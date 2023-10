Mumbai a été témoin d’un vendredi soir étoilé alors que certains des plus grands noms de l’industrie se sont réunis sous un même toit pour la cérémonie d’ouverture du Jio MAMI Film Festival 2023. Kareena Kapoor, Priyanka Chopra, Sonam Kapoor, Kamal Haasan, Karan Johar, Diana Penty, Jim Sarbh, Randeep Hooda a foulé le tapis rouge dans ses atours de fête. Richa Chadha-Ali Fazal, Arjun Rampal-Gabriella Demetriades ont fait des apparitions ensemble. Shanaya Kapoor, Kritika Kamra et Tejasswi Prakash ont également foulé le tapis rouge avec style. Shabana Azmi, le producteur oscarisé Guneet Monga a également marqué leur présence. Jetons un coup d’œil à leurs OOTN de l’événement.

Priyanka Chopra a stupéfié le public de Mumbai avec sa robe éblouissante. Elle l’a choisi parmi les collections du designer Tony Ward. Priyanka est la présidente de l’édition de cette année.

Sonam Kapoor a fait tourner les têtes dans une tenue structurée noire. Elle a complété son look avec des accessoires en perles.

Karan Johar était habillé de ses plus beaux atours traditionnels.

Kamal Haasan a assisté au tapis rouge.

Bhumi Pednekar s’est présenté dans un ensemble vert.

Aditi Rao Hydari était plus jolie que jamais dans une tenue traditionnelle.

Voici comment Dia Mirza s’est habillée pour l’occasion.

L’OOTN de Diana Penty était sûrement quelque chose à regarder.

Richa Chadha-Ali Fazal était tout sourire devant la caméra.

Arjun Rampal et Gabriella Demetriades sont apparus ainsi.

Shanaya Kapoor a ainsi illuminé le tapis rouge.

Kritika Kamra était ravissante dans un ensemble.

Tejasswi Prakash était magnifique dans son ensemble.

Shabana Azmi était tout sourire sur le tapis rouge.

Jim Sarbh avait l’air plus élégant que jamais.

Le cadeau de Randeep Hooda ne pouvait pas être manqué.

Guneet Monga a également été aperçu sur le tapis rouge.

Babil Khan était habillé pour l’occasion.

Ishaan Khatter s’est présenté dans un costume noir.

Le réalisateur Vikramaditya Motwane était présent.

Vishal Bhardwaj et Rekha Bhardwaj ont marqué leur présence.

Siddharth a été photographié en solo sur le tapis rouge.

Tillotama Shome et Shahana Goswami ont posé ensemble sur le tapis rouge.

Sobhita Dhulipala et Fatima Sana Shaikh ont volé la vedette comme ça.

Le festival se tiendra au Jio World Centre, un complexe de congrès, de théâtre et de salles de concert situé dans le complexe Bandra Kurla (BKC) à Mumbai. Le festival se déroulera d’aujourd’hui (27 octobre) au 5 novembre. La programmation compte plus de 40 premières mondiales, 45 premières asiatiques et plus de 70 premières en Asie du Sud, avec un nombre record de plus de 1 000 candidatures pour le programme Asie du Sud, a rapporté ANI.