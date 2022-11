‘Mammals’ sur Prime Video Review: la comédie dramatique ne conviendra pas à tout le monde

James Corden jouant un chef stressé pourrait être un coup pour Prime Video Mammifères. Cela pourrait aussi être une raison pour jeter le téléviseur par la fenêtre.

La comédie dramatique noire du célèbre dramaturge anglais Jez Butterworth est centrée sur Jamie de Corden alors qu’il ouvre un nouveau restaurant à Londres. Dans la vraie vie, l’acteur et animateur bientôt à la retraite du Late Late Show en octobre a présenté ses excuses au propriétaire d’un restaurant new-yorkais. Maintenant, dans Mammals, les rôles sont inversés.

Sauf que Mammals ne concerne pas vraiment le restaurant. Le spectacle parfois surréaliste et discordant sert des vérités peu recommandables derrière deux mariages différents. Leur destruction progressive est perversement agréable à consommer, avec Corden fascinant à regarder alors qu’il grandit dans un rôle dramatique. Votre kilométrage sur les mammifères dépendra probablement de la question de savoir si la personnalité de la célébrité de Corden entrave la situation intrigante de son personnage.

Studios Amazon



Un sentiment de magie innocente est dispersé tout au long de l’ouverture alors que Jamie et Amandine (Melia Kreiling) de Corden passent leurs vacances sur un bord de mer idyllique. Le couple marié a l’air totalement amoureux, mais plus tard, Jamie est interrogé pour savoir s’il pense qu’il est assez bien pour Amandine enceinte, une figure de femme fatale et aspirante violoniste française.

Les scènes de vacances résument à quoi s’attendre des tons particuliers de l’émission. Une version désinvolte de La Vie en Rose s’estompe alors que le chagrin et la trahison s’abattent sur Jamie. Corden est convaincant dans les aspects les plus charnus du rôle alors que les tensions débordent dans le mariage et le travail de Jamie. Il navigue avec désinvolture dans le sens de l’humour morbide de la série autour de la mort, des situations mélancoliques ponctuées de remarques légères telles que “Voulez-vous de l’acide?”

Studios Amazon



Le coup de fouet tonal pique, même s’il reflète la façon dont la vraie vie fonctionne souvent. Vous commencez à voir un schéma de tirages de tapis choquants dans les deux relations principales. La sœur de Jamie, Lue (Sally Hawkins) et son mari, Jeff (Colin Morgan), commencent à refléter les fissures dans la relation entre Jamie et Amandine, suscitant la paranoïa. Ensuite, il y a une étrange séquence fantastique – l’aspect de réalisme magique de la série – alors que Lue s’ennuie de la vie, obsédée par Coco Chanel, explore sa passion d’être une créatrice de mode.

La magie et l’impossible sont directement liés à l’idée de l’amour et de la monogamie archaïque. Alors que les Polaroids parfaits commencent à fondre, chaque joueur révèle qu’il cache quelque chose tout en étant simultanément en mission pour exposer les erreurs des autres. En d’autres termes, ces personnages ne sont pas les plus sympathiques, même si leurs décisions sont curieusement imprévisibles. Les six épisodes sont courts et doux à moins d’une demi-heure chacun.

L’identité mystérieuse d’un personnage est suspendue tout au long, avec une dernière tournure apportant un nouvel éclairage sur les événements de la série dans son ensemble. C’est accrocheur et stimulant lorsque les personnages principaux voient une baleine bleue géante dans la mer, un événement d’apparence mystique. L’effort de disséquer sa profondeur et sa métaphore n’est pas aussi attrayant. La baleine n’est pas le seul mammifère avec des instincts primitifs, un message qui semble évident, bien qu’il y ait encore plus de couches sur lesquelles vous pourriez vous asseoir et mâcher.

Les mammifères sont plus complexes qu’à première vue, et on pourrait en dire autant des performances fiables de Corden. Le spectacle prend des rebondissements absorbants, bien que sa dissection de la monogamie ne fournisse aucune révélation époustouflante.

Mammals sera diffusé sur Prime Video vendredi.