la revue Scientific Reports.

« Ici, nous avons de bonnes preuves qu’un mammifère plus petit se nourrit d’un dinosaure plus gros, ce que nous n’aurions pas deviné sans ce fossile », a déclaré Mallon.

Une illustration montre à quoi auraient ressemblé les deux squelettes au moment de leur mort, il y a 125 millions d’années, d’après les fossiles. (Michael Skrepnick)

Un réseau alimentaire complexe

La plupart des mammifères de l’ère mésozoïque, l’âge des dinosaures, étaient des acteurs de la taille d’une mégère dans le plus grand théâtre de la vie, faisant bien pour éviter de devenir le déjeuner de quelqu’un d’autre. Repenomamus montre qu’au moins certains mammifères ont donné aussi bien qu’ils ont obtenu.

« Je pense que la clé ici est que les réseaux trophiques mésozoïques étaient plus complexes que nous ne l’avions imaginé », a déclaré Mallon.

La région de la province du Liaoning où le fossile pratiquement complet a été trouvé est appelée la « Pompéi chinoise », en raison de divers fossiles d’animaux enterrés lors d’éruptions volcaniques.

Il s’agit de la colline où le fossile a été collecté dans le membre Lujiatun de la formation Yixian du nord-est de la Chine en 2012. Il est connu sous le nom de « dinosaure chinois Pompéi » en raison de l’éruption volcanique qui a magnifiquement préservé les fossiles. (Gang Han)

Examiner le fossile était comme une analyse de scène de crime. Repenomamus est perché au sommet du Psittacosaurus couché, agrippant la mâchoire et la patte arrière tout en mordant dans la cage thoracique. Repenomamus mesure 47 centimètres (18 pouces) de long. Psittacosaurus mesure 120 centimètres (quatre pieds) de long. On pense que les deux ne sont pas des adultes tout à fait complets.

« Il y a déjà eu des spécimens de dinosaures carnivores se nourrissant de dinosaures herbivores, mais il n’y a jamais eu d’exemple de mammifère se nourrissant d’un dinosaure », a déclaré le paléontologue du Musée canadien de la nature et co-auteur de l’étude Xiao-Chun Wu.

Conservé au combat

Il est rare de trouver des fossiles montrant des animaux en interaction. Un autre fossile trouvé dans les années 1970 en Mongolie montre deux dinosaures – le prédateur Velociraptor et le mangeur de plantes Protoceratops – se battant il y a environ 80 millions d’années avant d’être enterrés vivants, peut-être dans une dune de sable en train de s’effondrer.

Les chercheurs ont écarté l’idée que les fossiles de Repenomamus et de Psittacosaurus montraient un mammifère simplement en train de nettoyer une carcasse.

Le fossile préserve les squelettes enchevêtrés de Psittacosaurus, un dinosaure à cornes, et le mammifère ressemblant à un blaireau Repenomamus. Des sections agrandies montrent le mammifère mordant les côtes du dinosaure et agrippant sa proie. La barre d’échelle est égale à 10 centimètres. (Gang Han)

« D’une part, le mammifère est au-dessus du dinosaure comme s’il essayait de le maîtriser, ce que l’hypothèse de charognard ne prend pas en compte », a déclaré Mallon.

« Deuxièmement, il n’y a pas de marques de morsures sur les os du dinosaure, ce à quoi on s’attendrait s’il était resté assis longtemps, exposé aux charognards. Enfin, la patte arrière du mammifère est coincée par la patte arrière pliée du dinosaure. , ce qui est peu susceptible de se produire si le dinosaure était déjà mort lorsque le mammifère l’a rencontré », a-t-il déclaré.

Alors que Psittacosaurus était un parent précoce de la lignée des dinosaures à cornes, il lui manquait des cornes faciales et une crête de tête. Il possédait un bec en forme de perroquet pour récolter le matériel végétal.

Repenomamus, l’un des plus grands mammifères de l’ère des dinosaures, avait des membres courts et tentaculaires, une longue queue, un corps sinueux, un crâne robuste et des dents tranchantes. Mallon a comparé son apparence au furet-blaireau chinois vivant.

Une illustration montre le mammifère ressemblant à un blaireau Repenomamus robustus alors qu’il attaque un dinosaure à cornes, Psittacosaurus lujiatunensis, quelques instants avant qu’une coulée de débris volcaniques ne les enterre tous les deux, il y a environ 125 millions d’années. (Michael Skrepnick)

Il y avait des preuves antérieures des habitudes alimentaires des dinosaures de Repenomamus. Un fossile de Repenomamus de la même région avait des os de bébé Psittacosaurus dans son estomac.

« Ce qui est unique à propos de notre fossile, c’est le fait qu’il démontre que Repenomamus était capable de s’attaquer à de plus grandes proies de dinosaures », a déclaré Mallon.