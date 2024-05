Mamie Laverock « se porte bien » après avoir été placée sous assistance respiratoire

Mamie Laverock

Quand le coeur t’appelle La famille de la star Mamie Laverock a confirmé qu’elle était sur la voie du rétablissement après avoir été placée sous assistance respiratoire plus tôt cette semaine.

Dans une nouvelle mise à jour partagée sur le Page GoFundMe pour les factures médicales de la jeune fille de 19 ans, les parents de Laverock, Rob et Nicole, ont écrit : « Mamie n’a plus subi de grosses opérations chirurgicales et le jour du médecin, elle se porte bien. Il est impossible pour nous d’être plus heureux. Merci à tous pour votre soutien. »

Comme indiqué précédemment sur la page GoFundMe, Laverock est tombé d’une passerelle de cinq étages alors qu’il était soigné dans un hôpital de Vancouver. Sa mère, Nicole, a pu « arriver à temps pour lui sauver la vie ». Elle était sous « traitement intensif » depuis deux semaines, placée dans un hôpital de Winnipeg et a ensuite été transférée vers un hôpital de Vancouver, où est basée sa famille. Le 26 mai, elle « a été escortée hors d’une unité sécurisée de l’hôpital et emmenée jusqu’à un balcon, d’où elle est tombée du cinquième étage », ont déclaré ses parents, Rob et Nicole.

Elle a subi des blessures potentiellement mortelles lors de sa chute, ce qui a nécessité de multiples interventions chirurgicales approfondies et d’être placée sous assistance respiratoire.

Johannah Newmarch, qui incarne la mère à l’écran de Laverock, Molly Sullivan, dans Quand le coeur t’appelle, écrit le X (anciennement Twitter) : « J’aime cette famille, mon cœur est brisé. Une période dévastatrice pour tous ceux qui prennent soin de Mamie. Elle a également exhorté les fans de la série Hallmark Channel à « aider s’il vous plaît », car la famille de la jeune actrice « a besoin de tout le soutien possible pour s’en sortir ».

Compagnon Quand le coeur t’appelle la co-star Erin Krakow a également demandé aux fans de contribuer au GoFund Me, écrivant sur Instagram, «Je viens de faire un don. Si vous en avez les moyens, j’espère que vous le ferez aussi. Lien dans la bio.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle de Mamie. En tant que membre bien-aimé de notre Quand le coeur t’appelle communauté, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, paix, réconfort et beaucoup de prières pendant cette période difficile », a déclaré précédemment Hallmark Media dans un communiqué obtenu par THR.

Hallmark Channel n’a pas encore indiqué si Laverock devrait revenir pour la saison 12, dont le tournage commence en juillet.