USA TODAY Sports marque le premier anniversaire de l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant et huit autres personnes avec une série de six jours d’histoires, de photos et de vidéos retraçant la légende des Lakers et les conséquences de sa mort.

LOS ANGELES – Les émotions le submergeaient chaque fois qu’il regardait par la fenêtre de son bureau.

Parfois, il se sentait triste. D’autres fois, il s’est senti inspiré. Parfois tout à la fois, il souriait et pleurait.

Chad Faulkner avait passé près de deux ans à travailler avec l’ancienne star des Los Angeles Lakers Kobe Bryant en tant que directeur général de la «Mamba Sports Academy», un endroit où Bryant organisait des entraînements pour les joueurs de la NBA et de la WNBA, entraînait l’AAU de sa fille de 13 ans. l’équipe féminine de basket-ball et a suivi la croissance de ses installations d’entraînement.

Les enfants jouent au basket-ball à la Mamba Sports Academy à Thousands Oaks, en Californie. Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

Mais alors le 26 janvier 2020, Bryant, sa fille de 13 ans (Gianna), ses coéquipières de l’AAU (Alyssa Altobelli; Payton Chester), leurs parents (John et Keri Altobelli; Sarah Chester) et un autre de leurs entraîneurs de basket-ball de l’AAU (Christina Mauser) faisaient partie des neuf personnes décédées dans un accident d’hélicoptère près des montagnes de Santa Monica. . Ils étaient en route pour un match de basket-ball de l’AAU dans les installations que Faulkner a supervisées à Thousand Oaks, en Californie.

« La pire tragédie que nous aurions pu imaginer s’est produite », a déclaré Faulkner à USA TODAY Sports. «Cela a tout changé.»

Ensuite, Faulkner a passé du temps dans son bureau à jongler avec deux tâches difficiles. Là, Faulkner a pleuré la mort de Kobe et Gianna Bryant; Alyssa, John et Keri Altobelli; Payton et Sarah Chester; et Mauser. Là, Faulkner a délibéré sur la façon dont l’entreprise s’ajusterait sans la présence de Kobe Bryant.

Les gens se rassemblent à la Mamba Sports Academy pour rendre hommage à Kobe Bryant après sa mort. Jayne Kamin-Oncea, USA TODAY Sports

Entre les sessions de deuil et de brainstorming, cependant, Faulkner regardait souvent par la fenêtre et voyait d’innombrables fans de Bryant laisser des souvenirs devant l’entrée de l’établissement. Ils ont déposé des boisseaux de fleurs. Ils ont allumé des bougies. Ils ont affiché les maillots des Lakers n ° 8 et n ° 24 de Bryant. Ils ont présenté des photos encadrées de Bryant, qui s’est donné le surnom de «The Black Mamba», tout au long de sa carrière de 20 ans dans la NBA.

« C’est quelque chose que je n’oublierai jamais le reste de ma vie avec la puissance et l’impact d’une personne que Kobe Bryant pourrait être », a déclaré Faulkner. «En voyant toute l’humanité, il n’y avait aucune barrière de couleur. Il n’y avait pas de barrières physiques. Il y avait des gens en fauteuil roulant. Il y avait des personnes handicapées mentales. Il y avait des athlètes superstars. Il y avait des pères et des fils, des mères et des filles et des familles entières.

Faulkner venait de terminer un week-end de détente père-fils dans sa ville natale de Wichita, Kansas. Il a embarqué sur un vol pour Dallas le matin du 26 janvier pour assister aux installations de l’Académie des sports à Frisco, au Texas, à proximité. Il a reçu un appel au sujet de la tragédie, et il avait peu de flexibilité pour changer son itinéraire.

Une fois arrivé à son hôtel, Faulkner a pleuré dans sa chambre noire pendant environ 10 minutes. Après avoir pleuré pendant la majeure partie de la journée, il s’est envolé pour Los Angeles afin de pouvoir visiter les deux installations que lui et Bryant ont supervisées à Thousand Oaks et Redondo Beach.

Un fan de Kobe Bryant rejoint d’autres personnes dans le deuil de Bryant un jour après un accident mortel d’hélicoptère. Jayne Kamin-Oncea, USA TODAY Sports

«C’était déroutant, douloureux et émouvant. Il y avait tout un tas de choses qui se passaient où j’étais pris entre mes propres émotions et aussi pris avec, « je dois me souvenir de diriger » », a déclaré Faulkner. «J’ai beaucoup de gens qui comptent sur moi pour rassembler mes affaires et avoir des réponses. Vous n’avez pas ces réponses parce que vous n’avez jamais rien vécu de cette ampleur.

Faulkner a dû déterminer comment gérer la tragédie: «le premier objectif était de prendre soin de la famille», a-t-il déclaré. Par conséquent, Faulkner voulait donner à la veuve de Bryant, Vanessa, l’espace et le temps nécessaires pour déterminer la prochaine étape.

Chad Faulkner «C’était déroutant, douloureux et émouvant. Il y avait tout un tas de trucs qui se passaient où j’étais pris entre mes propres émotions et aussi pris avec: «Je dois me souvenir de diriger».

Ainsi, l’établissement a fermé jusqu’au 31 janvier afin qu’ils puissent «suivre le processus de deuil». L’Académie a lancé le «MambaOnThreeFund» pour soutenir les autres familles touchées par la tragédie ainsi que la «Mamba and Mambacita Sports Foundation» pour soutenir les athlètes et les jeunes femmes mal desservies dans le sport. Et puis, le 16 mai, la Mamba Sports Academy a retiré «Mamba» de son nom aux installations de Thousand Oaks et Redondo Beach.

«Nous allions travailler pour satisfaire la famille et les amener dans un endroit paisible où ils avaient besoin d’être», a déclaré Faulkner. «Avoir le nom de Kobe sur la ‘Sports Academy’ avec la stature que nous avions et la publicité que nous recevons régulièrement, pour que ce ne soit pas le désir de la famille n’était pas offensant et ne nous dérangeait pas du tout. Nous avons parfaitement compris.

Tout le monde ne l’a pas fait.

Peu de temps après que l’Académie des sports ait supprimé le surnom de «Mamba», l’ancien joueur de la NBA Dwyane Wade a fait valoir sur une histoire Instagram que «s’il s’agit de respect, cela devrait toujours être« Mamba Academy ». Depuis lors, Faulkner a déclaré avoir expliqué à de nombreux joueurs de la NBA le processus de réflexion derrière le changement de nom.

«Nous honorerons toujours Kobe et honorerons toujours la famille d’une manière respectueuse et non exploitante», a déclaré Faulkner. «Si Vanessa et la famille pensent qu’il y a des choses intéressantes à faire avec l’Académie, nous sommes toujours prêts à soutenir et à travailler de cette façon. Mais je pense vraiment que c’est son choix. C’est le choix de la famille de s’engager de cette façon, et nous sommes ouverts à s’engager de cette façon. Je sais et je peux parler avec beaucoup de confiance de combien Kobe aimait l’académie. Il aimait le travail que nous faisions et aimait l’impact que nous avions sur les jeunes.

Neuf jours avant sa mort, Bryant a déclaré à USA TODAY Sports qu’il se considérait comme «très chanceux» de s’associer à la Sports Academy en 2018, environ deux ans après son ouverture.

Jon Spotts, le co-fondateur de Sports Academy, avait entraîné avec Bryant sur le circuit de basket-ball des jeunes de l’AAU. Ainsi, Spotts a présenté Faulkner à Bryant pour montrer une partie de la technologie de formation produite par l’entreprise. Faulkner a déclaré qu’il l’avait fait au cas où Bryant le trouverait utile pour sa série «Detail» sur ESPN, qui analysait les tendances sur le terrain des joueurs de la NBA et de la WNBA. Finalement, Bryant s’est intéressé à visiter l’Académie des sports, qui a également pris en charge la gestion de l’installation de Frisco, au Texas, le 1er janvier 2020.

Une femme s’entraîne à l’académie des sports rebaptisée. Académie des sports

« J’ai été époustouflé par leur souci du détail avec tout et par le soin qu’ils apportent aux plus petites choses », a déclaré Bryant à USA TODAY Sports l’année dernière. «Nous avons senti qu’il était important pour nous d’avoir une installation dans laquelle nous pouvons aider physiquement les joueurs à se développer.

Ainsi, avec le partenariat de Bryant, la «Mamba Sports Academy» a conçu ce que Bryant a appelé «un centre de formation à 360 degrés». Le site comprend des terrains de basket-ball, des terrains de volley-ball et une piste pour les athlètes professionnels et les programmes sportifs pour les jeunes. Au-delà des cours collectifs et des sessions de formation personnelle, l’établissement dispose également d’une salle de formateurs, d’un cabinet médical et d’un laboratoire de cognition. Ce laboratoire propose des simulations pour le basket-ball, le football et le football, qui analysent le temps de réaction d’un athlète, sa prise de décision et sa capacité à lire les couvertures.

Certaines des installations de l’Académie des sports. Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

Le lieu est également devenu le domicile de deux groupes de personnes avec lesquels Bryant a passé beaucoup de temps après ses 20 ans de carrière dans la NBA. Natalia, la fille de Bryant, âgée de 17 ans, y jouait au volleyball. Bryant a entraîné le programme de basket-ball féminin de l’AAU de Gianna. Et Bryant a accueilli des invitations pour certains joueurs de la NBA, de la WNBA et de la NFL et des prospects.

«C’est notre espace physique pour aider les jeunes athlètes à s’améliorer», a déclaré Bryant l’année dernière. «Nous avons donc les informations, nous avons l’inspiration, et maintenant nous avons en fait les installations où le caoutchouc rencontre la route, où les athlètes peuvent venir s’entraîner et faire le travail pour aller mieux mentalement et physiquement.

Bien que Faulkner et Bryant restent conservateurs avec l’expansion, ils avaient des plans ambitieux pour développer leurs opérations. Ils voulaient faire des entraînements sur invitation NBA et WNBA un événement annuel. Ils espéraient accueillir des camps de jeunes et des cliniques de coaching. Et ils se sont préparés à lancer des vidéos de formation numériques mettant en vedette Bryant.

Ces plans ont changé, évidemment, après le décès de Bryant. L’entreprise a également dû pivoter en raison de la pandémie de coronavirus. L’Académie des sports a fermé ses installations de Thousand Oaks et de Redondo Beach le 17 mars en raison des commandes de séjour à la maison de la Californie.

Phil Handy Nous essayons vraiment d’aborder cela d’un point de vue holistique et d’un point de vue très organique pour simplement infuser davantage la communauté du basket-ball avec de bonnes instructions de basket-ball.

Depuis lors, l’Académie des sports s’est associée à l’entraîneur adjoint des Lakers Phil Handy. Il a une application intitulée «94 pieds du jeu» pour les appareils téléphoniques qui comprend divers tutoriels d’entraînement axés sur le tir, la manipulation du ballon, le jeu de jambes, l’équilibre, le score, les passes et la défense. Handy, qui était l’entraîneur du développement des joueurs des Lakers lorsque Bryant a joué pendant la saison 2011-12, a supervisé les séances d’entraînement pour les entraînements NBA sur invitation seulement.

« Mon implication est d’aider la communauté du basket-ball du point de vue des entraîneurs et des entraîneurs et des joueurs », a déclaré Handy à USA TODAY Sports. «Je veux être en mesure d’aider non seulement à enseigner aux joueurs, mais aussi à enseigner aux entraîneurs et aux entraîneurs comment devenir de meilleurs entraîneurs et de meilleurs enseignants du jeu. Nous essayons vraiment d’aborder cela d’un point de vue holistique et d’un point de vue très organique pour simplement infuser davantage la communauté du basket-ball avec de bonnes instructions de basketball.

Un terrain de basket à la Sports Academy. Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

Bien que les deux installations soient restées fermées pour les opérations régulières, l’Académie des sports a ouvert ses installations de Thousand Oaks au printemps et au début de l’été afin que les joueurs de la NBA et de la WNBA puissent effectuer des entraînements privés dans un cadre sûr. La société exigeait que les joueurs travaillent en petits groupes uniquement avec des coéquipiers avec lesquels ils étaient restés isolés pendant la fermeture de la saison.

Les participants comprenaient Kalya McBride de la WNBA, Kevin Durant de la NBA, Kyrie Irving, Caris LeVert, John Wall, et Aaron et Jrue Holiday. L’établissement a également accueilli le Pro Day de Klutch Sports pour les espoirs du repêchage de la NBA Anthony Edwards et Tyrese Maxey. Comme l’a noté Faulkner, «en 2020, nous avons eu plus d’athlètes professionnels à travers l’Académie des sports que nous n’en avons jamais eu dans notre histoire. Non seulement sont-ils allés s’entraîner en toute sécurité pendant la pandémie. Ils y sont également allés pour pleurer.

«Nous avons tous perdu quelqu’un que nous aimions. C’est tout simplement terrible. Nous sommes tous en train de gérer cela de la meilleure façon dont nous pourrions le gérer », a déclaré Faulkner. «Nous avons trouvé un terrain d’entente sur lequel nous pourrions au moins aller et être dans n’importe quel environnement que nous aimions tous et faire les choses dans lesquelles nous aimons nous améliorer. Nous avons trouvé un bon lieu de rencontre pour qu’une bonne guérison se produise.

Des fleurs se trouvent à la base d’un panneau de l’Académie des sports. Joe Curley, The Star / Réseau USA TODAY

Cette guérison a également eu lieu dans le bureau de Faulkner. Chaque fois que Faulkner regarde à l’extérieur de la fenêtre de son bureau, il se souviendra toujours du mémorial qui lui a remonté le moral.

«C’était absolument magnifique», a déclaré Faulkner. «C’était tellement réel. C’était tellement authentique. Cela m’émeut jusqu’à ce jour et cela me touchera à chaque fois que j’y penserai.

Suivez l’écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.